Жена запали къщата на баща си в Дебелт

Едноетажна къща и навес към нея изгоряха напълно при пожар в Дебелт, пише Фокус.

Сигналът за огъня е подаден малко преди 01:00 ч. в събота в РПУ-то в Средец. Постройката е била и обитавана от 62-годишен мъж. Пламъците са потушени от екип на РСПБЗН – Средец.

Полицията устанояви, че пожарът е предизвикан умишлено от дъщерята на собственика – 46-годишна жена от Дебелт.

Тя е направила пълни самопризнания за стореното. По случая е образувано досъдебно производство.