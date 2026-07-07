Пореден протест с искане за сериозни присъди за Габриела и Красимир

В София отново ще има протест с искане за ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Срещу тях се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Демонстрацията се организира от 9:30 ч. пред сградата на Софийски градски съд на улица "Черковна" 90 във връзка с поредното заседание срещу Сашова и Георгиев, припомня БНР.

Двамата са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали.

"Делото продължава. То се точи вече повече от една година, като към момента двамата са в затвора с мярка за неотклонение, така че ние се събираме с искане за приключване най-после на това знаково дело и максимално тежки присъди за двамата", посочи Златин Младенски от сдружение "Мечо и приятели", което организира демонстрацията.