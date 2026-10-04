Възстановено е движението по АМ „Тракия“ след катастрофата

Възстановено е движението при км 267 на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас след тежката катастрофа, при която загина един човек, а двама бяха ранени. „Възстановено е движението при км 267 на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас“, съобщи Областното пътно управление в Сливен.

Произшествието е станало на 3 октомври. Сигналът е получен в 14:23 часа. По данни на Областната дирекция на МВР в Сливен са се сблъскали товарен и два леки автомобила. Заради катастрофата движението по платното към Бургас е било ограничено.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Сливен. Причините за произшествието са в процес на установяване, съобщиха от полицията.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на товарния автомобил са отрицателни. Разследването трябва да установи обстоятелствата около сблъсъка и отговорността на участниците.

Източници: БТА