Петър Ганев: Целта на данъка „свръхпечалба“ е да вземе €1 млрд. евро от големите бизнеси в страната

След президентските избори ще разберем дали правителството може да овладее разходната част. Това заяви икономистът Петър Ганев в интервю за БНТ.

Според него е притеснително, че България е в процедура по прекомерен дефицит и важният въпрос е колко бързо кабинетът на Радев ще съумее да върне страната в нормалните рамки.

Относно данъкът „свръхпечалба“ икономистът отбеляза, че обосновката му е изцяло фискална, като целта му е да вземе 1 млрд. евро от големите бизнеси в страната.

„Това се прави не защото секторите са лоши, а защото от тях може да се вземе по „робинхудски“, т.е. да се вземе от богатите и да се даде на бедните“, поясни Ганев.

На въпрос за инфлацията в страната експертът заяви, че тя остава висока в рамките на 5,5% и посочи, че за да бъде овладяна, е нужно правителството да предприеме „експанзия през доходите“

„Това може да сработи, но голямата задача остава дефицитът, защото ако се справим с него, оттам ще повлияем и на инфлацията“, разясни Ганев.