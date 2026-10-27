Съдът решава за постоянния арест на Еюп Темиз

Софийският градски съд решава дали да остави за постоянно в ареста турския гражданин Еюп Темиз, обвинен за убийството на бизнесмена Слави Бинев. Според прокуратурата събраните до момента доказателства сочат, че именно Темиз е произвел фаталния изстрел в лицето на 60-годишния мъж.

Бинев е бил застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал „Павлово“. По данни от разследването Темиз е посетил жилището заедно с още двама мъже – турски гражданин и български гражданин.

Тримата са задържани на автомагистрала „Тракия“

Около час след убийството тримата са били задържани на автомагистрала „Тракия“, в района на тунела „Траянови врата“. След разпити пред съдия обвинение е повдигнато единствено на Еюп Темиз.

За другите двама задържани към момента няма достатъчно доказателства за съпричастност към престъплението. Те остават свидетели по делото.

Мотивът все още се изяснява

Една от основните версии на разследващите е конфликт, свързан с неуредени финансови отношения. От прокуратурата посочват, че Бинев и Темиз са се познавали добре и са имали делови отношения.

Конкретният мотив за убийството все още не е изяснен. Предстои съдът да се произнесе по искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемия. Решението по мярката не представлява произнасяне по вината му.

Източници: nova.bg