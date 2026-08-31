Разпитват вещи лица по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

Продължава делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг миналото лято, при която петима бяха ранени, а една жена загина.

Днес и утре предстои да бъдат разпитани вещи лица, чиито експертизи са част от доказателствата по делото. Очаква се в съдебната зала да бъде прегледан и видеозаписът, запечатал инцидента.

Събраните експертни заключения и видеоматериалът могат да допринесат за изясняването на обстоятелствата около случилото се и причините за тежкия инцидент.

Трагедията се разигра на 14 август 2025 г., когато управляваното от Никола Бургазлиев АТВ помете пешеходци на тротоар в курорта.

След катастрофата загина Христина от Пловдив, като първоначално тя беше настанена в болница в критично състояние, но на 3 септември почина от получените травми.

Синът ѝ Мартин оцеля, но пострада тежко.

Обвинението е за причиняване на смърт при евентуален умисъл и телесни повреди на други пострадали. Според прокуратурата Бургазлиев е управлявал след употреба на марихуана.

Защитата оспорва част от тези обстоятелства, включително резултатите от пробите за наркотици.