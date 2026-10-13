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Тройният убиец от Лозен отново получи доживотен затвор без замяна

Тройният убиец от Лозен отново получи доживотен затвор без замяна

13 Октомври, 2026 17:07 1 042 7

  • чавдар бояджиев-
  • убийства-
  • затвор-
  • лозен

През май 2025 г. Бояджиев вече беше осъден на доживотен затвор без право на замяна. Софийският апелативен съд обаче отмени присъдата и върна делото за ново разглеждане заради недостатъчни мотиви

Тройният убиец от Лозен отново получи доживотен затвор без замяна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чавдар Бояджиев отново беше осъден на доживотен затвор без право на замяна за убийствата на Иво Колев и Яна Велинова край софийското село Лозен през август 2023 г., както и за убийството на друга жена година по-рано. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура.

С присъда от 12 октомври 2026 г. Софийският градски съд призна Бояджиев за виновен по всички повдигнати обвинения. Той получи доживотен затвор за убийството на М. С., извършено на 6 април 2022 г. в село Лозен, и доживотен затвор без замяна за убийството на Я. В. на 3 август 2023 г.

За убийството на И. К., извършено на 4 август 2023 г. в землището на Лозен, придружено с опит за изнудване, съдът също наложи наказание доживотен затвор без замяна. Бояджиев е признат за виновен и за незаконно притежание на огнестрелно оръжие и боеприпаси, за което получи три години лишаване от свобода.

Съдът определи едно общо най-тежко наказание – доживотен затвор без замяна. Присъдата подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

През май 2025 г. Бояджиев вече беше осъден на доживотен затвор без право на замяна. Софийският апелативен съд обаче отмени присъдата и върна делото за ново разглеждане заради недостатъчни мотиви.

Случаят предизвика силен обществен отзвук. През август 2023 г. Бояджиев уби 27-годишния Иво Колев и 18-годишната Яна Велинова край Лозен. По данни от разследването Колев е бил застрелян, след като отказал да даде на Бояджиев кода за онлайн банкирането си. Разследващите установиха и че година по-рано Бояджиев е убил друга млада жена.

Родителите на Иво Колев и Яна Велинова настояваха за най-тежкото наказание и изразиха недоволството си, след като първата присъда беше отменена.

Разследването е проведено от Столичната дирекция на вътрешните работи под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за ада !!

    8 0 Отговор
    Значи след като е убил първата жертва , 3 год. по късно убива още двама !!! Тази темида е само

    17:10 13.10.2026

  • 2 убиеца от банкя

    10 0 Отговор
    ме интересува

    17:10 13.10.2026

  • 3 Голям майтап

    8 0 Отговор
    И после четем... "Присъдата подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд"
    В крайна сметка ще има ли някога присъда ????

    17:18 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Марковски

    4 1 Отговор
    Е, той е убил само трима, не двайсе и трима. Нека бъдем снизходителни и да му дадем шанс. Като знаем и какви са ни затворите, той само ще се озлоби.

    17:32 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Термид

    3 0 Отговор
    Доживотна присъда без право на замяна, но да е окончателна, а не пак да се обжалва.

    18:08 13.10.2026