Такси излетя от моста на Бакърена фабрика в София

Такси излетя от пътното платно на новия мост на Бакърена фабрика в София и се преобърна в тревната площ край столичния квартал „Надежда“. Автомобилът се е движил с висока скорост, преминал е през предпазната мантинела и е паднал извън пътя. Към момента няма официална информация за сериозно пострадали хора.
Инцидентът е заснет от камери на автосервиз. Видеокадрите са били споделени във Facebook групата „Катастрофи в София“.
На записа се вижда, че таксито идва от посока „Орион“ към булевард „Ломско шосе“. При острия завой на спускането от моста шофьорът губи контрол над автомобила, който преминава през мантинелата и се преобръща в тревата. Данни за причините за инцидента, както и за състоянието на водача и евентуални пътници, не са посочени официално.
24 ранени при тежки катастрофи за денонощие
По данни на МВР през изминалото денонощие в страната са регистрирани 20 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 24 души.„От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 48 души, а 732-ма са ранени“, сочат данните на МВР.
На територията на София са отчетени едно тежко и 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които е пострадал един човек. От началото на годината загиналите по пътищата са 411, а ранените са над 7130 души.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
13:53 31.10.2026
2 Ами
Коментиран от #14
13:54 31.10.2026
3 няма пътно примирие
Това не са данни от войната в украински градове.
13:57 31.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 666
14:00 31.10.2026
7 Пламен
До коментар #5 от "Гост":Верно е.
Вчера пътувах с една, която ме агитираше за рошавата.
14:03 31.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 1488
14:08 31.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 за назидание
Подобна инженерна мисъл има и при изхода от маг.Струма в Люлин5 също с доста препатили водачи.
14:16 31.10.2026
12 Това не е такси
14:23 31.10.2026
13 Гост
14:23 31.10.2026
14 шопо
До коментар #2 от "Ами":уплашил се е от милицонеро
14:24 31.10.2026
15 Много са здрави
Коментиран от #21
14:25 31.10.2026
16 ЗА МЕН
14:26 31.10.2026
17 Водно конче
14:27 31.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 До МВР
14:28 31.10.2026
20 Общината е отговорна
14:28 31.10.2026
21 Общината е отговорна !
До коментар #15 от "Много са здрави":предпазните мантинели са поставени от фирма близка до Иво Мирчев. Братчед !
14:29 31.10.2026
22 Жорко
14:32 31.10.2026
23 Чичо Мишо
14:33 31.10.2026
24 Замислен
14:37 31.10.2026