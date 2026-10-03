С почести посрещат тленните останки на цар Самуил

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България от Гърция и посрещнати с държавна церемония. В страната ще пристигнат и останките на неговия син цар Гавраил Радомир, на племенника му цар Иван Владислав и на деца на Гавраил Радомир. Събитието е резултат от усилия, продължили повече от шест десетилетия.
Официалното предаване на останките ще се състои в Музея на византийската култура в Солун на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет „Спартан“, който във въздушното пространство на България ще бъде ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.
Самолетът и изтребителите се очаква да прелетят над площад „Княз Александър Първи“, където е насрочено публичното посрещане. „В 12:30 ч. каня всички сънародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил“, гласи отправената покана.
Шествие и панихида в „Света София“
На летище „Васил Левски“ останките ще бъдат посрещнати от почетен шпалир. Кортежът с останките на цар Самуил ще продължи към площад „Княз Александър Първи“, а кутиите с останките на цар Иван Владислав, цар Гавраил Радомир и неговите деца ще бъдат откарани в Националния исторически музей.
В държавната церемония ще прозвучат стихотворението „Към родината“ на Атанас Далчев и слово на премиера. След химна, изпълнен от гвардейския представителен духов оркестър, ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
След тържественото шествие останките на цар Самуил ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг в базиликата „Света София“. В храма ще бъде отслужена панихида. Хората ще могат да наблюдават церемонията на видеостени и след това да се поклонят, без да се предвижда полагане на венци и цветя.„Връщането на тленните останки на българския цар Самуил е един много успешен политически акт. Това е политически успех за България, за българите, в частност в случая и за сегашното правителство, защото то доведе този успех до край. Но това е общобългарско“, заявява археологът проф. Людмил Вагалински.
Открити са през 1965 година
Костите на цар Самуил са открити през 1965 г. в базиликата „Свети Ахил“ от гръцкия проф. Николаос Муцопулос. Те са идентифицирани като останки на българския владетел.
Историкът проф. Пламен Павлов определя връщането им като „победа на историческата истина и на историческата справедливост“ и като акт на уважение от гръцка страна.
В рамките на договореността България ще върне на Гърция 48 ценности, сред които църковна утвар, икони и мощехранителници. Директорът на Националния исторически музей доц. Бони Петрунова уточнява, че предметите са 53, тъй като част от тях са многосъставни.
БДЖ е осигурило безплатно пътуване до София и обратно с определени влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. Билетите са двупосочни и важат за пътуване в рамките на деня, като се заплаща единствено резервацията за седящо място от 51 евроцента в посока.
Източници: БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я проверете
че преди време едни благочестиви бизнесмени
си правели срещите в подземията на същата църква
за да не ги засичат и подслушват
05:56 03.10.2026
2 Аман
06:06 03.10.2026
3 ПБ - Простотия за България
06:06 03.10.2026
4 Историк
Когато през юни 1941 г. съветските археолози разкопаха гроба на Тимур (Тамерлан) в Самарканд, те откриха надпис: „Който наруши покоя ми, ще пусне по света войн по-страшен от мен“. Само броени часове по-късно Хитлер нападна СССР, отприщвайки най-кървавия етап от Втората световна война. Днес, десетилетия по-късно, София се готви да приеме костите на цар Самуил — трагичния владетел, чието управление предвеща затриването и падането на Първото българско царство. Дали това е жест на историческа памет, или опасна арогантност, предстои да разберем, но историята ни предупреждава: костите на царете, загубили своите империи, носят тежка карма, а разравянето на праха им често отваря портите към съдбоносно крушение.
06:11 03.10.2026