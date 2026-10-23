Новини
Крими »
Семейството на Милен Цветков: Болката остава и след присъдата
  Тема: Известни личности

Семейството на Милен Цветков: Болката остава и след присъдата

23 Октомври, 2026 20:31 331 1

  • милен цветков-
  • кристиан николов-
  • предсрочно освобождаване-
  • софийски градски съд-
  • катастрофа

Дана Начева заяви, че загубата на бащата на децата ѝ е неизлечима. Същевременно прокуратурата ще обжалва предсрочното освобождаване на Кристиан Николов

Семейството на Милен Цветков: Болката остава и след присъдата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Семейството на Милен Цветков излезе с първа реакция след условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов. Софийският градски съд постанови Николов да бъде освободен с пробационни мерки, но решението не е окончателно.

„Загубата на бащата на децата ми е неизлечима“, заявява бившата съпруга на журналиста Дана Начева в позиция до медиите. Тя посочва, че не може да коментира съдебното решение, тъй като законът дава възможност осъден да поиска условно предсрочно освобождаване при изпълнение на определени условия.

Начева подчертава, че надеждата ѝ е законите да се спазват от всички без изключения. В позицията се казва още: „Хора като Кристиан Николов са продукт на нашето общество, в което приемаме, че шофирането под въздействието на наркотици е нормално“.

Прокуратурата ще обжалва

Софийска градска прокуратура ще внесе протест пред Софийския апелативен съд срещу определението на градския съд. От прокуратурата не споделят извода, че са налице достатъчно доказателства за поправянето на Николов, и ще поискат решението да бъде отменено.

Кристиан Николов изтърпява деветгодишна присъда за катастрофата, при която загина Милен Цветков. До освобождаването му оставаха около две години от наказанието, съобщи bTV. В съдебната зала Николов е заявил, че е приел вината си, започнал е трудова дейност още от първия ден в затвора и иска възможност да бъде полезен на обществото.

Катастрофата стана през 2020 г.

Инцидентът е от 19 април 2020 г. На кръстовището на столичните булевард „Черни връх“ и улица „Хенрих Ибсен“ автомобилът на Николов удря отзад колата на Милен Цветков, който чака на червен светофар. Разследването установява, че водачът е бил след употреба на наркотични вещества.

Върховният касационен съд окончателно осъжда Николов на девет години лишаване от свобода през 2023 г. Семейството на Цветков посочва, че не е било водено от желание осъденият да остане възможно най-дълго в затвора, а от убеждението, че трябва да има справедливост и законът да важи еднакво за всички.

Следващото развитие по случая зависи от произнасянето на Софийския апелативен съд по протеста на прокуратурата.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк - либераст

    1 0 Отговор
    Българският съд е най-справедливия съд в света! Той винаги съди според съответната сума!

    20:43 23.10.2026