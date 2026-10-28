Разкриха нелегална фабрика за цигари с българска следа

Словенските власти са разкрили нелегална фабрика за цигари край град Лендава, в която 34 работници са били принуждавани да живеят и работят при тежки условия. Сред тях са 33 граждани на Парагвай и един българин. По данни на словенската полиция хората не са имали право да напускат помещенията, а паспортите и мобилните им телефони са били отнети.

Производството е било организирано в хале с площ около 2500 квадратни метра в бивша рафинерия край Лендава. Помещението е било без прозорци и вентилация. Работниците са полагали труд до 12 часа дневно, споделяли са легла по двама и не са получили обещаните възнаграждения. Според разследването някои от тях са гладували и са страдали от замайване заради силната миризма на тютюн.

Парагвайските граждани са били вербувани в родината си с обещания за работа в европейска фабрика и месечни доходи между няколко хиляди и 10 000 евро. В началото на септември те са пристигнали със самолет в Загреб, след което са били транспортирани с автомобили до Словения. По време на пътуването са били принуждавани да лежат върху седалките и да мълчат.

Българска компания е посочена като наемател

Двама словенски граждани от района на Марибор са заподозрени в трафик на хора и данъчни измами. Собственикът на сградите Бенямин Кропец твърди, че през януари е отдал помещенията под наем на българската компания Spid Spet и не е знаел какво се случва вътре.

„Не е знаел какво се случва вътре“, твърди Бенямин Кропец.

Разследващите са установили, че фабриката е разполагала с модерно производствено оборудване. Това е довело до въпроси как машините са били доставени и монтирани, без дейността да бъде засечена. Компанията на Кропец – Odpad Bistrica, вече е била обект на съдебно преследване за незаконно съхранение на отпадъци.

Иззети са 28 милиона цигари

При операцията са конфискувани около 14 милиона цигари и над 44 тона тютюн от производствените помещения. Отделно е задържан камион с още около 14 милиона цигари. Така общият брой на иззетите цигари достига приблизително 28 милиона.

Надписите на английски език върху опаковките сочат, че продукцията вероятно е била предназначена за Великобритания, Ирландия или отвъдморски територии. Финансовите власти оценяват укритите акцизни задължения на повече от 10 милиона евро.

До момента са извършени около десет обиска и са разпитани над 50 души. Разследването продължава в сътрудничество с Европол и службите на Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Австрия, Унгария и Италия. Според словенското законодателство трафикът на хора се наказва с до 15 години затвор, а данъчните измами – с до 12 години лишаване от свобода.

Източници: btvnovinite.bg