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Съдът решава за постоянния арест на Еюп Темиз
  Тема: Известни личности

Съдът решава за постоянния арест на Еюп Темиз

27 Октомври, 2026 06:09 880 9

  • слави бинев-
  • еюп темиз-
  • софийски градски съд-
  • убийство-
  • постоянен арест

Той е обвинен за убийството на бизнесмена Слави Бинев. Според прокуратурата именно Темиз е произвел фаталния изстрел

Съдът решава за постоянния арест на Еюп Темиз - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Софийският градски съд решава дали да остави за постоянно в ареста турския гражданин Еюп Темиз, обвинен за убийството на бизнесмена Слави Бинев. Според прокуратурата събраните до момента доказателства сочат, че именно Темиз е произвел фаталния изстрел в лицето на 60-годишния мъж.

Бинев е бил застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал „Павлово“. По данни от разследването Темиз е посетил жилището заедно с още двама мъже – турски гражданин и български гражданин.

Тримата са задържани на автомагистрала „Тракия“

Около час след убийството тримата са били задържани на автомагистрала „Тракия“, в района на тунела „Траянови врата“. След разпити пред съдия обвинение е повдигнато единствено на Еюп Темиз.

За другите двама задържани към момента няма достатъчно доказателства за съпричастност към престъплението. Те остават свидетели по делото.

Мотивът все още се изяснява

Една от основните версии на разследващите е конфликт, свързан с неуредени финансови отношения. От прокуратурата посочват, че Бинев и Темиз са се познавали добре и са имали делови отношения.

Конкретният мотив за убийството все още не е изяснен. Предстои съдът да се произнесе по искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемия. Решението по мярката не представлява произнасяне по вината му.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Горката Ния

    3 0 Отговор
    кой ли ще а утешава.

    Коментиран от #4

    06:15 27.10.2026

  • 3 Дани

    5 1 Отговор
    Е какво толкова има да изяснявате мотивите? Всичко е пределно ясно - Еюп е човек на Путин или поне е от хората "копейкин". Докато Слави Бинев е демократ и борец за евро атлантизъм.
    Абе, нали с и знаете - Русия е виновна и точка.

    Коментиран от #6

    06:36 27.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 КИРО ЖЪРТЪ

    3 2 Отговор
    АБЕ. Я. ГО. ПУСНЕТЕ. НА. ЙОТОВА. ДА. МУ. ПОДПИШЕ. ЕДНО. ПРИЛИЧНО. ПОМИЛВАНЕ. И. СИ. ГИ. ПУСНЕТЕ. ХОРАТА. ПО. ЖИВО. ПО. ЗДРАВО, ГОЛЯМА. РАБОТА. СТАНАЛО. ВЕЧЕ,

    06:49 27.10.2026

  • 6 Чичото на Еюп

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дани":

    е един от шефовете на Сивите вълци - терористична организация в Турция, която е тясно свързана с руските!

    Коментиран от #7

    06:51 27.10.2026

  • 7 Дани

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чичото на Еюп":

    Аб знаех си аз, че Еюп е руснак. Или поне неговия чичо.
    Така, така.

    06:55 27.10.2026

  • 8 Истината

    2 1 Отговор
    Да го пуснат да се лекува в Турция от високо кървно, като се излекува ще се върне за делото.

    07:04 27.10.2026

  • 9 Бфбж

    1 0 Отговор
    На какъв език са общували?

    07:39 27.10.2026