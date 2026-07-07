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Пореден протест с искане за сериозни присъди за Габриела и Красимир

Пореден протест с искане за сериозни присъди за Габриела и Красимир

7 Юли, 2026 07:08 691 6

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  • животни-
  • порнография

Двамата са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали

Пореден протест с искане за сериозни присъди за Габриела и Красимир - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В София отново ще има протест с искане за ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Срещу тях се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Демонстрацията се организира от 9:30 ч. пред сградата на Софийски градски съд на улица "Черковна" 90 във връзка с поредното заседание срещу Сашова и Георгиев, припомня БНР.

Двамата са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали.

"Делото продължава. То се точи вече повече от една година, като към момента двамата са в затвора с мярка за неотклонение, така че ние се събираме с искане за приключване най-после на това знаково дело и максимално тежки присъди за двамата", посочи Златин Младенски от сдружение "Мечо и приятели", което организира демонстрацията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    1 0 Отговор
    Нашия Сила, който преследва жена пет години, уговаря групи да натиск и преследване, никой не го закача.

    Коментиран от #3

    07:19 07.07.2026

  • 2 Механик

    2 1 Отговор
    По отношението към животните може да се определи степента на цивилизованост на един народ.

    07:26 07.07.2026

  • 3 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Има "организационни способности", наследени от мутренското си минало!

    Коментиран от #4

    07:27 07.07.2026

  • 4 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Не си "цапа ръцете". Винаги използва други. Много е страхлив.

    07:28 07.07.2026

  • 5 Читател

    0 1 Отговор
    Браво!
    Едно хубаво нещо да се случи в тая държава.
    Тези двамата не заслужават да живеят между хората .Садисти! И до кога ще се протака делото ? !….Трябват протести и срещу корупцията в съда .

    07:34 07.07.2026

  • 6 ха ха

    0 0 Отговор
    е деня на злодея не отмина ли

    07:37 07.07.2026