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75-годишен педофил от Германия арестуваха в карнобатско село

75-годишен педофил от Германия арестуваха в карнобатско село

8 Юли, 2026 21:07 1 059 18

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След задържането германският гражданин е отведен в ОДМВР – Бургас, където се извършват последващите действия по процедурата за предаване съгласно Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест

75-годишен педофил от Германия арестуваха в карнобатско село - 1
Снимка: ГДБОП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

75-годишен германец е задържан при съвместна полицейска операция на ГДНП и германските власти срещу организирана престъпна група, занимаваща се с детска порнография, съобщават от Главна дирекция "Национална полиция".

В сряда в района на с. Искра, община Карнобат, служители на сектор „Издирване“ при ГДНП (FAST България), със съдействието на служители от ОДМВР – Бургас, задържаха 75-годишен германски гражданин, издирван във връзка с разследване срещу организирана престъпна група, занимаваща се със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

Операцията е реализирана след проведени оперативно-издирвателни действия и получена информация, че издирваното лице се укрива на територията на страната, в района на с. Искра.

В акцията на място са участвали и германски полицейски служители, ангажирани с разследването на престъпната група в Германия.

Още трима закопчани в Германия

"Благодарение на отличната координация между правоохранителните органи на двете държави действията на екипите на FAST България и FAST Германия бяха синхронизирани, като едновременно бяха задържани общо четирима предполагаеми участници в организираната престъпна група", докладват от ГДНП.

След задържането германският гражданин е отведен в ОДМВР – Бургас, където се извършват последващите действия по процедурата за предаване съгласно Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

От МВР посочват ареста като поредния пример за ефективното международно сътрудничество в противодействието на тежката организирана престъпност и защитата на децата.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 България

    17 1 Отговор
    се оказа любимо място за хабитат на всякакви прошляци и измекяяри от цял свят.

    Коментиран от #8

    21:10 08.07.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 3 Отговор
    Сега в ареста манннгалите ще го сцепят от кекс...

    21:14 08.07.2026

  • 3 Сила

    4 2 Отговор
    Кой е педофила ....на фотото са доста хора ???!

    Коментиран от #10

    21:15 08.07.2026

  • 4 Дзак

    4 2 Отговор
    А изглежда мъжкар!

    Коментиран от #7

    21:16 08.07.2026

  • 5 Всички,

    2 0 Отговор
    Лоши неща са дело на Сатаната. Обречен си Зъл. Пише си го там някъде....

    21:17 08.07.2026

  • 6 хаха

    2 3 Отговор
    Типично. При останалите бАклуци там. Меки китки, ПДФ-файли ... ХАХАХА

    Байганьовците колко са жалки само.

    21:19 08.07.2026

  • 7 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Нещо хромозомите ли са се объркали?

    21:21 08.07.2026

  • 8 СЗО

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "България":

    Нормално! Като няма правосъдие...

    21:27 08.07.2026

  • 9 Фашистки

    3 0 Отговор
    Навлек

    21:29 08.07.2026

  • 10 Баба Гошка

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Дебелобузестия е. Как не виждаш. Ял вурстиве и кисело зеле цял живот и сега се скрил у нас

    Коментиран от #12, #16

    21:31 08.07.2026

  • 11 Исторически парк

    3 3 Отговор
    А в маалата дето надуват коремите на 12-15 годишните кога?!

    21:34 08.07.2026

  • 12 мвр

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Баба Гошка":

    Не разбра ли, че се прави на "остроумен" отворко, но като дойдат тези от снимката
    и похлопат на вратата му, ще се напикае като малко момиченце?!?

    Коментиран от #15

    21:36 08.07.2026

  • 13 Името му ,снимката му

    1 0 Отговор
    И биографията му публикувани навсякъде на това нищожество 😡😡😡

    21:37 08.07.2026

  • 14 Гост

    4 0 Отговор
    Чак и от европа пумията се лее на сам. Да ги заключват в пазарджишкия и пловдивския при дървениците , буболечките и орките да видят кон боп яде ли, а не в Германски затвори все едно са на санаториум.

    21:38 08.07.2026

  • 15 Ама,

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "мвр":

    Вие заплашвате ли го,!? ...

    21:49 08.07.2026

  • 16 Ял вурстчета

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Баба Гошка":

    Сега ще яде чурчета .Отпадък долен!

    21:53 08.07.2026

  • 17 Нека да позная

    0 1 Отговор
    Християнин, нали?

    22:01 08.07.2026

  • 18 Анонимен

    0 0 Отговор
    Да го бяха обявили за оказал съпротива по врем на ареста...

    22:03 08.07.2026