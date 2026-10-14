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Разследват побой над бебе и 18-годишната му майка в Перник

Разследват побой над бебе и 18-годишната му майка в Перник

14 Октомври, 2026 11:51 627 9

  • домашно насилие-
  • перник-
  • бебе-
  • първо районно управление-
  • мвр

По първоначални данни за насилието е заподозрян 22-годишният баща на детето. Майката и бебето са прегледани в болница

Разследват побой над бебе и 18-годишната му майка в Перник - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на Първо районно управление в Перник разследват случай на домашно насилие над 18-годишна жена и едномесечното ѝ бебе. Сигналът е подаден на телефон 112 малко преди 19:00 ч. предишната вечер от младата жена.

По първоначални данни за насилието е заподозрян 22-годишният приятел на жената, който е и баща на детето. По думите на потърпевшата мъжът е нанесъл удари в областта на главата и тялото както на нея, така и на бебето, след което е напуснал мястото.

Майката и детето са били прегледани в болница в Перник. В предоставената информация не се посочват подробности за състоянието им.

Предстои установяването и задържането на предполагаемия извършител. По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата. До приключването на проверката и произнасянето на съда мъжът се счита за невиновен.

Източници: telegraph.bg


Перник / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пешо от панелката

    1 1 Отговор
    Това е трето или четвърто дете на 18-годишната булка?

    Коментиран от #8

    12:29 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гончо Цанев 🥸

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Браточката си е платил.

    12:35 14.10.2026

  • 7 Жорко

    2 0 Отговор
    Мърша,смърт за такива като него.

    12:35 14.10.2026

  • 8 Жорко

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пешо от панелката":

    Ако ще да е 100тно,това не е решение,усещам ти подигравката,но внимавай!

    12:37 14.10.2026

  • 9 хихи

    0 0 Отговор
    Перничанка: От две седмици не ме е бил!? Значи си има любовница!?

    12:40 14.10.2026