Гърция издирва прокурорския син за участие в организирана престъпна група, грози го доживотен затвор

Окръжната прокуратура в Кюстендил поиска постоянното задържане на 23-годишния Васил Михайлов, известен като „прокурорския син“ от Перник, съобщават от Нова телевизия. Причината е издадена в Гърция Европейска заповед за арест, според която той е издирван във връзка с разследване за няколко тежки престъпления.
Процедурата у нас е започнала след получена информация от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на МВР. Европейската заповед за арест е издадена от Апелативната прокуратура в Тракия въз основа на заповед на следовател в Кавала.
Според съобщението на българската прокуратура гръцките власти издирват Михайлов за предполагаемо участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. За престъпленията, за които е издирван, гръцкото законодателство предвижда максимално наказание доживотен затвор. Съответните деяния са престъпления и според българския Наказателен кодекс.
Прокуратурата в Кюстендил вече е постановила задържането на Михайлов за срок до 72 часа по реда на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Предстои съдът да реши дали той да остане под стража в рамките на процедурата по искането на гръцките власти.
Михайлов е син на прокурора от Перник Бисер Михайлов и стана публично известен след серия разследвания за насилие и други престъпления. През май 2026 г., след като повече от десет месеца се укриваше, той беше открит и задържан в столичния квартал „Свобода“.
В края на май прокуратурата съобщи, че Михайлов има една влязла в сила ефективна присъда от година и осем месеца затвор, определена след групиране на наказания по две производства. Едното е свързано със закана за убийство и причиняване на лека телесна повреда, а другото - със закани за убийство към жена, с която имал връзка. След задържането му през май той беше приведен в затвора за изтърпяване на наказанието.
Отделно срещу него има и други производства. По едно от тях той беше осъден на първа инстанция на четири години затвор за част от обвиненията по дело за побои и закана за убийство, но към май тази присъда не беше окончателна и прокуратурата я беше протестирала. Води се и разследване, по което Михайлов е обвиняем за престъпления, сред които принуда, отвличане с користна цел и закани за убийство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 665
Коментиран от #15
16:58 24.09.2026
2 Абе
17:00 24.09.2026
3 НАШИТЕ ГАРБИДЖИ
17:01 24.09.2026
4 Прокурвор
17:01 24.09.2026
5 Тая
17:01 24.09.2026
6 Лечител
17:02 24.09.2026
7 хаха
Вижте се бе! Нищо каот хората не можете да направите.
17:03 24.09.2026
8 Драгой
Коментиран от #11
17:06 24.09.2026
9 Промяната
17:12 24.09.2026
10 Иво Христов Вангата
17:12 24.09.2026
11 Ганьо
До коментар #8 от "Драгой":Няма пари да храни затворници. Голям дефицит и много кражби от ОПГ на политици.
17:13 24.09.2026
12 незнайко
17:15 24.09.2026
13 Само да звънна
17:18 24.09.2026
14 Довиждане
17:19 24.09.2026
15 асдса
До коментар #1 от "665":е все пак е син на прокурор !
17:20 24.09.2026
16 те ми да да ама не
17:22 24.09.2026
17 Биби
17:25 24.09.2026
18 az СВО Победа 81
17:26 24.09.2026
19 Прокурорският
17:34 24.09.2026
20 оня с коня
17:35 24.09.2026
21 Въпрос на въпросите
17:50 24.09.2026