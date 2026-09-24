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Гърция издирва прокурорския син за участие в организирана престъпна група, грози го доживотен затвор

Гърция издирва прокурорския син за участие в организирана престъпна група, грози го доживотен затвор

24 Септември, 2026 16:52 1 653 21

  • гърция-
  • издирване-
  • прокурорски син-
  • организирана престъпна група-
  • затвор

Според съобщението на българската прокуратура гръцките власти издирват Васил Михайлов за предполагаемо участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

Гърция издирва прокурорския син за участие в организирана престъпна група, грози го доживотен затвор - 1
Снимка: Архив БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Кюстендил поиска постоянното задържане на 23-годишния Васил Михайлов, известен като „прокурорския син“ от Перник, съобщават от Нова телевизия. Причината е издадена в Гърция Европейска заповед за арест, според която той е издирван във връзка с разследване за няколко тежки престъпления.
Процедурата у нас е започнала след получена информация от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на МВР. Европейската заповед за арест е издадена от Апелативната прокуратура в Тракия въз основа на заповед на следовател в Кавала.
Според съобщението на българската прокуратура гръцките власти издирват Михайлов за предполагаемо участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. За престъпленията, за които е издирван, гръцкото законодателство предвижда максимално наказание доживотен затвор. Съответните деяния са престъпления и според българския Наказателен кодекс.

Прокуратурата в Кюстендил вече е постановила задържането на Михайлов за срок до 72 часа по реда на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Предстои съдът да реши дали той да остане под стража в рамките на процедурата по искането на гръцките власти.

Михайлов е син на прокурора от Перник Бисер Михайлов и стана публично известен след серия разследвания за насилие и други престъпления. През май 2026 г., след като повече от десет месеца се укриваше, той беше открит и задържан в столичния квартал „Свобода“.
В края на май прокуратурата съобщи, че Михайлов има една влязла в сила ефективна присъда от година и осем месеца затвор, определена след групиране на наказания по две производства. Едното е свързано със закана за убийство и причиняване на лека телесна повреда, а другото - със закани за убийство към жена, с която имал връзка. След задържането му през май той беше приведен в затвора за изтърпяване на наказанието.

Отделно срещу него има и други производства. По едно от тях той беше осъден на първа инстанция на четири години затвор за част от обвиненията по дело за побои и закана за убийство, но към май тази присъда не беше окончателна и прокуратурата я беше протестирала. Води се и разследване, по което Михайлов е обвиняем за престъпления, сред които принуда, отвличане с користна цел и закани за убийство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 665

    48 1 Отговор
    Ахахха ..най интересното е, че той пак си е на свобода, след като пролетта го задържаха показно ,след дълго укриване!

    Коментиран от #15

    16:58 24.09.2026

  • 2 Абе

    54 0 Отговор
    да им го пращаме щот наще ахмаци само го пускат

    17:00 24.09.2026

  • 3 НАШИТЕ ГАРБИДЖИ

    48 0 Отговор
    ПАК ГО УКРИВАТ ТОЯ БОКЛУК.

    17:01 24.09.2026

  • 4 Прокурвор

    25 0 Отговор
    Вижте да не е там по главната улица, или на некоя пейка по крайбрежната

    17:01 24.09.2026

  • 5 Тая

    32 5 Отговор
    ценност няма да я дадат на Гърция , а тук Йотовата ще го помилва .

    17:01 24.09.2026

  • 6 Лечител

    46 0 Отговор
    Този се лекува с куршум в десятката. Излишен

    17:02 24.09.2026

  • 7 хаха

    24 0 Отговор
    То това да не са байганьовските бАклуци все пак ...

    Вижте се бе! Нищо каот хората не можете да направите.

    17:03 24.09.2026

  • 8 Драгой

    37 0 Отговор
    Най-добре да го дадат на гърците, там поне ще го осъдят и ще го вкарат, у нас явно не могат.

    Коментиран от #11

    17:06 24.09.2026

  • 9 Промяната

    23 0 Отговор
    Този не е ли в затвора, даже при строг режим, без право на отпуск? Ако правилно разбирам, той е в затвора, но си идва отделно заповед за задържане. Гърците не са ли питали, дали е задържан или нашите са си го пуснали мишока?

    17:12 24.09.2026

  • 10 Иво Христов Вангата

    25 0 Отговор
    Предвиждам, че тоя май спука гума..Гърция не е България..

    17:12 24.09.2026

  • 11 Ганьо

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Драгой":

    Няма пари да храни затворници. Голям дефицит и много кражби от ОПГ на политици.

    17:13 24.09.2026

  • 12 незнайко

    21 0 Отговор
    Да го дават на гърците ,те ще му разкажат играта на това ЛЕКЕ !!!

    17:15 24.09.2026

  • 13 Само да звънна

    11 1 Отговор
    И него ли ще помилват българските управляващи?

    17:18 24.09.2026

  • 14 Довиждане

    8 0 Отговор
    Отворко.До другия живот

    17:19 24.09.2026

  • 15 асдса

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "665":

    е все пак е син на прокурор !

    17:20 24.09.2026

  • 16 те ми да да ама не

    9 0 Отговор
    Тук не може да се оправят с него заради "чадъра", но да го дадат на гърците те, ще го оправят!

    17:22 24.09.2026

  • 17 Биби

    4 1 Отговор
    Тоа не требе да го опущиме шо он и подобни нему са бъдащето на Фатмакиа деа! Коги изпука кофтиа матреал сегишните менгяни че а земат Фатмакиа,че изгъчкат потурите и че се кръстат фатмакеанци! Тогива че изгреят звездите на прокурорските синове ка защитници на фатмашкото минало! Внетен ли сме?

    17:25 24.09.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    11 0 Отговор
    Да го прибират гърците, че да си отдъхнем от тоя, защото българското "правосъдие" очевидно е безсилно да се справи с него.....

    17:26 24.09.2026

  • 19 Прокурорският

    7 0 Отговор
    син заслужава да бъде отстрелян, като диво прасе.

    17:34 24.09.2026

  • 20 оня с коня

    2 0 Отговор
    тоя път май се наигра хлапето, бащата там няма да може да помогне

    17:35 24.09.2026

  • 21 Въпрос на въпросите

    0 0 Отговор
    Защо винаги чужди ДЪРЖАВИ докарват нещата до край за престъпниците осъдителни присъди тежки, а ние ги пазим с домашен арест или пускане под гаранция..

    17:50 24.09.2026