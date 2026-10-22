Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен Цветков

Кристиан Николов, осъден на девет години затвор за смъртта на журналиста Милен Цветков, е освободен условно предсрочно. Софийският градски съд е уважил молбата му и е определил пробационни мерки, свързани с наркотичната зависимост, съобщи БНТ.

Решението не е окончателно. То може да бъде обжалвано в седемдневен срок.

Какви са мотивите за освобождаването

При разглеждането на молбата съдът е преценил изтърпяната част от наказанието, поведението на Николов и данните за поправянето му. Той е изтърпявал присъдата си в затворническото общежитие в Казичене.

По-рано „24 часа“ съобщи, че Николов е прекарал повече от четири години и половина зад решетките. В този срок се включват и времето, прекарано под стража, както и домашният арест. Според публикацията той не е имал дисциплинарни нарушения.

Адвокатът му Ивайло Найденов заяви:

„Оценката за риска към обществото е минимален.“

По думите му Николов е показал поправяне по време на изтърпяването на наказанието.

Присъдата за катастрофата

Тежката катастрофа стана на 19 април 2020 г. на столичния булевард „Черни връх“. Милен Цветков изчакваше на червен светофар, когато автомобилът, управляван от Николов, се вряза в колата му.

По делото беше установено, че Николов е шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Автомобилът му се е движил с близо 100 км/ч при разрешени 50 км/ч в участъка.

Върховният касационен съд окончателно потвърди деветгодишната ефективна присъда през юли 2023 г. Магистратите приеха, че престъплението е извършено при евентуален умисъл. На Николов беше наложена и десетгодишна забрана да управлява моторно превозно средство.

След постановяването на решението на Софийския градски съд прокуратурата и страните разполагат със седем дни, за да го обжалват.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, 24chasa.bg