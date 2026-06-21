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При пожар в нива с ечемик край Бойчиновци са изгорели 30 декара готова продукция

При пожар в нива с ечемик край Бойчиновци са изгорели 30 декара готова продукция

21 Юни, 2026 15:04 608 5

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Пожарът е пламнал в 13:39 часа по време на жътва

При пожар в нива с ечемик край Бойчиновци са изгорели 30 декара готова продукция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При пожар в нива с узрял ечемик в землището на град Бойчиновци, център на едноименната община, вчера са изгорели 30 декара готова продукция, а след намесата на пожарната са спасени други 120 декара житни насаждения в съседство със засегнатите от огъня, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Пожарът е пламнал в 13:39 часа по време на жътва. Предполага се, че той е тръгнал от искра от комбайна, който прибирал продукцията. Веднага е бил подаден сигнал на телефон 112 и пристигналите на място огнеборци успели да спрат разпространението на огъня към съседните ниви.

По случая се води разследване, уточнява се размерът на нанесените от пожара щети.

Настоящият пожар в нива със земеделска продукция е първи за тази година, през миналата година имаше няколко, като при повечето от тях имаше съмнения за умишлено запалване на ниви с узряло жито, обявиха от полицията в Монтана.


Монтана / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бойчиновска майонеза

    3 0 Отговор
    Кмет на Бойчиновци е гербаджия.

    15:22 21.06.2026

  • 3 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Не моем четем такива статии, грам кръв не видех.

    15:25 21.06.2026

  • 4 Мароооооо

    1 0 Отговор
    какво криминално точно има в този случай?

    15:48 21.06.2026

  • 5 Присмехулник

    2 0 Отговор
    Благодаря, Марче!
    Не знаех, че готовата продукция се измерва в декари.

    15:48 21.06.2026