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Разпитват вещи лица по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

Разпитват вещи лица по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

31 Август, 2026 08:43 484 4

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  • слънчев бряг

Трагедията се разигра на 14 август 2025 година

Разпитват вещи лица по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг миналото лято, при която петима бяха ранени, а една жена загина.

Днес и утре предстои да бъдат разпитани вещи лица, чиито експертизи са част от доказателствата по делото. Очаква се в съдебната зала да бъде прегледан и видеозаписът, запечатал инцидента.

Събраните експертни заключения и видеоматериалът могат да допринесат за изясняването на обстоятелствата около случилото се и причините за тежкия инцидент.

Трагедията се разигра на 14 август 2025 г., когато управляваното от Никола Бургазлиев АТВ помете пешеходци на тротоар в курорта.

След катастрофата загина Христина от Пловдив, като първоначално тя беше настанена в болница в критично състояние, но на 3 септември почина от получените травми.

Синът ѝ Мартин оцеля, но пострада тежко.

Обвинението е за причиняване на смърт при евентуален умисъл и телесни повреди на други пострадали. Според прокуратурата Бургазлиев е управлявал след употреба на марихуана.

Защитата оспорва част от тези обстоятелства, включително резултатите от пробите за наркотици.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 10 години зад

    3 1 Отговор
    решетките за тоя доказан убиец

    Коментиран от #3

    08:54 31.08.2026

  • 2 милицай

    3 0 Отговор
    когато си милицайско чадо нещата се движат мноого бавно

    09:06 31.08.2026

  • 3 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "10 години зад":

    Майката - цял живот на сигурно място след убийството, детето й цял живот инвалид-сирак, а убиецът - с присъда от десет години / от които ще лежи максимум 6/ ?
    Интересна представа за справедливост имате, ППетроханска, една такава.
    Роднина ли сте на урода с АТВ-то?

    09:25 31.08.2026

  • 4 Водорасли на припек

    0 0 Отговор
    Както с всичко.

    09:35 31.08.2026