75-годишен педофил от Германия арестуваха в карнобатско село

75-годишен германец е задържан при съвместна полицейска операция на ГДНП и германските власти срещу организирана престъпна група, занимаваща се с детска порнография, съобщават от Главна дирекция "Национална полиция".
В сряда в района на с. Искра, община Карнобат, служители на сектор „Издирване“ при ГДНП (FAST България), със съдействието на служители от ОДМВР – Бургас, задържаха 75-годишен германски гражданин, издирван във връзка с разследване срещу организирана престъпна група, занимаваща се със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца.
Операцията е реализирана след проведени оперативно-издирвателни действия и получена информация, че издирваното лице се укрива на територията на страната, в района на с. Искра.
В акцията на място са участвали и германски полицейски служители, ангажирани с разследването на престъпната група в Германия.
Още трима закопчани в Германия
"Благодарение на отличната координация между правоохранителните органи на двете държави действията на екипите на FAST България и FAST Германия бяха синхронизирани, като едновременно бяха задържани общо четирима предполагаеми участници в организираната престъпна група", докладват от ГДНП.
След задържането германският гражданин е отведен в ОДМВР – Бургас, където се извършват последващите действия по процедурата за предаване съгласно Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.
От МВР посочват ареста като поредния пример за ефективното международно сътрудничество в противодействието на тежката организирана престъпност и защитата на децата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 България
Коментиран от #8
21:10 08.07.2026
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:14 08.07.2026
3 Сила
Коментиран от #10
21:15 08.07.2026
4 Дзак
Коментиран от #7
21:16 08.07.2026
5 Всички,
21:17 08.07.2026
6 хаха
Байганьовците колко са жалки само.
21:19 08.07.2026
7 Анонимен
До коментар #4 от "Дзак":Нещо хромозомите ли са се объркали?
21:21 08.07.2026
8 СЗО
До коментар #1 от "България":Нормално! Като няма правосъдие...
21:27 08.07.2026
9 Фашистки
21:29 08.07.2026
10 Баба Гошка
До коментар #3 от "Сила":Дебелобузестия е. Как не виждаш. Ял вурстиве и кисело зеле цял живот и сега се скрил у нас
Коментиран от #12, #16
21:31 08.07.2026
11 Исторически парк
21:34 08.07.2026
12 мвр
До коментар #10 от "Баба Гошка":Не разбра ли, че се прави на "остроумен" отворко, но като дойдат тези от снимката
и похлопат на вратата му, ще се напикае като малко момиченце?!?
Коментиран от #15
21:36 08.07.2026
13 Името му ,снимката му
21:37 08.07.2026
14 Гост
21:38 08.07.2026
15 Ама,
До коментар #12 от "мвр":Вие заплашвате ли го,!? ...
21:49 08.07.2026
16 Ял вурстчета
До коментар #10 от "Баба Гошка":Сега ще яде чурчета .Отпадък долен!
21:53 08.07.2026
17 Нека да позная
22:01 08.07.2026
18 Анонимен
22:03 08.07.2026