Обвинителният акт срещу кмета на Варна и още четирима е внесен в съда

Днес, 13.11.2025 г., Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по досъдебното производство, добило обществена популярност като делото срещу кмета на Община Варна, съобщават от "Фокус"

На съд са предадени петима обвиняеми за общо дванадесет престъпления.

На Благомир Коцев – кмет на Община Варна, Йордан Кателиев и Николай Стефанов – общински съветници при Общински съвет – Варна, и Ивайло Маринов – съсобственик на търговско дружество и народен представител в 51-во Народно събрание, е повдигнато обвинение за това, че в периода от месец юли 2024 г. до края на месец май 2025 г. на територията на гр. Варна и гр. София са се сговорили да вършат в страната подкупи и принуда, с които се цели набавяне на имотна облага (чл. 321, ал. 6 НК).

На Благомир Коцев, Николай Стефанов, Йордан Кателиев и А. П. е повдигнато обвинение за това, че в съучастие като съизвършители, в периода от началото на месец август 2024 г. до края на месец май 2025 г. в гр. Варна, с различен брой деяния поискали различни парични суми за упражняване на влияние при вземането на решения от длъжностни лица в кръга на службата им. Благомир Коцев е участвал в три деяния и поискал облага близо 370 хил. лв., Николай Стефанов е участвал в две деяния и е поискал близо 250 хил. лв., Йордан Кателиев е участвал в едно деяние и е поискал близо 230 хил. лв., а А. П. е участвала в едно деяние и поискала имотна облага близо 118 хил. лв. Престъплението е по чл. 304б, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК, като за Благомир Коцев и Николай Стефанов то е продължавано (по чл. 26, ал. 1 НК). Отделните деяния са както следва:

- в началото месец август 2024 г., в гр. Варна, Благомир Коцев, Йордан Кателиев и Николай Стефанов в съучастие като съизвършители, поискали от Пламенка Димитрова – изпълнителен директор на търговско дружество, 15 % без ДДС от стойността на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене“, с възложител Община Варна и стойност от над 1,5 млн. лв., равняващи се на близо 230 хил. лв., за упражняване на влияние при вземането на решение от Д. М. – заместник кмет на Община Варна и пълномощник на възложителя по обществената поръчка с делегирани права по Закона за обществените поръчки съгласно нарочна заповед;

- На 08.05.2025 г., в гр. Варна, Благомир Коцев и А. П., в съучастие като съизвършители, поискали от Т. Г. близо 118 хил. лв., за упражняване на влияние при вземането на решение от П. К. – заместник кмет на Община Варна, с предоставени му с нарочна заповед функции по Закона за устройство на територията – за издаването на заповед за одобрение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за конкретно определен урегулиран поземлен имот;

- в края на месец май 2025 г., в гр. Варна, Благомир Коцев и Николай Стефанов, в съучастие като съизвършители, поискали от И. И. 21 хил. лв., за упражняване на влияние при вземането на решение от П. К. – заместник кмет на Община Варна, с предоставени му с нарочна заповед функции по Закона за устройство на територията – за издаването на заповеди за одобрение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за конкретни имоти, във връзка с обединяване на три поземлени имота.

С обвинителния акт Благомир Коцев и Николай Стефанов са предадени на съд и за това, че на 15.09.2024 г., в гр. Варна, в съучастие като съизвършители направили опит да принудят Пламенка Димитрова – изпълнителен директор на търговско дружество, да прехвърли половината от договорите, по които представляваното от нея дружество е изпълнител, а възложител е Община Варна, на търговско дружество със съсобственик обвиняемия Ивайло Маринов, като заявили, че в противен случай ще я занулят и ще ѝ отнемат бизнеса. Пламенка Димитрова не извършила исканите действията и подала сигнал в Комисия за противодействие на корупцията (чл. 143, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК).

На Б. К. е повдигнато обвинение и за това, че от края на месец ноември 2023 г. до края на месец март 2024 г., в гр. Варна, направил опит да принуди Б. А. – ръководител на проект "Интегриран градски транспорт на Варна" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да изготви заявка за капиталов трансфер за прехвърляне на целеви средства, в размер на над 3 млн. лева, предназначени за конкретно разплащане по проекта, от сметка на Община Варна към търговско дружество, като заявил, че ако не изпълни устните му разпореждания, няма да запази работното си място. Б. А. не изготвила исканата заявка и била освободена от работа на 14.05.2024 г. (чл. 143, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК).

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.