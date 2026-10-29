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Двама са задържани при акция срещу купения вот в София
  Тема: Избори

Двама са задържани при акция срещу купения вот в София

29 Октомври, 2026 09:03 573 6

  • купен вот-
  • софия-
  • сдвр-
  • изборни нарушения-
  • балотаж

Полицията е проверила 16 адреса, 38 лица и два автомобила. Намерени са списъци с имена, суми и агитационни материали за кандидатпрезидентска двойка

Двама са задържани при акция срещу купения вот в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама мъже на 35 и 52 години са задържани при специализирана полицейска операция срещу купуването на гласове в София. Акцията се провежда от служители на Столичната дирекция на вътрешните работи съвместно с Главна дирекция „Жандармерия“ преди балотажа за президент и вицепрезидент.

До момента са проверени 16 адреса, 38 лица и два автомобила. Съставени са 27 протокола по Закона за МВР, съобщи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

На един от проверените адреси са намерени списъци с имена, срещу които са посочени суми, както и брошури за определена кандидатпрезидентска двойка.

„На мястото са намерени списъци с имена с датата на балотажа на президентския вот, посочени срещу тях суми и брошури за определена кандидатпрезидентска двойка“, заяви Николай Пелтеков.

Директорът на СДВР отказа да съобщи конкретните суми и имената на кандидатите, тъй като по случая е образувано досъдебно производство и предстоят процесуално-следствени действия. По данни на полицията операцията е започнала след постъпила оперативна информация, че двамата задържани подготвят купуване на гласове за изборния ден.

От СДВР посочват, че акцията е в началото и проверките ще обхванат територията на цяла София. По думите на Пелтеков подобни операции ще се провеждат ежедневно до изборите.

„Такива операции в столицата ще се провеждат ежедневно до вота, за да не се допуска нарушаване на политическите права на гражданите“, каза директорът на СДВР.

Полицията няма да обявява предварително местата на предстоящите проверки, за да не се възпрепятства оперативната работа. За двамата задържани е посочено, че имат предишни криминални регистрации, но към момента няма публично съобщени данни за повдигнати обвинения или присъди по случая с подготовката за купуване на гласове.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 3 Отговор
    само не разбрах за ко са задържани

    Коментиран от #2, #6

    09:04 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гюрлата

    3 0 Отговор
    Радев ще ми излови пеевските купувачи🤬

    09:30 29.10.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    4 1 Отговор
    Масово пеевски и бойко българоубиеца купуват гласове за гюрлата

    09:31 29.10.2026

  • 5 Исторически парк

    3 3 Отговор
    В НЕДЕЛЯ ИЗБИРАМЕ ЙОТОВА ИЛИ ЗЕЛЕНСКИ!

    09:31 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.