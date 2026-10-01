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Петър Ганев: Целта на данъка „свръхпечалба“ е да вземе €1 млрд. евро от големите бизнеси в страната

Петър Ганев: Целта на данъка „свръхпечалба“ е да вземе €1 млрд. евро от големите бизнеси в страната

1 Октомври, 2026 20:10 652 19

  • петър ганев-
  • данък-
  • свръхпечалба

Това се прави не защото секторите са лоши, а защото от тях може да се вземе по „робинхудски“, т.е. да се вземе от богатите и да се даде на бедните“

Петър Ганев: Целта на данъка „свръхпечалба“ е да вземе €1 млрд. евро от големите бизнеси в страната - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След президентските избори ще разберем дали правителството може да овладее разходната част. Това заяви икономистът Петър Ганев в интервю за БНТ.

Според него е притеснително, че България е в процедура по прекомерен дефицит и важният въпрос е колко бързо кабинетът на Радев ще съумее да върне страната в нормалните рамки.

Относно данъкът „свръхпечалба“ икономистът отбеляза, че обосновката му е изцяло фискална, като целта му е да вземе 1 млрд. евро от големите бизнеси в страната.

„Това се прави не защото секторите са лоши, а защото от тях може да се вземе по „робинхудски“, т.е. да се вземе от богатите и да се даде на бедните“, поясни Ганев.

На въпрос за инфлацията в страната експертът заяви, че тя остава висока в рамките на 5,5% и посочи, че за да бъде овладяна, е нужно правителството да предприеме „експанзия през доходите“

„Това може да сработи, но голямата задача остава дефицитът, защото ако се справим с него, оттам ще повлияем и на инфлацията“, разясни Ганев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    8 1 Отговор
    Големия бизнес за това е голям защото не дава а се изнася или намира схеми за Неплащане ..голям бизнес не е само този за над 100 млн евро ..има единични играчи,предприемачи или фирми с по 2-5 млн евро който знаят как да изкривят системата

    20:14 01.10.2026

  • 2 Петър Волгин

    9 7 Отговор
    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #7

    20:14 01.10.2026

  • 3 Сатана Z

    8 4 Отговор
    А "ракиеният данък" кого трябва да удари?
    На летеца Мунчо гласоподавателите?

    20:17 01.10.2026

  • 4 Стоянка Георгиева

    8 6 Отговор
    Владимир Путин говори в момента във Валдай и президентите от цял свят го слушат.

    Най-великият президент. Уважаван и респектиран от по-голямата част на света

    20:17 01.10.2026

  • 5 Нищо няма да направят

    5 2 Отговор
    Възраждане само мините със злато, ако върне на държавата, по днешните цени 7 милиарда от благородни метали на години. Дънди Прешъс, чистят рудата в Африка и не отчитат останалите метали, само злато добивали, а всяка руда има селен, телур, галий, антимон, бисмут, никел, кадмий, талий, индий, паладий, платина и други.

    20:18 01.10.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    6 4 Отговор
    Всъщност изцяло подкрепям идеята, защото "бизнесите" са адски крадливи!
    Големите вериги са буквално в картелно споразумение и правят нечуван в друга държава в която работят марджин на печалбата!

    Така че това е в много голяма степен го подкрепям!
    Може да се постави условия, ако реинвестират печалбите си в държавата да не плащат - това също е вариант, но при условие, че изнасят парите даже 1 милиард е малко да си приберем!

    20:18 01.10.2026

  • 7 Възраждане

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Петър Волгин":

    За нас евраци, за вас руски мир. А мерси!

    20:19 01.10.2026

  • 8 Милен

    6 1 Отговор
    Аман от експерти 2022 като иззеха печалбите на тецовете това не беше проблем. Ама сега като стана въпрос за банките стана голям проблем. Ами банките да вдигнат лихвите по спестовните влогове, така мя да има какво да им вземат, щото печалбите ще намалеят и хората няма да харчат пари щото ще гледат да спечелят нещо от спестяванията си. Така ще намалее и инфлацията(колкото е зависима от вътрешното потребление) за тази дето идва от вън нямаме решение.

    20:19 01.10.2026

  • 9 Стенли

    2 2 Отговор
    Уважаеми Българи! Наблюдаваме най бързия срив на едно управление в новата история на България. През месец май доверието в правителството на Радев беше повече от 2 пъти от недоверието ( 50 към 24),след 4 месеца вече недоверието е повече от доверието. Управлението загуби подкрепа и не се вижда как ще управлява занапред!

    Коментиран от #15

    20:22 01.10.2026

  • 10 Пари няма

    7 3 Отговор
    Да му мислим как ще изплащаме милярдите по над един на месец които теглят за да плащат на раздутата администрация, защото очевидно приходите не стигат.

    20:23 01.10.2026

  • 11 гълъбова

    3 2 Отговор
    А главната причина за растеж е взимането на заеми. БВП на България бе под на НРБ през 2004г. но удвоихме БВП номинално и с една трета реално в периодът 2004-2008г. благодарение на заемите за частният сектор и домакинствата, а собствеността на недвижимите имоти и фирмите нарасна с 1000 милиарда - с толкова забогатяха българите. Китай в момента има колкото България БВП на глава но с два пъти повече заеми на глава. И държавните и частните заеми в развитите държави са два пъти повече от БВП на глава, че и повече. Бизнесът в България има 94% от депозитите в банките, само 5% са на не бизнесът. Красен Станчев казваше, че в Канада събират по-малко данъци от Бизнесът, защото имали повече данък. Да, така е за Канада, не заради данъкът. В Канада и развитите икономики, бизнесът каквото заработи 80% го дава за трудови разходи и 20% за да си плаща лихвата по заемът за инвестицията и да си надува акциите.

    Коментиран от #13, #16, #19

    20:32 01.10.2026

  • 12 Не е по робинхудовски,

    4 2 Отговор
    защото целта е да се вземе от богатите и да се даде на копринките. Взема се от богатите и се дава на рундьовите олигарси

    20:35 01.10.2026

  • 13 доне фф

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "гълъбова":

    По-големи заплати и по-големи данъци, гонят мафията и правят растеж. НАТО-ЕС-ВАШИНГТОН, НОВИЯТ РИМ. И каквото искат това ще е - и е!

    20:37 01.10.2026

  • 14 "Пари няма"

    2 2 Отговор
    Пари няма за стадото, за рундягите има много пари. Радките крадат като луд с картечница затова теглят заеми. А опорката, че пари няма е за овцете!

    20:40 01.10.2026

  • 15 Зевзек

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    И вие петроханците се надявате да вземете властта ама няма да стане.

    20:49 01.10.2026

  • 16 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "гълъбова":

    Туй с БВПто може да си го заврете където ви харесва, българската икономика няма нищо общо с китайската поради простата причина, китайците моргата да произведат продукт с по-ниска себестойност отколкото държавите в ЕС могат да си позволят. Иначе казано те произвеждат продукт а ние само го препродаваме и така си помпим БВПто защото то се формира на базата на стойността а не на реално произведената продукция.

    20:56 01.10.2026

  • 17 Не Равенство

    0 1 Отговор
    Ами богатите доста вземат от бедните. А икономистите като тоя считат, че другот трябва да вземат по малко от тях

    21:00 01.10.2026

  • 18 Хайде стига

    1 0 Отговор
    Това пак ще рефлектира върху обикновените хора. Ще се вдигнат лихвите, цените за услугите и т.н.

    21:07 01.10.2026

  • 19 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "гълъбова":

    Ако един фризьор в Китай вземе за една подстрижка 1 евро а в България за същата подстрижка ти вземат 5 евро това означава ли,че българският фризьор има 5 пъти по- голям БВП?

    21:09 01.10.2026

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