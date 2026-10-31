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Такси излетя от моста на Бакърена фабрика в София
  Тема: Войната на пътя

Такси излетя от моста на Бакърена фабрика в София

31 Октомври, 2026 13:48 1 152 24

  • такси-
  • катастрофа-
  • бакърена фабрика-
  • софия-
  • пътна безопасност

Автомобилът е преминал през мантинелата и се е преобърнал в тревата. Няма официална информация за сериозно пострадали

Такси излетя от моста на Бакърена фабрика в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Такси излетя от пътното платно на новия мост на Бакърена фабрика в София и се преобърна в тревната площ край столичния квартал „Надежда“. Автомобилът се е движил с висока скорост, преминал е през предпазната мантинела и е паднал извън пътя. Към момента няма официална информация за сериозно пострадали хора.

Инцидентът е заснет от камери на автосервиз. Видеокадрите са били споделени във Facebook групата „Катастрофи в София“.

На записа се вижда, че таксито идва от посока „Орион“ към булевард „Ломско шосе“. При острия завой на спускането от моста шофьорът губи контрол над автомобила, който преминава през мантинелата и се преобръща в тревата. Данни за причините за инцидента, както и за състоянието на водача и евентуални пътници, не са посочени официално.

24 ранени при тежки катастрофи за денонощие

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната са регистрирани 20 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 24 души.

„От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 48 души, а 732-ма са ранени“, сочат данните на МВР.

На територията на София са отчетени едно тежко и 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които е пострадал един човек. От началото на годината загиналите по пътищата са 411, а ранените са над 7130 души.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    10 1 Отговор
    Имало ли е стюардеса ❓

    13:53 31.10.2026

  • 2 Ами

    16 6 Отговор
    бакшиша се е загледал по билборда на Гюров/кандев облечени в розови трика ...

    Коментиран от #14

    13:54 31.10.2026

  • 3 няма пътно примирие

    11 0 Отговор
    ------- От началото на годината загиналите по пътищата са 411, а ранените са над 7130 души.------
    Това не са данни от войната в украински градове.

    13:57 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 666

    7 1 Отговор
    Пу пу голям шофьор е бакшиша.

    14:00 31.10.2026

  • 7 Пламен

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Верно е.
    Вчера пътувах с една, която ме агитираше за рошавата.

    14:03 31.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1488

    3 0 Отговор
    таксото пежо ли е

    14:08 31.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 за назидание

    1 0 Отговор
    Надлезът завършва с остър завой за целогодишна хелоуинска инженерна изненада на самонадеяни водачи.
    Подобна инженерна мисъл има и при изхода от маг.Струма в Люлин5 също с доста препатили водачи.

    14:16 31.10.2026

  • 12 Това не е такси

    1 0 Отговор
    А украински дрон

    14:23 31.10.2026

  • 13 Гост

    2 0 Отговор
    Маро, под очилцата 🫶

    14:23 31.10.2026

  • 14 шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    уплашил се е от милицонеро

    14:24 31.10.2026

  • 15 Много са здрави

    4 0 Отговор
    Тея предпазните мантинели бре. Борисов от хартия ли ги е правил или от кухненско фолио ?

    Коментиран от #21

    14:25 31.10.2026

  • 16 ЗА МЕН

    3 4 Отговор
    РАДЕВ Е ТЪ....НАР !!!!

    14:26 31.10.2026

  • 17 Водно конче

    1 0 Отговор
    Мостът не е нов, шофьорите са нови.

    14:27 31.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 До МВР

    2 1 Отговор
    Нали знаете, че таксиметровите шофьори продават фентанила на Домусчиев, или не го знатеъ? 90 процента от такситата в движение освен че са в престъпен конгломерат, управляват МПС като Георги Иванов Гонзо -т.е. силно наркотизирани. Направете акция на жълтите коли да видите как превозвачите ще вдигнат ръце от своите служители. В Спиди и в Еконт е същата работа.

    14:28 31.10.2026

  • 20 Общината е отговорна

    1 1 Отговор
    За тоя мост на Бакърена фабрика в София ! Яко са крали петруханците

    14:28 31.10.2026

  • 21 Общината е отговорна !

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Много са здрави":

    предпазните мантинели са поставени от фирма близка до Иво Мирчев. Братчед !

    14:29 31.10.2026

  • 22 Жорко

    1 0 Отговор
    Така е,тежки му е крачето...дано не е утрепал някой който не споглежда неговите завидни шофьорски умения!

    14:32 31.10.2026

  • 23 Чичо Мишо

    1 0 Отговор
    Само Тесла може да лети...

    14:33 31.10.2026

  • 24 Замислен

    0 0 Отговор
    Явно и той се е помислил за дрон.Поне е в териториални ,,води"

    14:37 31.10.2026