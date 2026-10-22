Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен Цветков

Кристиан Николов, осъден на девет години затвор за смъртта на журналиста Милен Цветков, е освободен условно предсрочно. Софийският градски съд е уважил молбата му и е определил пробационни мерки, свързани с наркотичната зависимост, съобщи БНТ.
Решението не е окончателно. То може да бъде обжалвано в седемдневен срок.
Какви са мотивите за освобождаването
При разглеждането на молбата съдът е преценил изтърпяната част от наказанието, поведението на Николов и данните за поправянето му. Той е изтърпявал присъдата си в затворническото общежитие в Казичене.
По-рано „24 часа“ съобщи, че Николов е прекарал повече от четири години и половина зад решетките. В този срок се включват и времето, прекарано под стража, както и домашният арест. Според публикацията той не е имал дисциплинарни нарушения.
Адвокатът му Ивайло Найденов заяви:„Оценката за риска към обществото е минимален.“
По думите му Николов е показал поправяне по време на изтърпяването на наказанието.
Присъдата за катастрофата
Тежката катастрофа стана на 19 април 2020 г. на столичния булевард „Черни връх“. Милен Цветков изчакваше на червен светофар, когато автомобилът, управляван от Николов, се вряза в колата му.
По делото беше установено, че Николов е шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Автомобилът му се е движил с близо 100 км/ч при разрешени 50 км/ч в участъка.
Върховният касационен съд окончателно потвърди деветгодишната ефективна присъда през юли 2023 г. Магистратите приеха, че престъплението е извършено при евентуален умисъл. На Николов беше наложена и десетгодишна забрана да управлява моторно превозно средство.
След постановяването на решението на Софийския градски съд прокуратурата и страните разполагат със седем дни, за да го обжалват.
Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Някой си
Коментиран от #41
12:50 22.10.2026
3 Гост
Коментиран от #67
12:51 22.10.2026
4 Гуньо Простиа
12:51 22.10.2026
5 Цвете
Коментиран от #88
12:52 22.10.2026
6 пешо
12:53 22.10.2026
7 Строг
Коментиран от #34, #37
12:54 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Шок!
12:54 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Идиотова
12:54 22.10.2026
12 Декември не 200,
12:54 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ърп
12:56 22.10.2026
15 Прокурорката ГлаВна
До коментар #10 от "пешо":също е тяхна!
12:56 22.10.2026
16 Последния Софиянец
12:56 22.10.2026
17 Темида
12:57 22.10.2026
18 кога ще ги стигнем аметиканците?
12:57 22.10.2026
19 Историк
12:58 22.10.2026
20 някой си
12:59 22.10.2026
21 Всеки знае че
Коментиран от #48, #58
13:00 22.10.2026
22 Някой
13:00 22.10.2026
23 Соня
13:01 22.10.2026
24 Тороманов
13:01 22.10.2026
25 ПЛАТЕНО Е
13:02 22.10.2026
26 Вели
13:03 22.10.2026
27 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
13:03 22.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ескубар
13:05 22.10.2026
32 🦉🦉🦉🦉
Сега мама ще му купи нова кола пак да УБИВА хора по улиците❗
13:05 22.10.2026
33 Пенчо
13:06 22.10.2026
34 Абе
До коментар #7 от "Строг":то и назначения от ДС репортер-коментатор с нелепите си но добре платени квалификации и "умозрения"
помогна доста народ да бъде изгонен от тук, ама нейсе......
13:06 22.10.2026
35 Плд
13:07 22.10.2026
36 🦉🦉🦉🦉
/Милен Цветков (1966–2020)./
Коментиран от #38
13:08 22.10.2026
37 Карло
До коментар #7 от "Строг":Типична издънка на съветската номенклатура, виж му майката
Коментиран от #53
13:09 22.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Асен
13:10 22.10.2026
40 Мафия ни управлява
Парата на майка му победи !!!!
13:10 22.10.2026
41 Ахааа
До коментар #2 от "Някой си":Цялата ни съдебна система е гнила ябълка! Назначения на Пеевски- Борисов! Чак сега започна реформа, предстои нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии... Ще очакваме справедливост и възмездие!
13:11 22.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 СъставЪт да отива
13:12 22.10.2026
44 ИВАН
13:12 22.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Факт
13:15 22.10.2026
48 Тиквата
До коментар #21 от "Всеки знае че":се ядоса на предаването на Милен за острова, много вероятно някой доктор да е "помогнал" на Милен да си отиде след самата катастрофа.
13:16 22.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Тити на Кака
Няма и да чуете.
Толкова по съдебната реформа и мераклиите й!
13:20 22.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 9689
13:22 22.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 9689
До коментар #50 от "1488":Тука фатмака няма намеса,глупаво творение на природата а съдии на мутрата и шопара.
13:23 22.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 И какво сега
13:24 22.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Лицето м
До коментар #51 от "604":,В колата е бил и сина на Лъчо Мозъка от ГЕРБ,много е вероятно да в бил подстрекател.Изобщо нямаше разследване по тоя въпрос нито обвинения
13:27 22.10.2026
65 Гост
13:27 22.10.2026
66 Роза
13:29 22.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 4444
13:32 22.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Пловдив
Коментиран от #96
13:34 22.10.2026
71 Стоилов
Коментиран от #80
13:35 22.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 йотовица
13:37 22.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Пловдив
13:40 22.10.2026
79 Ами
13:40 22.10.2026
80 🦉🦉🦉🦉
До коментар #71 от "Стоилов":Ковид - 19 верно се оказа СМЪРТОНОСЕН🤔
"Маските са за да мълчите,
а не за да ви пазят!“❗
/Милен Цветков
(1966–2020)./
13:41 22.10.2026
81 Опорка
13:41 22.10.2026
82 Йотова
13:45 22.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Иван
13:47 22.10.2026
86 Нострадамус
13:47 22.10.2026
87 Херодот
13:49 22.10.2026
88 Мнение
До коментар #5 от "Цвете":По-големият проблем е, че това е поредният пример за безнаказаност на хората с власт/кинти/връзки!
Качва се да шофира с няколко вида наркотици в кръвта и долната корумпирана съдийска из.ет го пуска предсрочно?!
Това значи, че всеки към властта или с достатъчно кинти, може да си прави каквото си поиска (или поне докато народът стане най-после)?!
Знаете ли какво гигантско напрежение има в нашият народ заради неправдата в България?!
Да се радват управляващата/управлявалата корумпирана и чуждозависима пасмина, че народът ни е отдавна разоръжен!
Стане ли народът ни да търси справедливост, място няма да си намерят всички тия по веригата които закопаха България!!!
Убеден съм, че въпросните корумпе съдии размишляват по следния начин:
- Да го пускаме ли?
-Колко плати?
- Достатъчно...
- Някой има ли който да възроптае и да ни потърси сметка?
-Не!
- Тогава го пускайте!
И така пътуваме по разрушени улици, магистрали и търпим наркомани-убийци по улиците?!
До кога народе, до кога???
Коментиран от #97
13:53 22.10.2026
89 Темида намига
13:54 22.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Адвокат
13:58 22.10.2026
94 Мимч
13:59 22.10.2026
95 Чичо
13:59 22.10.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Реалист
До коментар #88 от "Мнение":Народа ни отдавна е загубил чувства, мисли и добродетели. Той е в състояние на будна кома, на една смирена пасивност от дълго време. Неспособен е да се бори и изисква. Ако утре го изкарат и кажат, че ще го бесят на площада, българина само ще попита: "Въжето аз ли да си го нося?".
14:04 22.10.2026
98 Абсурдистан
14:04 22.10.2026
99 Лондон
Под домашен арест , тоест в къщи , той беше около 3 години , и така коката пак е на свобода !!!
14:06 22.10.2026
100 ДА БЕ!!!
14:08 22.10.2026
101 Жорко
14:09 22.10.2026
102 И ЗАЩО?!
14:11 22.10.2026
103 Парата
14:13 22.10.2026
104 Бай онзи
14:19 22.10.2026