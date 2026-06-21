При пожар в нива с ечемик край Бойчиновци са изгорели 30 декара готова продукция

При пожар в нива с узрял ечемик в землището на град Бойчиновци, център на едноименната община, вчера са изгорели 30 декара готова продукция, а след намесата на пожарната са спасени други 120 декара житни насаждения в съседство със засегнатите от огъня, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Пожарът е пламнал в 13:39 часа по време на жътва. Предполага се, че той е тръгнал от искра от комбайна, който прибирал продукцията. Веднага е бил подаден сигнал на телефон 112 и пристигналите на място огнеборци успели да спрат разпространението на огъня към съседните ниви.

По случая се води разследване, уточнява се размерът на нанесените от пожара щети.

Настоящият пожар в нива със земеделска продукция е първи за тази година, през миналата година имаше няколко, като при повечето от тях имаше съмнения за умишлено запалване на ниви с узряло жито, обявиха от полицията в Монтана.