Заподозреният за убитото куче в „Кръстова вада“ ще бъде задържан

Заподозреният за смъртта на 9-годишен йоркширски териер в столичния квартал „Кръстова вада“ се намира в СДВР със своя адвокат. Предстои мъжът да бъде задържан и конвоиран до Четвърто районно управление за извършване на необходимите процесуални действия. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев.

Случаят е от 1 ноември около 21:00 часа. Загиналото куче е 9-годишен йоркширски териер на име Кнопо, тежащ около 3 килограма. Кадри от охранителна камера, разпространени в интернет, показват как мъж рита животното. След удара кучето е починало.

По информация на БНТ СДВР е идентифицирала заподозрения и го е обявила за издирване, тъй като се е укривал. По случая е образувано досъдебно производство. По-рано през деня от СДВР съобщиха, че мъжът все още се издирва, но последва информация, че той се е явил в полицията с адвокат.

В квартала беше организиран протест, на който жители настояха за реакция на институциите и за отговорност при насилие над животни. Вътрешният министър заяви: „Насилието над животни не може да се подминава.“

Демерджиев определи жестокостта към беззащитни животни като неприемлива и заяви, че СДВР е реагирала на сигнала. Предстои действията по разследването да продължат в Четвърто районно управление. Вината на заподозрения и точната правна квалификация на случая трябва да бъдат установени в рамките на досъдебното производство и от съда.