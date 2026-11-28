Омбудсманът Велислава Делчева настоява пострадалите деца от Възпитателното училище-интернат „Христо Ботев“ в село Подем да бъдат незабавно изведени от институцията. Предложението е те да бъдат настанени в кризисен център или в Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни към МВР в Горна Оряховица.

Делчева е сезирала Окръжната прокуратура в Плевен за данни за физическо и психическо насилие над непълнолетни. Сигналът е постъпил на 25 ноември, след което екип на омбудсмана е извършил внезапна проверка в интерната като Национален превантивен механизъм.

„Пострадалите деца да бъдат незабавно изведени от интерната“, настоява омбудсманът.

При проверката са установени „изключително тревожни данни“ за упражнявано насилие над деца. За констатациите е информиран и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, тъй като ВУИ „Христо Ботев“ е в системата на Министерството на образованието и науката.

Прокуратурата разследва случая

На 27 ноември Районната прокуратура в Плевен е образувала досъдебно производство за престъпление по чл. 187, ал. 1 от Наказателния кодекс. Текстът се отнася до изтезаване на непълнолетно лице, намиращо се под грижите или възпитанието на друго лице.

Делото е започнало в условията на неотложност с разпит на свидетел. По данни на прокуратурата са извършени оглед на местопроизшествието и изземване на предмети, които имат отношение към разследването. Освидетелствани са две непълнолетни лица и са назначени медицински експертизи.

Разследването се води от разследващ полицай при Районното управление на МВР в Долна Митрополия под наблюдението на Районната прокуратура в Плевен. На този етап няма данни за повдигнати обвинения. Прокуратурата посочва, че се работи за изясняване на фактическата обстановка и установяване на отговорните лица.

От прокуратурата уточняват, че пострадалите са били настанени във възпитателното училище с решение на съответния съд като възпитателна мярка по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Сходен случай във Варненци

Случаят в Подем идва на фона на продължаващ обществен и институционален спор за условията в интернатите. През юни 2026 г. БНТ съобщи, че година след сигнали за физическо и сексуално насилие в социално-педагогическия интернат в село Варненци децата, подали жалби, все още не са били изведени оттам, а разследването не е приключило.

Тогава омбудсманът Велислава Делчева определи предприетите мерки във Варненци като недостатъчни за решаването на проблема. На този фон настояването за незабавно извеждане на децата от интерната край Плевен поставя въпроса за тяхната защита още докато прокуратурата събира доказателства по новото досъдебно производство.

Източници: dariknews.bg, bntnews.bg, bta.bg