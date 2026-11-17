Открадната от Бачковския манастир мощехранителница от XVII век е била обявена за продажба в Естония за 15 000 евро. Реликвата е върната в България, след като българските служби са установили, че снимки на предмета са публикувани в естонски сайт за онлайн търгове.

Оценката, използвана за търга, е била между 20 000 и 25 000 евро. Това е съобщила заместник-окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. По данни на bTV мощехранителницата е била предложена на цена, по-ниска от посочената оценка.

Следата се появява през май

Реликвата изчезва през 1999 г. от Бачковския манастир заедно с още седем църковни ценности. До май 2026 г. съдбата ѝ остава неизвестна, когато снимки на мощехранителницата са открити в естонската обява.

След установяването на предложението за продажба българските служби подават сигнал до естонските си колеги. Така се стига до спиране на продажбата и до връщането на ценната вещ в България.

Ново досъдебно производство

Първоначалното разследване за кражбата е прекратено през 2019 г. заради изтичане на давностния срок. След откриването на мощехранителницата в Естония е образувано ново досъдебно производство при условията на неотложност.

„Заради изтеклата давност се налага образуването на ново досъдебно производство при условията на неотложност“, обясни началникът на Районното управление в Асеновград главен инспектор Данаил Колев.

От наличната информация не става ясно дали по случая има задържани или привлечени към наказателна отговорност лица. Разследването трябва да изясни как реликвата е напуснала България и по какъв начин е достигнала до естонския пазар.

Реликва от 1645 година

Историческите сведения сочат, че мощехранителницата е изработена през 1645 г. със средства на проигумена йеромонах Матей. През вековете тя се е съхранявала в Бачковския манастир. Предполага се, че в нея са били положени мощи на Свети Кирик.

Връщането на предмета слага край на повече от четвърт век неизвестност около съдбата му и възстановява част от отнетото от манастира културно и религиозно наследство.