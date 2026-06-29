Жена запали къщата на баща си в Дебелт

Едноетажна къща и навес към нея изгоряха напълно при пожар в Дебелт, пише Фокус.
Сигналът за огъня е подаден малко преди 01:00 ч. в събота в РПУ-то в Средец. Постройката е била и обитавана от 62-годишен мъж. Пламъците са потушени от екип на РСПБЗН – Средец.
Полицията устанояви, че пожарът е предизвикан умишлено от дъщерята на собственика – 46-годишна жена от Дебелт.
Тя е направила пълни самопризнания за стореното. По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 оня с коня
Познайте етноса?
10:33 29.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 оня с коня
До коментар #4 от "Айляк":Моля не обиждайте.
Команчите са северноамерикански индиански народ, известен като „Господарите на равнините“. Те са били прочути войни и едни от първите племена, които опитомяват коне, което им позволява да доминират в степите до XIX век.
10:41 29.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:44 29.06.2026
7 Дудов
До коментар #2 от "мъко мисирска":Колега , пропускате блондинките
10:45 29.06.2026
8 така е с оскотелите тиквени избиратели
10:48 29.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 била и обитавана от 62-годишен мъж
ще да са заселили се скандинавци
10:53 29.06.2026