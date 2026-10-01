Петър Ганев: Целта на данъка „свръхпечалба“ е да вземе €1 млрд. евро от големите бизнеси в страната

След президентските избори ще разберем дали правителството може да овладее разходната част. Това заяви икономистът Петър Ганев в интервю за БНТ.
Според него е притеснително, че България е в процедура по прекомерен дефицит и важният въпрос е колко бързо кабинетът на Радев ще съумее да върне страната в нормалните рамки.
Относно данъкът „свръхпечалба“ икономистът отбеляза, че обосновката му е изцяло фискална, като целта му е да вземе 1 млрд. евро от големите бизнеси в страната.
„Това се прави не защото секторите са лоши, а защото от тях може да се вземе по „робинхудски“, т.е. да се вземе от богатите и да се даде на бедните“, поясни Ганев.
На въпрос за инфлацията в страната експертът заяви, че тя остава висока в рамките на 5,5% и посочи, че за да бъде овладяна, е нужно правителството да предприеме „експанзия през доходите“
„Това може да сработи, но голямата задача остава дефицитът, защото ако се справим с него, оттам ще повлияем и на инфлацията“, разясни Ганев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
20:14 01.10.2026
2 Петър Волгин
Коментиран от #7
20:14 01.10.2026
3 Сатана Z
На летеца Мунчо гласоподавателите?
20:17 01.10.2026
4 Стоянка Георгиева
Най-великият президент. Уважаван и респектиран от по-голямата част на света
20:17 01.10.2026
5 Нищо няма да направят
20:18 01.10.2026
6 ДрайвингПлежър
Големите вериги са буквално в картелно споразумение и правят нечуван в друга държава в която работят марджин на печалбата!
Така че това е в много голяма степен го подкрепям!
Може да се постави условия, ако реинвестират печалбите си в държавата да не плащат - това също е вариант, но при условие, че изнасят парите даже 1 милиард е малко да си приберем!
20:18 01.10.2026
7 Възраждане
До коментар #2 от "Петър Волгин":За нас евраци, за вас руски мир. А мерси!
20:19 01.10.2026
8 Милен
20:19 01.10.2026
9 Стенли
Коментиран от #15
20:22 01.10.2026
10 Пари няма
20:23 01.10.2026
11 гълъбова
Коментиран от #13, #16, #19
20:32 01.10.2026
12 Не е по робинхудовски,
20:35 01.10.2026
13 доне фф
До коментар #11 от "гълъбова":По-големи заплати и по-големи данъци, гонят мафията и правят растеж. НАТО-ЕС-ВАШИНГТОН, НОВИЯТ РИМ. И каквото искат това ще е - и е!
20:37 01.10.2026
14 "Пари няма"
20:40 01.10.2026
15 Зевзек
До коментар #9 от "Стенли":И вие петроханците се надявате да вземете властта ама няма да стане.
20:49 01.10.2026
16 Милен
До коментар #11 от "гълъбова":Туй с БВПто може да си го заврете където ви харесва, българската икономика няма нищо общо с китайската поради простата причина, китайците моргата да произведат продукт с по-ниска себестойност отколкото държавите в ЕС могат да си позволят. Иначе казано те произвеждат продукт а ние само го препродаваме и така си помпим БВПто защото то се формира на базата на стойността а не на реално произведената продукция.
20:56 01.10.2026
17 Не Равенство
21:00 01.10.2026
18 Хайде стига
21:07 01.10.2026
19 Милен
До коментар #11 от "гълъбова":Ако един фризьор в Китай вземе за една подстрижка 1 евро а в България за същата подстрижка ти вземат 5 евро това означава ли,че българският фризьор има 5 пъти по- голям БВП?
21:09 01.10.2026