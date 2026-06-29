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Жена запали къщата на баща си в Дебелт

Жена запали къщата на баща си в Дебелт

29 Юни, 2026 10:31 567 10

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Тя е направила пълни самопризнания за стореното

Жена запали къщата на баща си в Дебелт - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Едноетажна къща и навес към нея изгоряха напълно при пожар в Дебелт, пише Фокус.

Сигналът за огъня е подаден малко преди 01:00 ч. в събота в РПУ-то в Средец. Постройката е била и обитавана от 62-годишен мъж. Пламъците са потушени от екип на РСПБЗН – Средец.

Полицията устанояви, че пожарът е предизвикан умишлено от дъщерята на собственика – 46-годишна жена от Дебелт.

Тя е направила пълни самопризнания за стореното. По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня с коня

    5 1 Отговор
    Бащата 62 дъщерята 46
    Познайте етноса?

    10:33 29.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Айляк":

    Моля не обиждайте.
    Команчите са северноамерикански индиански народ, известен като „Господарите на равнините“. Те са били прочути войни и едни от първите племена, които опитомяват коне, което им позволява да доминират в степите до XIX век.

    10:41 29.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    Или сигани или роми

    10:44 29.06.2026

  • 7 Дудов

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "мъко мисирска":

    Колега , пропускате блондинките

    10:45 29.06.2026

  • 8 така е с оскотелите тиквени избиратели

    3 0 Отговор
    Тя е направила пълни самопризнания за стореното и пусната щото е жена

    10:48 29.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 била и обитавана от 62-годишен мъж

    3 1 Отговор
    от дъщерята на собственика – 46-годишна жена


    ще да са заселили се скандинавци

    10:53 29.06.2026