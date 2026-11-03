Заподозреният за убитото куче в „Кръстова вада“ ще бъде задържан

Заподозреният за смъртта на 9-годишен йоркширски териер в столичния квартал „Кръстова вада“ се намира в СДВР със своя адвокат. Предстои мъжът да бъде задържан и конвоиран до Четвърто районно управление за извършване на необходимите процесуални действия. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев.
Случаят е от 1 ноември около 21:00 часа. Загиналото куче е 9-годишен йоркширски териер на име Кнопо, тежащ около 3 килограма. Кадри от охранителна камера, разпространени в интернет, показват как мъж рита животното. След удара кучето е починало.
По информация на БНТ СДВР е идентифицирала заподозрения и го е обявила за издирване, тъй като се е укривал. По случая е образувано досъдебно производство. По-рано през деня от СДВР съобщиха, че мъжът все още се издирва, но последва информация, че той се е явил в полицията с адвокат.
В квартала беше организиран протест, на който жители настояха за реакция на институциите и за отговорност при насилие над животни. Вътрешният министър заяви: „Насилието над животни не може да се подминава.“
Демерджиев определи жестокостта към беззащитни животни като неприемлива и заяви, че СДВР е реагирала на сигнала. Предстои действията по разследването да продължат в Четвърто районно управление. Вината на заподозрения и точната правна квалификация на случая трябва да бъдат установени в рамките на досъдебното производство и от съда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роджър Мур 007 ⛷️
Же суй Кнопо
Коментиран от #5, #10, #14
11:56 03.11.2026
2 Истината
11:56 03.11.2026
3 дерменджиев
сега си правите пиар за едно куче и толкова шум не вдигате за всекидневно убити хора тук освен ако не са от елита
Коментиран от #47
11:57 03.11.2026
4 НИЯ
Коментиран от #23
12:00 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сила
СЪЖАЛЯВАМ , не съм ви познавал в тази светлина господине !!!
Още веднъж СЪЖАЛЯВАМ ....
и повече няма да взимам отношение към ваши публикации колкото и да ме дразнят !!!
12:02 03.11.2026
7 европейца
Коментиран от #34
12:02 03.11.2026
8 🦉🦉🦉🦉
12:04 03.11.2026
9 Важното е
12:04 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 🦉🦉🦉🦉
Да се е сбил с него❗
Камери са заснели убийството на животинчето❗
Ама той бил .... заподозрян🤔🤔🤔
12:05 03.11.2026
12 🦉🦉🦉🦉
че кучето вече е било умряло от масивен инфаркт😡😡😡😡
12:07 03.11.2026
13 в затвора да е
Коментиран от #19
12:10 03.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ДрайвингПлежър
Всеки ден някой реве, че убили куче... АБЕ КАК УБИВАТ КУЧЕ, КОЕТО ТИ Е НА ПОВОДА, КАКТО ЗАКОНА ИЗИСКВА?!!
Писна ми! Не може да минеш метър без от някъде да ти скочи куче или да не нагазиш в кучешки изпражнения! На тоя човек трябва медал да му дадат!!! А на собствениците на кучета зверски данъци!!!
Коментиран от #25, #28, #32, #35, #45
12:13 03.11.2026
16 Суха съчка
Коментиран от #40, #42
12:13 03.11.2026
17 пенсионер
12:13 03.11.2026
18 идиоти вън
Коментиран от #38
12:14 03.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Боруна Лом
До коментар #4 от "НИЯ":АЛО ОСТРИЯ,ХОДИ СИ НА СЕЛО И СИ ГЛЕДАЙ КАКВОТО ИСКАШ!ПУУ
12:18 03.11.2026
24 Давид
12:18 03.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 аз да питам
Коментиран от #30, #36
12:20 03.11.2026
27 4457872578
12:21 03.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Безценности
12:23 03.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ба бааааа
12:23 03.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мухахаха
До коментар #26 от "аз да питам":Ритни собственика му че за кучето ще те осъдят
12:25 03.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Имал си
До коментар #18 от "идиоти вън":Бълхи в гащите И въшки в косата.
Коментиран от #41
12:27 03.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Куха лейка
До коментар #16 от "Суха съчка":Тази порода кучета е по-безобидна и от хамстер.
12:28 03.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 виктория
Коментиран от #44
12:34 03.11.2026
44 Сила
До коментар #43 от "виктория":Не се бой бабо Вики , тебе никой няма да те яде ...от погнуса !!!
12:37 03.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Някой си ,живеещ в Б-я
Коментиран от #50
12:39 03.11.2026
47 Факт
До коментар #3 от "дерменджиев":Те ги хващат, съда ги пуска!Да не се бъркат двата щата!
12:41 03.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Варна
Коментиран от #52
12:46 03.11.2026
50 Ха ха ха
До коментар #46 от "Някой си ,живеещ в Б-я":Когато почнете да си водите кучетата на повод, както си е по закон.
12:46 03.11.2026
51 Бау бау
Тези които сега кодкудякат, защо не протестираха когато десетки пъти домашни кучета ухапваха невинни хора ? Бау !
12:47 03.11.2026
52 ....
До коментар #49 от "Варна":тоя горе на новината нали? болни кучкари...
12:49 03.11.2026
53 Мими Кучева🐕
12:50 03.11.2026
54 Данко
12:51 03.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ЦСКА Москва
12:52 03.11.2026