Семейството на Милен Цветков: Болката остава и след присъдата

Семейството на Милен Цветков излезе с първа реакция след условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов. Софийският градски съд постанови Николов да бъде освободен с пробационни мерки, но решението не е окончателно.

„Загубата на бащата на децата ми е неизлечима“, заявява бившата съпруга на журналиста Дана Начева в позиция до медиите. Тя посочва, че не може да коментира съдебното решение, тъй като законът дава възможност осъден да поиска условно предсрочно освобождаване при изпълнение на определени условия.

Начева подчертава, че надеждата ѝ е законите да се спазват от всички без изключения. В позицията се казва още: „Хора като Кристиан Николов са продукт на нашето общество, в което приемаме, че шофирането под въздействието на наркотици е нормално“.

Прокуратурата ще обжалва

Софийска градска прокуратура ще внесе протест пред Софийския апелативен съд срещу определението на градския съд. От прокуратурата не споделят извода, че са налице достатъчно доказателства за поправянето на Николов, и ще поискат решението да бъде отменено.

Кристиан Николов изтърпява деветгодишна присъда за катастрофата, при която загина Милен Цветков. До освобождаването му оставаха около две години от наказанието, съобщи bTV. В съдебната зала Николов е заявил, че е приел вината си, започнал е трудова дейност още от първия ден в затвора и иска възможност да бъде полезен на обществото.

Катастрофата стана през 2020 г.

Инцидентът е от 19 април 2020 г. На кръстовището на столичните булевард „Черни връх“ и улица „Хенрих Ибсен“ автомобилът на Николов удря отзад колата на Милен Цветков, който чака на червен светофар. Разследването установява, че водачът е бил след употреба на наркотични вещества.

Върховният касационен съд окончателно осъжда Николов на девет години лишаване от свобода през 2023 г. Семейството на Цветков посочва, че не е било водено от желание осъденият да остане възможно най-дълго в затвора, а от убеждението, че трябва да има справедливост и законът да важи еднакво за всички.

Следващото развитие по случая зависи от произнасянето на Софийския апелативен съд по протеста на прокуратурата.