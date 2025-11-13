Новини
Обвинителният акт срещу кмета на Варна и още четирима е внесен в съда

13 Ноември, 2025 16:50 736 33

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП

Обвинителният акт срещу кмета на Варна и още четирима е внесен в съда - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес, 13.11.2025 г., Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по досъдебното производство, добило обществена популярност като делото срещу кмета на Община Варна, съобщават от "Фокус"

На съд са предадени петима обвиняеми за общо дванадесет престъпления.

На Благомир Коцев – кмет на Община Варна, Йордан Кателиев и Николай Стефанов – общински съветници при Общински съвет – Варна, и Ивайло Маринов – съсобственик на търговско дружество и народен представител в 51-во Народно събрание, е повдигнато обвинение за това, че в периода от месец юли 2024 г. до края на месец май 2025 г. на територията на гр. Варна и гр. София са се сговорили да вършат в страната подкупи и принуда, с които се цели набавяне на имотна облага (чл. 321, ал. 6 НК).

На Благомир Коцев, Николай Стефанов, Йордан Кателиев и А. П. е повдигнато обвинение за това, че в съучастие като съизвършители, в периода от началото на месец август 2024 г. до края на месец май 2025 г. в гр. Варна, с различен брой деяния поискали различни парични суми за упражняване на влияние при вземането на решения от длъжностни лица в кръга на службата им. Благомир Коцев е участвал в три деяния и поискал облага близо 370 хил. лв., Николай Стефанов е участвал в две деяния и е поискал близо 250 хил. лв., Йордан Кателиев е участвал в едно деяние и е поискал близо 230 хил. лв., а А. П. е участвала в едно деяние и поискала имотна облага близо 118 хил. лв. Престъплението е по чл. 304б, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК, като за Благомир Коцев и Николай Стефанов то е продължавано (по чл. 26, ал. 1 НК). Отделните деяния са както следва:

- в началото месец август 2024 г., в гр. Варна, Благомир Коцев, Йордан Кателиев и Николай Стефанов в съучастие като съизвършители, поискали от Пламенка Димитрова – изпълнителен директор на търговско дружество, 15 % без ДДС от стойността на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене“, с възложител Община Варна и стойност от над 1,5 млн. лв., равняващи се на близо 230 хил. лв., за упражняване на влияние при вземането на решение от Д. М. – заместник кмет на Община Варна и пълномощник на възложителя по обществената поръчка с делегирани права по Закона за обществените поръчки съгласно нарочна заповед;

- На 08.05.2025 г., в гр. Варна, Благомир Коцев и А. П., в съучастие като съизвършители, поискали от Т. Г. близо 118 хил. лв., за упражняване на влияние при вземането на решение от П. К. – заместник кмет на Община Варна, с предоставени му с нарочна заповед функции по Закона за устройство на територията – за издаването на заповед за одобрение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за конкретно определен урегулиран поземлен имот;

- в края на месец май 2025 г., в гр. Варна, Благомир Коцев и Николай Стефанов, в съучастие като съизвършители, поискали от И. И. 21 хил. лв., за упражняване на влияние при вземането на решение от П. К. – заместник кмет на Община Варна, с предоставени му с нарочна заповед функции по Закона за устройство на територията – за издаването на заповеди за одобрение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за конкретни имоти, във връзка с обединяване на три поземлени имота.

С обвинителния акт Благомир Коцев и Николай Стефанов са предадени на съд и за това, че на 15.09.2024 г., в гр. Варна, в съучастие като съизвършители направили опит да принудят Пламенка Димитрова – изпълнителен директор на търговско дружество, да прехвърли половината от договорите, по които представляваното от нея дружество е изпълнител, а възложител е Община Варна, на търговско дружество със съсобственик обвиняемия Ивайло Маринов, като заявили, че в противен случай ще я занулят и ще ѝ отнемат бизнеса. Пламенка Димитрова не извършила исканите действията и подала сигнал в Комисия за противодействие на корупцията (чл. 143, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК).

На Б. К. е повдигнато обвинение и за това, че от края на месец ноември 2023 г. до края на месец март 2024 г., в гр. Варна, направил опит да принуди Б. А. – ръководител на проект "Интегриран градски транспорт на Варна" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да изготви заявка за капиталов трансфер за прехвърляне на целеви средства, в размер на над 3 млн. лева, предназначени за конкретно разплащане по проекта, от сметка на Община Варна към търговско дружество, като заявил, че ако не изпълни устните му разпореждания, няма да запази работното си място. Б. А. не изготвила исканата заявка и била освободена от работа на 14.05.2024 г. (чл. 143, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК).

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.


  • 1 честен ционист

    3 12 Отговор
    Това име Благомир истинско ли е? Кой родител би си кръстил детето Благомир?

    Коментиран от #11, #27

    16:51 13.11.2025

  • 2 Мормално

    6 8 Отговор
    Демокрад- крадат като невидели

    Коментиран от #29

    16:52 13.11.2025

  • 3 много не разбрал

    11 3 Отговор
    е те требва да вкарат в затвора
    99% от кметовете за такива неща

    Коментиран от #12

    16:52 13.11.2025

  • 4 Винченцо Андолини

    5 7 Отговор
    А такааааа, да видим сега доказателствата в съда.
    Ореваха отарлъка онези келеши дето го подкрепят този, пък да видим какви ги е вършил преди да се отсъди.

    Коментиран от #6

    16:53 13.11.2025

  • 5 Помийна яма

    15 3 Отговор
    БГ. Съд трябва да се закрие ,и да се пратят съдии и магистрати от белите страни ,защото нашите са подчинени на мафията.

    16:54 13.11.2025

  • 6 Пламенка

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Винченцо Андолини":

    хи хи хихи

    17:09 13.11.2025

  • 7 Промяна

    5 7 Отговор
    КИРО ЛЕНА АСЕН САБРУТЕВ СЪБИРАЙТЕ ДРУГАРИТЕ И СМЕЛО ЗАЩИТАВАЙТЕ ВАШИЯТ ДРУГАР КОЦЕВ СЕГА

    Коментиран от #14, #17, #19

    17:10 13.11.2025

  • 8 Да,бе

    9 2 Отговор
    И това ще е поредното дело,което ще оттече в канала...Тия разследващи и прокурори са само за работници във ВиК-а...

    17:11 13.11.2025

  • 9 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    10 3 Отговор
    Платенка всички я чухме да казва, че е чула от някой, че вероятно кмета ще иска подкуп .
    Ама тя платенка няма как да даде подкуп, след като е била изритана от копанката, обжалвала, но съда и КЗК са отхвърлили жалбата .
    За другите ще е същия случай. Строителната мафия отвръща на удара .

    17:11 13.11.2025

  • 10 1234

    3 2 Отговор
    туй полицайче отпред дребното пак показно с татусите

    17:12 13.11.2025

  • 11 Да те светна по въпроса:

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Попадна в ръцете на двамата Мазни и Охранени екземпляра и затова е задържан. Но може и да дойде времето, когато нещата ще се обърнат и Дебелите ще търкат наровете.

    Коментиран от #28

    17:13 13.11.2025

  • 12 1234

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "много не разбрал":

    подписва слугинаж на свинефермата и условно кат карловския кмет

    17:13 13.11.2025

  • 13 Варна

    9 1 Отговор
    За пламенка разбрахме, че кошаревски свидетел, с много дела на трупчета.
    Дайте имената на останалите .

    17:14 13.11.2025

  • 14 Да те допълня

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Тя и булката Бойко Борисов по време на годежа му с жениха Пеевски се изказа в защита на Коцев.

    Коментиран от #30

    17:14 13.11.2025

  • 15 Ама

    2 4 Отговор
    Тези пари те не са ги искали за себе си, а за партията. И Пламенка го потвърди преди, че парите били за Асен. Тези хора са невинни.

    Коментиран от #20

    17:15 13.11.2025

  • 16 Страната на npaceтата 🐷🐷

    5 4 Отговор
    Коцев спря безчинствата на строителната мафия и ТИМ в града и веднага се намериха свидетели, ама доказателства няма. Всичко е една жена каза. То и Божков каза, че е дал на Горанов 60 млн. за Борисов, за Делян Пеевски свидетелстваха, че е иска 20 млн. за Чирен пред европейския прокурор, ама нищо

    17:17 13.11.2025

  • 17 Не ги мисли

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Търсете си чартърен самолет за Дубай, че дерогация няма да има, както се надявате.😄

    17:18 13.11.2025

  • 18 Всички

    1 3 Отговор
    вземат от бизнеса за да поддържат партиите си и изборната активност. Защо само тези да са виновни. Това е проява на избирателност.

    17:19 13.11.2025

  • 19 Кажи честно ... 🤣

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Лели ГЕРБ са на пост. 🤣🤣🤣
    Нямаш ли манджи да бъркаш ?

    Коментиран от #25

    17:19 13.11.2025

  • 20 Всички чухме!

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ама":

    Асен точно за това каза, че ще я съди.

    17:20 13.11.2025

  • 21 Българин

    3 0 Отговор
    А как отпаднаха най-обоснованите обвинения - в измяна, предателство и заговор срещу република България! Кой прикрива предателската му дейност, закояъто трябва д абъде съден по глава Първа от НК?!?

    17:20 13.11.2025

  • 22 В САЩ

    2 2 Отговор
    няма никакъв проблем да искаш пари за партията. Кога ще станем нормална държава? Защо тук това е престъпление? ПП като всяка друга партия има разходи, които трябва да покрие. И Асен го е казвал многократно това.

    Коментиран от #24

    17:27 13.11.2025

  • 23 604

    2 1 Отговор
    Оп пандела, той с обратнъ резбъ...немъ дъ усети нищу!

    17:28 13.11.2025

  • 24 604

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "В САЩ":

    Я съ скрий ве...чист рекет!

    17:29 13.11.2025

  • 25 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кажи честно ... 🤣":

    Имаме храна у дома Развесели ме

    17:29 13.11.2025

  • 26 604

    1 1 Отговор
    Кукорчу дъ гу освети зъ светец мъченик на ППДБ.....

    Коментиран от #31

    17:32 13.11.2025

  • 27 Видьо Видев

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ПП/ДБ ще се окажат същата измама и поредният проект на Кремъл-
    ако не внесат промени в Избирателният закон!
    -Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита, като недействително, както в ЕС!
    -Да има активна регистрация за изборите,както в ЕС!
    За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели в избирателните списъци!

    Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!

    17:36 13.11.2025

  • 28 Светна ме

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Да те светна по въпроса:":

    По твоите приказки стигам до извода , че изобщо не си наясно със съдебния процес , т.е само празни приказки по форумите няма да свършат работа , трябва и акъл .И да ти кажа , изрезки от гугъл също не вършат работа пред съда.Дайте доказателства , извадете една Пламенка барем , толкова ли не можете ?

    Коментиран от #32

    17:42 13.11.2025

  • 29 Либерал

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мормално":

    Какво като е крал? Ти нямаше ли да крадеш?

    17:43 13.11.2025

  • 30 И аз имам допълнения

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да те допълня":

    Много ниско падаш , бе човече ! Булки , женихи, Борисов , Пеевски , само толкова ли можете ?

    17:44 13.11.2025

  • 31 симптоматично

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "604":

    Такива еретични идеи могат да минат само през главата на някой плод-зеленчук.

    17:44 13.11.2025

  • 32 не се хаби

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Светна ме":

    Платненките не вършат работа, що да повтарят вашите грешки?

    17:50 13.11.2025

  • 33 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ще лежи дълго.

    17:50 13.11.2025