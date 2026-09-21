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Задържаха криминално проявена жена пред детска градина в София за разпространение на наркотици

Задържаха криминално проявена жена пред детска градина в София за разпространение на наркотици

21 Септември, 2026 15:31 489 12

  • задържана-
  • продожба-
  • наркотици-
  • детска градина

Тя е признала, че намерените пликчета съдържат марихуана, екстази, кокаин, амфетамин, кристал

Задържаха криминално проявена жена пред детска градина в София за разпространение на наркотици - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

29-годишна жена е задържана пред детска градина в София за притежание на няколко вида наркотици. Жената е криминално проявена и има регистрация за кражби.

В 6 РПУ е получена информация за жена, разпространяваща наркотици в района на детска градина в жк "Хиподрума", каза зам.-началникът на Шесто РУ Асен Ушатов.

Около 12:20 часа срещу детската градина е спрял автомобил, управляван от жена, която с поведението си е привлякла вниманието на полицията. Веществата са били скрити, но по-късно открити от полицията. Тя е признала, че намерените пликчета съдържат марихуана, екстази, кокаин, амфетамин, кристал. При първоначалния разговор жената признава, че от месец се занимава с разпространението на наркотици.

„Изключително притеснително е, че това се случва пред детска градина и затова реагирахме незабавно“, заяви Ушатов.

Жената е паркирала автомобила и след това е задържана. Очаква се на по-късен етап да стане ясно като количество и като вид какви са наркотичните вещества. Жената остава задържана за 24 часа и материалите ще бъдат докладвани на СГП.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евете я

    7 1 Отговор
    кво я бавите.

    15:38 21.09.2026

  • 2 Достойно дете

    6 0 Отговор
    На демоНкрацията....

    15:39 21.09.2026

  • 3 Наркоман

    4 4 Отговор
    Оставете жената да си върти търговията!!! И тя семейство храни!!!

    15:39 21.09.2026

  • 4 Направо

    8 0 Отговор
    В сливенския доживот

    15:40 21.09.2026

  • 5 !!!?

    9 2 Отговор
    Веднага да бъде помилвана...!!!?

    Коментиран от #6

    15:42 21.09.2026

  • 6 БАРОНЕСАТА

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "!!!?":

    О.К .
    УКАЗЪТ Е ОБНАРОДВАН В О о о Н👍

    15:48 21.09.2026

  • 7 Таргет

    3 1 Отговор
    Групата е объркала.
    Личи си, че е нова в занаята.
    По детските градини няма пари.

    15:49 21.09.2026

  • 8 Оня с рикията

    4 0 Отговор
    И на децата ли почнаха да продават тези нехора бре?

    15:49 21.09.2026

  • 9 Да не й пука

    3 1 Отговор
    Котова вече я помилва!

    15:55 21.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лекувам наркозависимост

    1 1 Отговор
    Да не децата да излязат и да си купят ....да ви .... и глупостите постни.....а на Десито Танева тировете влизат от Турция пълни с дрога ама там не привличат внимание на никой

    15:58 21.09.2026

  • 12 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Утре да не забравиш да пишеш че я пуснали пак за да я хванат пак

    16:01 21.09.2026