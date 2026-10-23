ГДБОП участва в акция срещу трафика на хора, 27 са задържани

Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ са участвали в международна операция срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация. Акцията е обхванала 34 държави и е проведена между 14 и 20 септември 2026 г. Задържани са 27 души, заподозрени в трафик на хора, а са установени 248 жертви и потенциални жертви.

Операцията е ръководена от Швеция с участието на Европол и Европейската служба по труда. В продължение на седмица са работили съвместно полицейски и гранични служители, трудови инспектори, представители на социалноосигурителни институции и данъчни администрации.

Проверките са били насочени към сектори с повишен риск от експлоатация - строителство, селско стопанство, хотелиерство, салони за красота и масажни студиа. В акцията са участвали 16 031 служители, които са извършили 137 810 проверки на хора, обекти, превозни средства и документи.

Установени са 248 жертви и потенциални жертви

Сред заподозрените за трафик има граждани на Унгария, Виетнам, Черна гора и Нидерландия. Мъжете са 74% от тази група. За свързани престъпления, сред които незаконна заетост и проституция, са арестувани още 86 души.

Повечето установени жертви и потенциални жертви са граждани на Виетнам, Китай, Индия и Филипините. Образувани са 182 нови разследвания.

Близо три четвърти от жертвите и потенциалните жертви са мъже. Най-често експлоатация е установявана в строителството - 28% от случаите, хотелиерството - 21%, и селското стопанство - 8%.

При жените най-често са установявани случаи в салони за красота и масажни студиа. Проверяващите са разкрили още случаи на трафик с цел сексуална експлоатация, принудителна просия и експлоатация при домашен труд.

Сред установените има и непълнолетни

Непълнолетните представляват 5% от установените жертви и потенциални жертви. Те са били експлоатирани чрез принудително просене, работа в строителството и сексуална експлоатация.

„Докато хората не трябва да бъдат продавани, експлоатацията се случва в сградите, магазините и ресторантите, покрай които минаваме всеки ден“, заявява европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер. По думите му участието на над 16 000 служители е помогнало за разкриването на случаи на експлоатация и за защитата на жертвите.

Операцията е проведена в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминалните заплахи. Разследванията по установените случаи продължават.