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Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен Цветков
  Тема: Войната на пътя

Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен Цветков

22 Октомври, 2026 12:48 2 451 104

  • кристиан николов-
  • милен цветков-
  • предсрочно освобождаване-
  • софийски градски съд-
  • катастрофа

Софийският градски съд е определил и пробационни мерки, свързани с наркотичната зависимост. Решението може да бъде обжалвано в седемдневен срок

Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен Цветков - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кристиан Николов, осъден на девет години затвор за смъртта на журналиста Милен Цветков, е освободен условно предсрочно. Софийският градски съд е уважил молбата му и е определил пробационни мерки, свързани с наркотичната зависимост, съобщи БНТ.

Решението не е окончателно. То може да бъде обжалвано в седемдневен срок.

Какви са мотивите за освобождаването

При разглеждането на молбата съдът е преценил изтърпяната част от наказанието, поведението на Николов и данните за поправянето му. Той е изтърпявал присъдата си в затворническото общежитие в Казичене.

По-рано „24 часа“ съобщи, че Николов е прекарал повече от четири години и половина зад решетките. В този срок се включват и времето, прекарано под стража, както и домашният арест. Според публикацията той не е имал дисциплинарни нарушения.

Адвокатът му Ивайло Найденов заяви:

„Оценката за риска към обществото е минимален.“

По думите му Николов е показал поправяне по време на изтърпяването на наказанието.

Присъдата за катастрофата

Тежката катастрофа стана на 19 април 2020 г. на столичния булевард „Черни връх“. Милен Цветков изчакваше на червен светофар, когато автомобилът, управляван от Николов, се вряза в колата му.

По делото беше установено, че Николов е шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Автомобилът му се е движил с близо 100 км/ч при разрешени 50 км/ч в участъка.

Върховният касационен съд окончателно потвърди деветгодишната ефективна присъда през юли 2023 г. Магистратите приеха, че престъплението е извършено при евентуален умисъл. На Николов беше наложена и десетгодишна забрана да управлява моторно превозно средство.

След постановяването на решението на Софийския градски съд прокуратурата и страните разполагат със седем дни, за да го обжалват.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, 24chasa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой си

    155 2 Отговор
    Айде още един наркоман-убиец по улиците....

    Коментиран от #41

    12:50 22.10.2026

  • 3 Гост

    156 2 Отговор
    Съдът освободи предсрочно осъденият за смъртта на Милен Цветков СРЕЩУ СЪОТВЕТНАТА СУМА ПЛАТЕНА ОТ МАЙКА МУ! Да жУвей българският съд - НАЙ-СПРАВЕДЛИВИЯ СЪД НА СВЕТА/ и най-добре платения/!

    Коментиран от #67

    12:51 22.10.2026

  • 4 Гуньо Простиа

    103 0 Отговор
    А каква му е била Оценката за риска към обществото преди да блъсне Милен?

    12:51 22.10.2026

  • 5 Цвете

    86 3 Отговор
    КОЙ ГО ПОМИЛВА? ЯВНО ДЕЙСТВАТ ВРЪЗКИТЕ ?! ТОЗИ ЩЕ ПОМНИ ДОКАТО Е ЖИВ ЗА ДРОГАТА И УБИЙСТВОТО НА МИЛЕН.🫵😠🫵

    Коментиран от #88

    12:52 22.10.2026

  • 6 пешо

    81 1 Отговор
    сега съда да му купува и дневната доза

    12:53 22.10.2026

  • 7 Строг

    54 24 Отговор
    Да не би баща му да е жълтопаветник или пък да е част от ППетроханската мафия?

    Коментиран от #34, #37

    12:54 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шок!

    61 1 Отговор
    Боже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    12:54 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Идиотова

    61 13 Отговор
    няма да може да го помилва - съдиите взеха парите преди нея. Отвратително!

    12:54 22.10.2026

  • 12 Декември не 200,

    52 8 Отговор
    500 хиляди на улицата!!!

    12:54 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ърп

    74 1 Отговор
    Майка му е сериозна софийска бизнес дама,вие какво очаквахте?!

    12:56 22.10.2026

  • 15 Прокурорката ГлаВна

    44 1 Отговор

    До коментар #10 от "пешо":

    също е тяхна!

    12:56 22.10.2026

  • 16 Последния Софиянец

    20 18 Отговор
    Йотова го помилва.

    12:56 22.10.2026

  • 17 Темида

    21 3 Отговор
    Молодец, давай в период

    12:57 22.10.2026

  • 18 кога ще ги стигнем аметиканците?

    62 2 Отговор
    във сащ такива им бият инжекций тука ги пущат на свобода

    12:57 22.10.2026

  • 19 Историк

    64 1 Отговор
    Кой и колко плати на съда, за да пуснат този наркоман-убиец? Срам и позор!

    12:58 22.10.2026

  • 20 някой си

    43 0 Отговор
    Че той май не лежа и година.

    12:59 22.10.2026

  • 21 Всеки знае че

    51 5 Отговор
    Убиха Милен по поръчка на Банкянския мафиот, тъй като постоянно изобличаваше кражбите му в предаванията си.

    Коментиран от #48, #58

    13:00 22.10.2026

  • 22 Някой

    27 0 Отговор
    Трябва да бъде под постоянно наблюдение за рязко замогване.

    13:00 22.10.2026

  • 23 Соня

    51 0 Отговор
    Как да те убеди някой,че тук не са играли много пари?! Съдиите обаче трябва да знаят,че има карма!

    13:01 22.10.2026

  • 24 Тороманов

    63 3 Отговор
    ГЕРБ го убиха, защото критикуваше Вожда им и кражбите му. И защо скрихте, че в Аудито беше и синът на Лъчо Мозъка ?

    13:01 22.10.2026

  • 25 ПЛАТЕНО Е

    41 0 Отговор
    Пуснали са го.

    13:02 22.10.2026

  • 26 Вели

    40 0 Отговор
    Кой разпореди това безобразие!

    13:03 22.10.2026

  • 27 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    28 3 Отговор
    Борят мафията здраво.

    13:03 22.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ескубар

    41 1 Отговор
    Значи помилват се наркотрафиканти, а съдът пуска наркомани убийци чудната държава. Кой е по корумпиран в нашата държава....

    13:05 22.10.2026

  • 32 🦉🦉🦉🦉

    42 1 Отговор
    Той отдавна е забравил за УБИЙСТВОТО което е извършил❗
    Сега мама ще му купи нова кола пак да УБИВА хора по улиците❗

    13:05 22.10.2026

  • 33 Пенчо

    37 1 Отговор
    Ако не беше Милен Цветков, а беше убил обикновен човек, щеше да е осъден на по-малък срок и от години щеше да си е в къщи. Такъв е закона за автомобилните катастрофи.

    13:06 22.10.2026

  • 34 Абе

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Строг":

    то и назначения от ДС репортер-коментатор с нелепите си но добре платени квалификации и "умозрения"
    помогна доста народ да бъде изгонен от тук, ама нейсе......

    13:06 22.10.2026

  • 35 Плд

    32 0 Отговор
    Как да респектираш джигитите с такива присъди?

    13:07 22.10.2026

  • 36 🦉🦉🦉🦉

    35 1 Отговор
    „Маските са за да мълчите, а не за да ви пазят!“
    /Милен Цветков (1966–2020)./

    Коментиран от #38

    13:08 22.10.2026

  • 37 Карло

    11 10 Отговор

    До коментар #7 от "Строг":

    Типична издънка на съветската номенклатура, виж му майката

    Коментиран от #53

    13:09 22.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Асен

    21 1 Отговор
    Мафия а не държава,съд и правосъдие само за чичко паричко!!!

    13:10 22.10.2026

  • 40 Мафия ни управлява

    25 2 Отговор
    СРАМ !!!!
    Парата на майка му победи !!!!

    13:10 22.10.2026

  • 41 Ахааа

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой си":

    Цялата ни съдебна система е гнила ябълка! Назначения на Пеевски- Борисов! Чак сега започна реформа, предстои нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии... Ще очакваме справедливост и възмездие!

    13:11 22.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 СъставЪт да отива

    24 1 Отговор
    Съставът на съдА да отива в Казичене да му доизлежи присъдата.

    13:12 22.10.2026

  • 44 ИВАН

    21 0 Отговор
    Яките пари са играли, чакайте справедливост в общество където единствената сила са парите, сатанизъм и капитализъм, нищо човешко не ни остана.

    13:12 22.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Факт

    3 5 Отговор
    Щом няма да управлява мпс не е опасен за обществото.От затвор се излиза, от гроб не!

    13:15 22.10.2026

  • 48 Тиквата

    10 4 Отговор

    До коментар #21 от "Всеки знае че":

    се ядоса на предаването на Милен за острова, много вероятно някой доктор да е "помогнал" на Милен да си отиде след самата катастрофа.

    13:16 22.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тити на Кака

    15 0 Отговор
    Да сте чули някой от самоназначилите се за съдебни реформатори да говори за това как у нас можеш спокойно да се напиваш/дрогираш, сто пъти да те санкционират за превишена скорост и опасни изпреварвания, накрая да размажеш абсолютно невинен човек на свръхоживено кръстовище, където само по чудо няма още жертви, после да те осъдят на 9 години, като от тях лежиш само три, защото си бил година и половина в следствения арест и после година под домашен арест при строгата мама?
    Няма и да чуете.
    Толкова по съдебната реформа и мераклиите й!

    13:20 22.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 9689

    9 0 Отговор
    Тези съдии,не казвам какво заслужават защото ???????

    13:22 22.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 9689

    11 0 Отговор

    До коментар #50 от "1488":

    Тука фатмака няма намеса,глупаво творение на природата а съдии на мутрата и шопара.

    13:23 22.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 И какво сега

    11 1 Отговор
    Може да бутнеш и депутат с автомобила, лежиш 2 години в ареста и 3 години домашен арест,а после си свободен

    13:24 22.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Лицето м

    9 1 Отговор

    До коментар #51 от "604":

    ,В колата е бил и сина на Лъчо Мозъка от ГЕРБ,много е вероятно да в бил подстрекател.Изобщо нямаше разследване по тоя въпрос нито обвинения

    13:27 22.10.2026

  • 65 Гост

    9 0 Отговор
    По делото беше установено, че Николов е шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Автомобилът му се е движил с близо 100 км/ч при разрешени 50 км/ч в участъка. Няма и 5 години …. После чакайте това да приключи….

    13:27 22.10.2026

  • 66 Роза

    9 0 Отговор
    Сега навярно ще духне в чужбина!В БГ-то много хора го мразят и едва ли му е изгодно да стои тука!

    13:29 22.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 4444

    6 0 Отговор
    Някой да е очаквал друго развитие??

    13:32 22.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Пловдив

    7 1 Отговор
    Срам и позор за съдебната ни система!

    Коментиран от #96

    13:34 22.10.2026

  • 71 Стоилов

    6 2 Отговор
    Всеки нормален българин знае, че го убиха ГЕРБ защото постоянно изобличаваше Вожда им крадец. Също така всеки нормален българин знае, че в колата беше и синът на Лъчо Мозъка, но в процеса на разследване го покриха, тъй като Съдът и Прикириватурата са на ГЕРБ-ДПС.

    Коментиран от #80

    13:35 22.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 йотовица

    1 1 Отговор
    Йотовица президент.

    13:37 22.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Пловдив

    6 2 Отговор
    Тая така наречена “държава” трябва да бъде закрита още днес!

    13:40 22.10.2026

  • 79 Ами

    1 3 Отговор
    Още три години е трябвало да е в затвора. Съдиите очевидно са преценили, че се е поправил и че е готов да бъде реинтегриран обратно в общността.

    13:40 22.10.2026

  • 80 🦉🦉🦉🦉

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Стоилов":

    Ковид - 19 верно се оказа СМЪРТОНОСЕН🤔

    "Маските са за да мълчите,
    а не за да ви пазят!“❗

    /Милен Цветков
    (1966–2020)./

    13:41 22.10.2026

  • 81 Опорка

    3 1 Отговор
    Мъдър, демократичен евроатлантически съд. Колко приятно се живее в клуба на богатите и цивилизованите.

    13:41 22.10.2026

  • 82 Йотова

    4 2 Отговор
    какво мисли по въпроса. Дължим обезщетение на наркомана убиец, нали.

    13:45 22.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Иван

    3 2 Отговор
    Много пари са минали под масата за това освобождаване. За обикновен човек нямаше да стане.

    13:47 22.10.2026

  • 86 Нострадамус

    5 1 Отговор
    Сега ще го пуснат, ще се надруса и ще убие още някой с колата си.

    13:47 22.10.2026

  • 87 Херодот

    5 0 Отговор
    България - страната на отчаянието!

    13:49 22.10.2026

  • 88 Мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    По-големият проблем е, че това е поредният пример за безнаказаност на хората с власт/кинти/връзки!
    Качва се да шофира с няколко вида наркотици в кръвта и долната корумпирана съдийска из.ет го пуска предсрочно?!

    Това значи, че всеки към властта или с достатъчно кинти, може да си прави каквото си поиска (или поне докато народът стане най-после)?!

    Знаете ли какво гигантско напрежение има в нашият народ заради неправдата в България?!

    Да се радват управляващата/управлявалата корумпирана и чуждозависима пасмина, че народът ни е отдавна разоръжен!
    Стане ли народът ни да търси справедливост, място няма да си намерят всички тия по веригата които закопаха България!!!

    Убеден съм, че въпросните корумпе съдии размишляват по следния начин:

    - Да го пускаме ли?
    -Колко плати?
    - Достатъчно...
    - Някой има ли който да възроптае и да ни потърси сметка?
    -Не!
    - Тогава го пускайте!

    И така пътуваме по разрушени улици, магистрали и търпим наркомани-убийци по улиците?!
    До кога народе, до кога???

    Коментиран от #97

    13:53 22.10.2026

  • 89 Темида намига

    5 0 Отговор
    Това е някаква подигравка с държавността и с обществеността за кой ли път

    13:54 22.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Адвокат

    3 1 Отговор
    БРАВО! Така се прави в държава без правосъдие. Убийците наркомани да по улиците ,за да убиват още хора, наркобароните, помилвани от Йотова като вицепрезидент също да са по улиците,за да тровят и убиват децата ни и народ,който иска това. За добре свършената работа на мафията сега кандидатката за президент ще стане президент, защото бившия президент понастоящем премиер заедно прекрасно работят за мафията, 9 години не им стигнаха! Българиьо мила, земя на герои! Докога ще търпиш тази гавра с властта и народа?

    13:58 22.10.2026

  • 94 Мимч

    3 1 Отговор
    Да попитам,това съд ли е или корупцията сделка.Значи всеки наркоман може да убие когото си иска и може далежи най-много 2-3 години в общежитието да си излезе ни лук ял,ни лук мироса,а убития изгнил в гроба.Народа сеотвръщава от такива съдии,явно продажни...

    13:59 22.10.2026

  • 95 Чичо

    5 0 Отговор
    Мама плати където трябва и стана работата !

    13:59 22.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Мнение":

    Народа ни отдавна е загубил чувства, мисли и добродетели. Той е в състояние на будна кома, на една смирена пасивност от дълго време. Неспособен е да се бори и изисква. Ако утре го изкарат и кажат, че ще го бесят на площада, българина само ще попита: "Въжето аз ли да си го нося?".

    14:04 22.10.2026

  • 98 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Ново правителство, стари похвати. Честито на стадото!

    14:04 22.10.2026

  • 99 Лондон

    4 0 Отговор
    Ефективно , той е лежал , не в затвора , а в обжежитие ,не повече от 1 година !!!
    Под домашен арест , тоест в къщи , той беше около 3 години , и така коката пак е на свобода !!!

    14:06 22.10.2026

  • 100 ДА БЕ!!!

    0 0 Отговор
    Думат “СЪД” се превръща в думата “БЕЗЗАКОНИЕ” ако към думата “съд” прибавиш думата “ БЪЛГАРСКИ”

    14:08 22.10.2026

  • 101 Жорко

    1 0 Отговор
    Не искам да кълна,но на всички които да съпричастни с тая дивотия за намаление на присъдата да им се върне тройно!Това не е държава,това е хаос в който кой как може надцаква,прецаква и оцелява.

    14:09 22.10.2026

  • 102 И ЗАЩО?!

    0 0 Отговор
    И защо не пишете името на съдията взел това решение?! Поне да знаем кой е захлебил и колко често му се случва!!!

    14:11 22.10.2026

  • 103 Парата

    2 0 Отговор
    прави фукарата. За милиони няма закони, за кокошка няма прошка. Напред към офшорките.

    14:13 22.10.2026

  • 104 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Който има връзки и пари...................

    14:19 22.10.2026