Източване на НЗОК: Сменяли кодове на скъпи лекарства

МВР разследва няколко предполагаеми схеми за източване на Националната здравноосигурителна каса, при които кодът на скъпоструващо лекарство е заменян с код на евтин медикамент. След това скъпите лекарства са били насочвани за реекспорт, вместо да стигнат до пациентите в България. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в парламента.

„Оставена е тази вратичка в системите и впоследствие е използвана“, заяви Демерджиев. По думите му така скъпият медикамент е бил заменян в електронната система с евтин продукт, който е достъпен в аптечната мрежа. Според министъра по този начин лекарствата са били изнасяни в чужбина, а пациенти са оставали без необходимото им лечение.

Проверките ще са в цялата страна

Демерджиев посочи, че проверките ще обхванат цялата страна. За съмнителните практики са били информирани ръководствата на НЗОК и НАП. По думите му става дума за различни разследвания, които засягат както здравната каса, така и Националния осигурителен институт.

Министърът не посочи конкретни лекарства, компании или размер на щетите по текущите проверки. Към момента няма публично обявени конкретни обвиняеми по новите разследвания.

Предишна операция за фиктивни продажби

Съобщението идва след по-рано разкрита операция на ДАНС и МВР, свързана с фиктивни продажби на скъпоструващи и животоподдържащи лекарства. Тогава бяха проверявани аптеки и складове за данни за износ или реекспорт в държави от Европейския съюз.

Вътрешното ведомство съобщи, че при тази схема лекарствата са били изписвани, но не са достигали до пациентите, а са се натрупвали в складовата мрежа и впоследствие са били препродавани зад граница. В операцията са участвали служители на ДАНС, МВР, Изпълнителната агенция по лекарствата и НЗОК. Тогава зам.-директорът на Главната дирекция „Национална полиция“ Стойно Цветков заяви, че се проверяват и възможни действия на медицински лица, издавали рецептите.

Източници: bntnews.bg, nova.bg