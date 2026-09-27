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Жена загина при катастрофа, затворила Айтоския проход
  Тема: Войната на пътя

Жена загина при катастрофа, затворила Айтоския проход

27 Септември, 2026 22:02 560 2

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  • ришки проход-
  • одмвр-бургас

Лек автомобил и камион са се ударили край село Билка. Движението по пътя Варна–Бургас е пренасочено през Ришкия проход.

Жена загина при катастрофа, затворила Айтоския проход - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

62-годишна жена загина при тежка катастрофа между лек автомобил и товарен автомобил в Айтоския проход. Инцидентът е станал около 18:30 ч. в участъка след село Билка в посока село Дъскотна.

Жената, която е управлявала лекия автомобил, е от Добрич. Товарният автомобил е бил управляван от 57-годишен мъж от Аврен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

„Възможно е Айтоският проход да бъде затворен за продължително време в двете посоки заради извършване на огледи“, уточниха от МВР.

Пътят Варна–Бургас през Айтоския проход е затворен. Организиран е обходен маршрут през Ришкия проход.

Причините за катастрофата са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

Източници: БТА, БНТ


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Гаргамел

    0 0 Отговор
    Пьтя там е много добър,но крие моментни изненади от трафика на пьтя.Трябва повече внимание за шофьорите с малък стаж и непознаващи трасето в които има остри завои и кратки прави участъци.Гледайте знаците!

    22:12 27.09.2026

  • 2 Да,бе

    0 0 Отговор
    Какво става пак днес,още не е свършило денонощието,а загиналите са към десет души...Дано са си платили винетките за хубавите пътища и пътната безопасност,щото тя се гарантира от държавата...Ех,ако имаше държава!

    22:13 27.09.2026