Разследват побой над бебе и 18-годишната му майка в Перник

Служители на Първо районно управление в Перник разследват случай на домашно насилие над 18-годишна жена и едномесечното ѝ бебе. Сигналът е подаден на телефон 112 малко преди 19:00 ч. предишната вечер от младата жена.

По първоначални данни за насилието е заподозрян 22-годишният приятел на жената, който е и баща на детето. По думите на потърпевшата мъжът е нанесъл удари в областта на главата и тялото както на нея, така и на бебето, след което е напуснал мястото.

Майката и детето са били прегледани в болница в Перник. В предоставената информация не се посочват подробности за състоянието им.

Предстои установяването и задържането на предполагаемия извършител. По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата. До приключването на проверката и произнасянето на съда мъжът се счита за невиновен.

Източници: telegraph.bg