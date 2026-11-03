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Заподозреният за убитото куче в „Кръстова вада“ ще бъде задържан

Заподозреният за убитото куче в „Кръстова вада“ ще бъде задържан

3 Ноември, 2026 11:53 1 123 56

  • кръстова вада-
  • сдвр-
  • насилие над животни-
  • досъдебно производство-
  • софия

Мъжът е в СДВР със своя адвокат и предстои да бъде конвоиран до Четвърто районно управление

Заподозреният за убитото куче в „Кръстова вада“ ще бъде задържан - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заподозреният за смъртта на 9-годишен йоркширски териер в столичния квартал „Кръстова вада“ се намира в СДВР със своя адвокат. Предстои мъжът да бъде задържан и конвоиран до Четвърто районно управление за извършване на необходимите процесуални действия. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев.

Случаят е от 1 ноември около 21:00 часа. Загиналото куче е 9-годишен йоркширски териер на име Кнопо, тежащ около 3 килограма. Кадри от охранителна камера, разпространени в интернет, показват как мъж рита животното. След удара кучето е починало.

По информация на БНТ СДВР е идентифицирала заподозрения и го е обявила за издирване, тъй като се е укривал. По случая е образувано досъдебно производство. По-рано през деня от СДВР съобщиха, че мъжът все още се издирва, но последва информация, че той се е явил в полицията с адвокат.

В квартала беше организиран протест, на който жители настояха за реакция на институциите и за отговорност при насилие над животни. Вътрешният министър заяви: „Насилието над животни не може да се подминава.“

Демерджиев определи жестокостта към беззащитни животни като неприемлива и заяви, че СДВР е реагирала на сигнала. Предстои действията по разследването да продължат в Четвърто районно управление. Вината на заподозрения и точната правна квалификация на случая трябва да бъдат установени в рамките на досъдебното производство и от съда.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роджър Мур 007 ⛷️

    22 12 Отговор
    Дерменджиев бори най-големите престъпници мутри като убиеца на Кнопо

    Же суй Кнопо

    Коментиран от #5, #10, #14

    11:56 03.11.2026

  • 2 Истината

    17 18 Отговор
    След подадената жалба в петък срещу същия този индивид за сходно нападение над куче, какво направи нашата полиция ? Ако го беше издирила и поне да го респектира, нямаше да се стигне до убитото кученце в неделя.

    11:56 03.11.2026

  • 3 дерменджиев

    29 5 Отговор
    а Заподозрените за надути общ поръчки прибрали в офшорки и чекмеджета кога ще бъдат задържани
    сега си правите пиар за едно куче и толкова шум не вдигате за всекидневно убити хора тук освен ако не са от елита

    Коментиран от #47

    11:57 03.11.2026

  • 4 НИЯ

    16 12 Отговор
    Как ли се чувства този изрод-днес куче го дразни,утре дете ще го подразни.Има един отгоре който ще му отговори подобаващо.Това са хора които ги е яд ,че са живи,яд ги е на всичко което диша и живее.

    Коментиран от #23

    12:00 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила

    5 2 Отговор
    След като прочетох публикацията на Кристиян Шкварек по повод на убитото куче искам да му се извиня за нещата , които съм писал за него и за обидите по негов адрес ...
    СЪЖАЛЯВАМ , не съм ви познавал в тази светлина господине !!!
    Още веднъж СЪЖАЛЯВАМ ....
    и повече няма да взимам отношение към ваши публикации колкото и да ме дразнят !!!

    12:02 03.11.2026

  • 7 европейца

    25 5 Отговор
    Най-големите протести на територията са за ....кучета... другото си ни е наред

    Коментиран от #34

    12:02 03.11.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    9 0 Отговор
    ЗАПОДОЗРЯН🤔🤔🤔🤔🤔🤔

    12:04 03.11.2026

  • 9 Важното е

    16 4 Отговор
    Наркобаронът е на свобода

    12:04 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    10 3 Отговор
    Собственикът го е видял❗
    Да се е сбил с него❗
    Камери са заснели убийството на животинчето❗
    Ама той бил .... заподозрян🤔🤔🤔

    12:05 03.11.2026

  • 12 🦉🦉🦉🦉

    6 2 Отговор
    Адвокат с добър адвокат, ще докаже,
    че кучето вече е било умряло от масивен инфаркт😡😡😡😡

    12:07 03.11.2026

  • 13 в затвора да е

    7 7 Отговор
    А не мислите ли ,че тоз и човек може да убие без да му мигне окото !!

    Коментиран от #19

    12:10 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ДрайвингПлежър

    12 7 Отговор
    Колко крадци хвана МВР, че опряхме вече на арести заради кучета?!
    Всеки ден някой реве, че убили куче... АБЕ КАК УБИВАТ КУЧЕ, КОЕТО ТИ Е НА ПОВОДА, КАКТО ЗАКОНА ИЗИСКВА?!!

    Писна ми! Не може да минеш метър без от някъде да ти скочи куче или да не нагазиш в кучешки изпражнения! На тоя човек трябва медал да му дадат!!! А на собствениците на кучета зверски данъци!!!

    Коментиран от #25, #28, #32, #35, #45

    12:13 03.11.2026

  • 16 Суха съчка

    14 6 Отговор
    Кучето било ли е вързано?Ако се спусне към кракът ми какво трябва да направя?

    Коментиран от #40, #42

    12:13 03.11.2026

  • 17 пенсионер

    3 6 Отговор
    другарю демерджиев трябват по строги мерки и да не се пускат от ареста веднага иначе няма управия

    12:13 03.11.2026

  • 18 идиоти вън

    17 2 Отговор
    Имал съм две кучета, едното доживя 15год. другото го застреляха, но кога ще бъдат наказвани собствениците на кучета, които ги пускат в парка свободно и колко наранени деца, че и възрастни има, но никакви наказания за собствениците!?!?!?!?!?

    Коментиран от #38

    12:14 03.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Боруна Лом

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "НИЯ":

    АЛО ОСТРИЯ,ХОДИ СИ НА СЕЛО И СИ ГЛЕДАЙ КАКВОТО ИСКАШ!ПУУ

    12:18 03.11.2026

  • 24 Давид

    8 1 Отговор
    Някой плаща на някой да убива животни , за да ви се отнема вниманието а именно на освободени наркодилъри , които тровят децата ви и убийци лежащи по три години ;) чудни времена ;)

    12:18 03.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 аз да питам

    11 2 Отговор
    Съседът ми има едно куче, което постоянно лае и не ни дава мира, та питам какво да го права това псе?!?!?!?

    Коментиран от #30, #36

    12:20 03.11.2026

  • 27 4457872578

    11 1 Отговор
    Свършиха се мафьотити и почнаха кучемразците ...... ше се оправим !

    12:21 03.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Безценности

    4 0 Отговор
    Утре и тебе ще те задържат, защото умнокрасивитетът реве по улиците. Тогава, да си жив и здрав!

    12:23 03.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ба бааааа

    6 0 Отговор
    А масилие над хора може

    12:23 03.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мухахаха

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "аз да питам":

    Ритни собственика му че за кучето ще те осъдят

    12:25 03.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Имал си

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "идиоти вън":

    Бълхи в гащите И въшки в косата.

    Коментиран от #41

    12:27 03.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Куха лейка

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Суха съчка":

    Тази порода кучета е по-безобидна и от хамстер.

    12:28 03.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 виктория

    5 1 Отговор
    така е, хората кучета ги яли!!!

    Коментиран от #44

    12:34 03.11.2026

  • 44 Сила

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "виктория":

    Не се бой бабо Вики , тебе никой няма да те яде ...от погнуса !!!

    12:37 03.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Някой си ,живеещ в Б-я

    0 3 Отговор
    Този гном са го задържали , но утре ще го освободят.И в съда ще го освободят , защото нямаме нито закони , нито съдебна система . Трябва да променят закона и да премахнат корупцията в съда , но кога и дали ще се случи ?!?

    Коментиран от #50

    12:39 03.11.2026

  • 47 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "дерменджиев":

    Те ги хващат, съда ги пуска!Да не се бъркат двата щата!

    12:41 03.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Варна

    2 0 Отговор
    На този комплексар снимката трябва да е във всички медии,сайтове,весници и тн.за да го види цяла България.

    Коментиран от #52

    12:46 03.11.2026

  • 50 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Някой си ,живеещ в Б-я":

    Когато почнете да си водите кучетата на повод, както си е по закон.

    12:46 03.11.2026

  • 51 Бау бау

    1 1 Отговор
    Я оставете човека ! Писнало му е от псета на всяка крачка, пикаещи, дрискащи, ръсещи бълхи.
    Тези които сега кодкудякат, защо не протестираха когато десетки пъти домашни кучета ухапваха невинни хора ? Бау !

    12:47 03.11.2026

  • 52 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Варна":

    тоя горе на новината нали? болни кучкари...

    12:49 03.11.2026

  • 53 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Респект за кучелюбците!🐕💋👍

    12:50 03.11.2026

  • 54 Данко

    0 0 Отговор
    А за убити ,прогонени ,рекетирани ,бити и тормозени от етноса хора по малките населени места ,кога ? А за ограбваните от властта и с това прогонвани в чужбина ?

    12:51 03.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ЦСКА Москва

    1 0 Отговор
    За да убиеш най добрият и искрен приятел на човека трябва да си на 100% изро..

    12:52 03.11.2026