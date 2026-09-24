ВКС гледа делото за убийството на Евгения Владимирова

Върховният касационен съд разглежда днес делото за убийството на Евгения Владимирова, по което на втора инстанция Орлин Владимиров получи 20 години затвор, а баща му Пламен Владимиров беше оправдан. Заседанието е насрочено за 9:30 часа, показва календарът на съда.

Делото е образувано по касационен протест и по жалби на защитата на Орлин Владимиров, на частните обвинители и граждански ищци, както и на особения представител на Мартин Владимиров. Спорът пред върховните съдии е за решението на Софийския апелативен съд от 16 февруари 2026 г.

Какво е решено досега

По делото вече има няколко съдебни акта. С присъда от 20 октомври 2023 г. Софийският градски съд призна Орлин Владимиров и Пламен Владимиров за виновни и им наложи доживотен затвор при първоначален специален режим. На следващ етап Софийският апелативен съд потвърди присъдата, но ВКС констатира съществени процесуални нарушения и върна делото за ново разглеждане.

При второто въззивно производство съставът на Софийския апелативен съд промени изхода на делото. Пламен Владимиров беше оправдан, а наказанието на Орлин Владимиров беше намалено на 20 години лишаване от свобода. Точно това решение е атакувано сега пред ВКС.

Какво се твърди в касацията

В касационните жалби на защитата на Орлин Владимиров се настоява за отмяна на въззивното решение, ново разглеждане или по-леко наказание. Частните обвинители и гражданските ищци искат обратното - Пламен Владимиров да бъде осъден, а санкцията за Орлин Владимиров да бъде увеличена до доживотен затвор без замяна.

В съдебните документи се посочва, че убийството е извършено през 2021 г., а жертвата е намерена в куфар. ВКС описва деянието като убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин.

Протест пред Съдебната палата

Ден преди заседанието близки и приятели на Евгения Владимирова се събраха на протест пред Съдебната палата в София. Те настояха върховният съд да върне делото за преразглеждане и да бъде потърсена по-тежка отговорност.

Евгения Владимирова беше убита през 2021 г. Разследването установи, че тя е била удушена в дома си в София, а след това тялото е било преместено и изхвърлено край Перник. По делото съдът прие, че в прикриването на следите е участвал и бащата на Орлин Владимиров.

Днешното заседание е второто по ред касационно производство по случая. Решението на ВКС ще покаже дали делото ще остане при 20-годишната присъда за Орлин Владимиров и оправдаването на Пламен Владимиров, или ще бъде върнато отново за ново разглеждане.

Източници: Върховен касационен съд, БНТ