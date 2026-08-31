Разпитват вещи лица по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

Продължава делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг миналото лято, при която петима бяха ранени, а една жена загина.
Днес и утре предстои да бъдат разпитани вещи лица, чиито експертизи са част от доказателствата по делото. Очаква се в съдебната зала да бъде прегледан и видеозаписът, запечатал инцидента.
Събраните експертни заключения и видеоматериалът могат да допринесат за изясняването на обстоятелствата около случилото се и причините за тежкия инцидент.
Трагедията се разигра на 14 август 2025 г., когато управляваното от Никола Бургазлиев АТВ помете пешеходци на тротоар в курорта.
След катастрофата загина Христина от Пловдив, като първоначално тя беше настанена в болница в критично състояние, но на 3 септември почина от получените травми.
Синът ѝ Мартин оцеля, но пострада тежко.
Обвинението е за причиняване на смърт при евентуален умисъл и телесни повреди на други пострадали. Според прокуратурата Бургазлиев е управлявал след употреба на марихуана.
Защитата оспорва част от тези обстоятелства, включително резултатите от пробите за наркотици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 10 години зад
Коментиран от #3
08:54 31.08.2026
2 милицай
09:06 31.08.2026
3 Тити на Кака
До коментар #1 от "10 години зад":Майката - цял живот на сигурно място след убийството, детето й цял живот инвалид-сирак, а убиецът - с присъда от десет години / от които ще лежи максимум 6/ ?
Интересна представа за справедливост имате, ППетроханска, една такава.
Роднина ли сте на урода с АТВ-то?
09:25 31.08.2026
4 Водорасли на припек
09:35 31.08.2026