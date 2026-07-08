75-годишен педофил от Германия арестуваха в карнобатско село

75-годишен германец е задържан при съвместна полицейска операция на ГДНП и германските власти срещу организирана престъпна група, занимаваща се с детска порнография, съобщават от Главна дирекция "Национална полиция".

В сряда в района на с. Искра, община Карнобат, служители на сектор „Издирване“ при ГДНП (FAST България), със съдействието на служители от ОДМВР – Бургас, задържаха 75-годишен германски гражданин, издирван във връзка с разследване срещу организирана престъпна група, занимаваща се със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

Операцията е реализирана след проведени оперативно-издирвателни действия и получена информация, че издирваното лице се укрива на територията на страната, в района на с. Искра.

В акцията на място са участвали и германски полицейски служители, ангажирани с разследването на престъпната група в Германия.

Още трима закопчани в Германия

"Благодарение на отличната координация между правоохранителните органи на двете държави действията на екипите на FAST България и FAST Германия бяха синхронизирани, като едновременно бяха задържани общо четирима предполагаеми участници в организираната престъпна група", докладват от ГДНП.

След задържането германският гражданин е отведен в ОДМВР – Бургас, където се извършват последващите действия по процедурата за предаване съгласно Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

От МВР посочват ареста като поредния пример за ефективното международно сътрудничество в противодействието на тежката организирана престъпност и защитата на децата.