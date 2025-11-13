Обвинителният акт срещу кмета на Варна и още четирима е внесен в съда

Днес, 13.11.2025 г., Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по досъдебното производство, добило обществена популярност като делото срещу кмета на Община Варна, съобщават от "Фокус"
На съд са предадени петима обвиняеми за общо дванадесет престъпления.
На Благомир Коцев – кмет на Община Варна, Йордан Кателиев и Николай Стефанов – общински съветници при Общински съвет – Варна, и Ивайло Маринов – съсобственик на търговско дружество и народен представител в 51-во Народно събрание, е повдигнато обвинение за това, че в периода от месец юли 2024 г. до края на месец май 2025 г. на територията на гр. Варна и гр. София са се сговорили да вършат в страната подкупи и принуда, с които се цели набавяне на имотна облага (чл. 321, ал. 6 НК).
На Благомир Коцев, Николай Стефанов, Йордан Кателиев и А. П. е повдигнато обвинение за това, че в съучастие като съизвършители, в периода от началото на месец август 2024 г. до края на месец май 2025 г. в гр. Варна, с различен брой деяния поискали различни парични суми за упражняване на влияние при вземането на решения от длъжностни лица в кръга на службата им. Благомир Коцев е участвал в три деяния и поискал облага близо 370 хил. лв., Николай Стефанов е участвал в две деяния и е поискал близо 250 хил. лв., Йордан Кателиев е участвал в едно деяние и е поискал близо 230 хил. лв., а А. П. е участвала в едно деяние и поискала имотна облага близо 118 хил. лв. Престъплението е по чл. 304б, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК, като за Благомир Коцев и Николай Стефанов то е продължавано (по чл. 26, ал. 1 НК). Отделните деяния са както следва:
- в началото месец август 2024 г., в гр. Варна, Благомир Коцев, Йордан Кателиев и Николай Стефанов в съучастие като съизвършители, поискали от Пламенка Димитрова – изпълнителен директор на търговско дружество, 15 % без ДДС от стойността на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене“, с възложител Община Варна и стойност от над 1,5 млн. лв., равняващи се на близо 230 хил. лв., за упражняване на влияние при вземането на решение от Д. М. – заместник кмет на Община Варна и пълномощник на възложителя по обществената поръчка с делегирани права по Закона за обществените поръчки съгласно нарочна заповед;
- На 08.05.2025 г., в гр. Варна, Благомир Коцев и А. П., в съучастие като съизвършители, поискали от Т. Г. близо 118 хил. лв., за упражняване на влияние при вземането на решение от П. К. – заместник кмет на Община Варна, с предоставени му с нарочна заповед функции по Закона за устройство на територията – за издаването на заповед за одобрение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за конкретно определен урегулиран поземлен имот;
- в края на месец май 2025 г., в гр. Варна, Благомир Коцев и Николай Стефанов, в съучастие като съизвършители, поискали от И. И. 21 хил. лв., за упражняване на влияние при вземането на решение от П. К. – заместник кмет на Община Варна, с предоставени му с нарочна заповед функции по Закона за устройство на територията – за издаването на заповеди за одобрение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за конкретни имоти, във връзка с обединяване на три поземлени имота.
С обвинителния акт Благомир Коцев и Николай Стефанов са предадени на съд и за това, че на 15.09.2024 г., в гр. Варна, в съучастие като съизвършители направили опит да принудят Пламенка Димитрова – изпълнителен директор на търговско дружество, да прехвърли половината от договорите, по които представляваното от нея дружество е изпълнител, а възложител е Община Варна, на търговско дружество със съсобственик обвиняемия Ивайло Маринов, като заявили, че в противен случай ще я занулят и ще ѝ отнемат бизнеса. Пламенка Димитрова не извършила исканите действията и подала сигнал в Комисия за противодействие на корупцията (чл. 143, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК).
На Б. К. е повдигнато обвинение и за това, че от края на месец ноември 2023 г. до края на месец март 2024 г., в гр. Варна, направил опит да принуди Б. А. – ръководител на проект "Интегриран градски транспорт на Варна" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да изготви заявка за капиталов трансфер за прехвърляне на целеви средства, в размер на над 3 млн. лева, предназначени за конкретно разплащане по проекта, от сметка на Община Варна към търговско дружество, като заявил, че ако не изпълни устните му разпореждания, няма да запази работното си място. Б. А. не изготвила исканата заявка и била освободена от работа на 14.05.2024 г. (чл. 143, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК).
Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.
Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.
1 честен ционист
Коментиран от #11, #27
16:51 13.11.2025
2 Мормално
Коментиран от #29
16:52 13.11.2025
3 много не разбрал
99% от кметовете за такива неща
Коментиран от #12
16:52 13.11.2025
4 Винченцо Андолини
Ореваха отарлъка онези келеши дето го подкрепят този, пък да видим какви ги е вършил преди да се отсъди.
Коментиран от #6
16:53 13.11.2025
5 Помийна яма
16:54 13.11.2025
6 Пламенка
До коментар #4 от "Винченцо Андолини":хи хи хихи
17:09 13.11.2025
7 Промяна
Коментиран от #14, #17, #19
17:10 13.11.2025
8 Да,бе
17:11 13.11.2025
9 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
Ама тя платенка няма как да даде подкуп, след като е била изритана от копанката, обжалвала, но съда и КЗК са отхвърлили жалбата .
За другите ще е същия случай. Строителната мафия отвръща на удара .
17:11 13.11.2025
10 1234
17:12 13.11.2025
11 Да те светна по въпроса:
До коментар #1 от "честен ционист":Попадна в ръцете на двамата Мазни и Охранени екземпляра и затова е задържан. Но може и да дойде времето, когато нещата ще се обърнат и Дебелите ще търкат наровете.
Коментиран от #28
17:13 13.11.2025
12 1234
До коментар #3 от "много не разбрал":подписва слугинаж на свинефермата и условно кат карловския кмет
17:13 13.11.2025
13 Варна
Дайте имената на останалите .
17:14 13.11.2025
14 Да те допълня
До коментар #7 от "Промяна":Тя и булката Бойко Борисов по време на годежа му с жениха Пеевски се изказа в защита на Коцев.
Коментиран от #30
17:14 13.11.2025
15 Ама
Коментиран от #20
17:15 13.11.2025
16 Страната на npaceтата 🐷🐷
17:17 13.11.2025
17 Не ги мисли
До коментар #7 от "Промяна":Търсете си чартърен самолет за Дубай, че дерогация няма да има, както се надявате.😄
17:18 13.11.2025
18 Всички
17:19 13.11.2025
19 Кажи честно ... 🤣
До коментар #7 от "Промяна":Лели ГЕРБ са на пост. 🤣🤣🤣
Нямаш ли манджи да бъркаш ?
Коментиран от #25
17:19 13.11.2025
20 Всички чухме!
До коментар #15 от "Ама":Асен точно за това каза, че ще я съди.
17:20 13.11.2025
21 Българин
17:20 13.11.2025
22 В САЩ
Коментиран от #24
17:27 13.11.2025
23 604
17:28 13.11.2025
24 604
До коментар #22 от "В САЩ":Я съ скрий ве...чист рекет!
17:29 13.11.2025
25 Промяна
До коментар #19 от "Кажи честно ... 🤣":Имаме храна у дома Развесели ме
17:29 13.11.2025
26 604
Коментиран от #31
17:32 13.11.2025
27 Видьо Видев
До коментар #1 от "честен ционист":ПП/ДБ ще се окажат същата измама и поредният проект на Кремъл-
ако не внесат промени в Избирателният закон!
-Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита, като недействително, както в ЕС!
-Да има активна регистрация за изборите,както в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели в избирателните списъци!
Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!
17:36 13.11.2025
28 Светна ме
До коментар #11 от "Да те светна по въпроса:":По твоите приказки стигам до извода , че изобщо не си наясно със съдебния процес , т.е само празни приказки по форумите няма да свършат работа , трябва и акъл .И да ти кажа , изрезки от гугъл също не вършат работа пред съда.Дайте доказателства , извадете една Пламенка барем , толкова ли не можете ?
Коментиран от #32
17:42 13.11.2025
29 Либерал
До коментар #2 от "Мормално":Какво като е крал? Ти нямаше ли да крадеш?
17:43 13.11.2025
30 И аз имам допълнения
До коментар #14 от "Да те допълня":Много ниско падаш , бе човече ! Булки , женихи, Борисов , Пеевски , само толкова ли можете ?
17:44 13.11.2025
31 симптоматично
До коментар #26 от "604":Такива еретични идеи могат да минат само през главата на някой плод-зеленчук.
17:44 13.11.2025
32 не се хаби
До коментар #28 от "Светна ме":Платненките не вършат работа, що да повтарят вашите грешки?
17:50 13.11.2025
33 Данко Харсъзина
17:50 13.11.2025