Съдът в Хасково пусна под гаранция митничарите от схемата за фиктивно унищожаване

Състав на Окръжния съд в Хасково отказа да наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ и пусна под парична гаранция петима обвиняеми, сред които и двама митнически служители. Те бяха привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група (ОПГ) с користна цел, занимаваща се с длъжностни присвоявания и незаконно използване на чужди търговски марки.

Пълна липса на доказателства за престъпна група

В мотивите към своето решение съдебният състав посочва, че от събраните до момента по делото доказателства не може да се направи обосновано предположение, че мъжете са извършили престъпленията, в които Прокуратурата ги обвинява. Според съда липсва каквато и да е воля между участниците за сформиране на трайна организирана престъпна група, действала в периода от 1 януари до 11 септември 2026 г..

Магистратите допълват, че извършените на 11 септември мащабни претърсвания и изземвания от страна на ГДБОП и Ангенция „Митници“ сами по себе си не обосновават обвинителната теза. Взето е предвид и чистото съдебно минало, постоянната работа и добрите характеристични данни на задържаните. [

Кои са обвиняемите и какви са гаранциите им?

Според разкритията на разследването, схемата е била свързана с фиктивно унищожаване на заловени фалшиви стоки (маркови дрехи и парфюми), иззети при незаконни опити за внос през ГКПП „Капитан Андреево“. Вместо да бъдат изгорени или нарязани, артикулите са били препродавани незаконно.

Съдът определи следните мерки за неотклонение:

Стефан Гочев (собственик и управител на фирмата „Терра про инт“ ЕООД, наета да унищожава стоките) – 20 000 евро гаранция .

(собственик и управител на фирмата „Терра про инт“ ЕООД, наета да унищожава стоките) – . Димитър Вангелов (митнически инспектор, контролиращ процеса на ГКПП „Капитан Андреево“) – 10 000 евро гаранция .

(митнически инспектор, контролиращ процеса на ГКПП „Капитан Андреево“) – . Стоян Караиванов (отговорник на склад и домакин на Митнически пункт „Лесово“) – 10 000 евро гаранция .

(отговорник на склад и домакин на Митнически пункт „Лесово“) – . Иван Иванов и Карагьоз Димитров (двама работници във фирмата за унищожаване) – по 1000 евро гаранция

Определението на Окръжния съд в Хасково не е окончателно и подлежи на протест или обжалване пред Апелативния съд в Пловдив в законоустановения срок.