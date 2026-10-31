Такси излетя от моста на Бакърена фабрика в София

Такси излетя от пътното платно на новия мост на Бакърена фабрика в София и се преобърна в тревната площ край столичния квартал „Надежда“. Автомобилът се е движил с висока скорост, преминал е през предпазната мантинела и е паднал извън пътя. Към момента няма официална информация за сериозно пострадали хора.

Инцидентът е заснет от камери на автосервиз. Видеокадрите са били споделени във Facebook групата „Катастрофи в София“.

На записа се вижда, че таксито идва от посока „Орион“ към булевард „Ломско шосе“. При острия завой на спускането от моста шофьорът губи контрол над автомобила, който преминава през мантинелата и се преобръща в тревата. Данни за причините за инцидента, както и за състоянието на водача и евентуални пътници, не са посочени официално.

24 ранени при тежки катастрофи за денонощие

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната са регистрирани 20 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 24 души.

„От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 48 души, а 732-ма са ранени“, сочат данните на МВР.

На територията на София са отчетени едно тежко и 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които е пострадал един човек. От началото на годината загиналите по пътищата са 411, а ранените са над 7130 души.

Източници: novini.bg