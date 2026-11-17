Бившият директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман Петър Терзобалиев отрече да има родствена връзка с обвиняемия Емил Георгиев, срещу когото се води разследване за смъртта на 18-годишна жена в града. Терзобалиев заяви пред БНТ, че не е доведен баща на Георгиев и че слуховете за роднинство са неверни.

„Няма никаква родствена връзка с него. Моят син се казва Николай Терзобалиев и живее в град Бургас“, каза бившият директор. Той уточни, че познава родителите на Георгиев и в миналото е имал лични отношения с майка му, но отрече това да го прави баща на младия мъж. По думите му биологичният баща на Георгиев е автомобилен майстор, който живее в Драгоман.

Терзобалиев каза още, че лично е подал жалба за разпространяваните слухове до министър Демерджиев. „Чадър е нямало и няма да има“, заяви той и добави, че като служител на „Вътрешна сигурност“ е налагал наказания и е освобождавал служители.

Какво казва за работата на обвиняемия

Бившият директор подчерта, че не е назначавал Георгиев в системата на МВР. По думите му това е станало при предишен ръководител. Терзобалиев заяви, че според известните му данни Георгиев е бил наказван веднъж през 2022 или 2023 г.

„Началниците не са ми докладвали нито писмено, нито устно той да е имал буен нрав на работа или да е извършвал нарушения“, каза Терзобалиев. Той допълни, че не е получавал информация за употреба на алкохол или наркотици от служителя по време на работата му.

Терзобалиев заяви, че е познавал загиналата жена и нейния приятел. По думите му двамата са се интересували от кандидатстване в Академията на МВР и са разговаряли с него за процедурата.

Разследването продължава

Емил Георгиев е обвиняем за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. Според прокуратурата при проверката след катастрофата е отчетена концентрация от 1,63 промила алкохол в издишания въздух.

По случая са разпитани свидетели, иззети са записи от камери за видеонаблюдение и са назначени съдебномедицинска и съдебнохимическа експертиза. Георгиев е задържан за срок до 72 часа, а на 19 ноември съдът трябва да разгледа искането на прокуратурата за постоянен арест.

Източници: bntnews.bg, novini.bg