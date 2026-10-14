Разследват побой над бебе и 18-годишната му майка в Перник

Служители на Първо районно управление в Перник разследват случай на домашно насилие над 18-годишна жена и едномесечното ѝ бебе. Сигналът е подаден на телефон 112 малко преди 19:00 ч. предишната вечер от младата жена.
По първоначални данни за насилието е заподозрян 22-годишният приятел на жената, който е и баща на детето. По думите на потърпевшата мъжът е нанесъл удари в областта на главата и тялото както на нея, така и на бебето, след което е напуснал мястото.
Майката и детето са били прегледани в болница в Перник. В предоставената информация не се посочват подробности за състоянието им.
Предстои установяването и задържането на предполагаемия извършител. По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата. До приключването на проверката и произнасянето на съда мъжът се счита за невиновен.
Източници: telegraph.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Пешо от панелката
Коментиран от #8
12:29 14.10.2026
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6 Гончо Цанев 🥸
До коментар #4 от "Сила":Браточката си е платил.
12:35 14.10.2026
7 Жорко
12:35 14.10.2026
8 Жорко
До коментар #3 от "Пешо от панелката":Ако ще да е 100тно,това не е решение,усещам ти подигравката,но внимавай!
12:37 14.10.2026
9 хихи
12:40 14.10.2026