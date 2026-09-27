Жена загина при катастрофа, затворила Айтоския проход

62-годишна жена загина при тежка катастрофа между лек автомобил и товарен автомобил в Айтоския проход. Инцидентът е станал около 18:30 ч. в участъка след село Билка в посока село Дъскотна.

Жената, която е управлявала лекия автомобил, е от Добрич. Товарният автомобил е бил управляван от 57-годишен мъж от Аврен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

„Възможно е Айтоският проход да бъде затворен за продължително време в двете посоки заради извършване на огледи“, уточниха от МВР.

Пътят Варна–Бургас през Айтоския проход е затворен. Организиран е обходен маршрут през Ришкия проход.

Причините за катастрофата са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

Източници: БТА, БНТ