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ВКС гледа делото за убийството на Евгения Владимирова
  Тема: Известни личности

ВКС гледа делото за убийството на Евгения Владимирова

24 Септември, 2026 07:00, обновена 24 Септември, 2026 07:01 557 6

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  • върховен касационен съд-
  • софия

Съдът разглежда касационни жалби срещу 20-годишната присъда за Орлин Владимиров и оправдаването на Пламен Владимиров.

ВКС гледа делото за убийството на Евгения Владимирова - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният касационен съд разглежда днес делото за убийството на Евгения Владимирова, по което на втора инстанция Орлин Владимиров получи 20 години затвор, а баща му Пламен Владимиров беше оправдан. Заседанието е насрочено за 9:30 часа, показва календарът на съда.

Делото е образувано по касационен протест и по жалби на защитата на Орлин Владимиров, на частните обвинители и граждански ищци, както и на особения представител на Мартин Владимиров. Спорът пред върховните съдии е за решението на Софийския апелативен съд от 16 февруари 2026 г.

Какво е решено досега

По делото вече има няколко съдебни акта. С присъда от 20 октомври 2023 г. Софийският градски съд призна Орлин Владимиров и Пламен Владимиров за виновни и им наложи доживотен затвор при първоначален специален режим. На следващ етап Софийският апелативен съд потвърди присъдата, но ВКС констатира съществени процесуални нарушения и върна делото за ново разглеждане.

При второто въззивно производство съставът на Софийския апелативен съд промени изхода на делото. Пламен Владимиров беше оправдан, а наказанието на Орлин Владимиров беше намалено на 20 години лишаване от свобода. Точно това решение е атакувано сега пред ВКС.

Какво се твърди в касацията

В касационните жалби на защитата на Орлин Владимиров се настоява за отмяна на въззивното решение, ново разглеждане или по-леко наказание. Частните обвинители и гражданските ищци искат обратното - Пламен Владимиров да бъде осъден, а санкцията за Орлин Владимиров да бъде увеличена до доживотен затвор без замяна.

В съдебните документи се посочва, че убийството е извършено през 2021 г., а жертвата е намерена в куфар. ВКС описва деянието като убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин.

Протест пред Съдебната палата

Ден преди заседанието близки и приятели на Евгения Владимирова се събраха на протест пред Съдебната палата в София. Те настояха върховният съд да върне делото за преразглеждане и да бъде потърсена по-тежка отговорност.

Евгения Владимирова беше убита през 2021 г. Разследването установи, че тя е била удушена в дома си в София, а след това тялото е било преместено и изхвърлено край Перник. По делото съдът прие, че в прикриването на следите е участвал и бащата на Орлин Владимиров.

Днешното заседание е второто по ред касационно производство по случая. Решението на ВКС ще покаже дали делото ще остане при 20-годишната присъда за Орлин Владимиров и оправдаването на Пламен Владимиров, или ще бъде върнато отново за ново разглеждане.

Източници: Върховен касационен съд, БНТ


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Механик

    3 1 Отговор
    Не мога да си представя какъв морал и душевност трябва да имаш и/или колко да обичаш парите, за да станеш адвокат и защитник на хора убили човек, нарязали го на порции и го изнесли в куфари.
    Ако питате мен, такъв адвокат трябва да бъде изолиран от обществото в специализирано медицинско учреждение, където да бъде подложен на научни експерименти и опити с цел да се добият знания за това как да се предпазим от зачеване ако имаме генетично предразположение да създадем подобен човек.

    Коментиран от #4

    07:34 24.09.2026

  • 4 Куманис

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Бащата е ДС.

    07:35 24.09.2026

  • 5 Пущиня(к)

    0 0 Отговор
    Айде и аз нема да пишем мнение тука, що ше ме тръкнат кат тие по-горе.

    07:36 24.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.