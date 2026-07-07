Пореден протест с искане за сериозни присъди за Габриела и Красимир

В София отново ще има протест с искане за ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Срещу тях се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Демонстрацията се организира от 9:30 ч. пред сградата на Софийски градски съд на улица "Черковна" 90 във връзка с поредното заседание срещу Сашова и Георгиев, припомня БНР.
Двамата са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали.
"Делото продължава. То се точи вече повече от една година, като към момента двамата са в затвора с мярка за неотклонение, така че ние се събираме с искане за приключване най-после на това знаково дело и максимално тежки присъди за двамата", посочи Златин Младенски от сдружение "Мечо и приятели", което организира демонстрацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #3
07:19 07.07.2026
2 Механик
07:26 07.07.2026
3 Анонимен
До коментар #1 от "Дзак":Има "организационни способности", наследени от мутренското си минало!
Коментиран от #4
07:27 07.07.2026
4 Факт
До коментар #3 от "Анонимен":Не си "цапа ръцете". Винаги използва други. Много е страхлив.
07:28 07.07.2026
5 Читател
Едно хубаво нещо да се случи в тая държава.
Тези двамата не заслужават да живеят между хората .Садисти! И до кога ще се протака делото ? !….Трябват протести и срещу корупцията в съда .
07:34 07.07.2026
6 ха ха
07:37 07.07.2026