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Трима са с опасност за живота след верижната катастрофа на „Тракия“
  Тема: Трафик

Трима са с опасност за живота след верижната катастрофа на „Тракия“

10 Ноември, 2026 09:04 1 424 21

  • катастрофа-
  • магистрала тракия-
  • пътен възел зимница-
  • ямбол

Десетки автомобили и тежкотоварни превозни средства са се ударили при пътен възел „Зимница“. Инцидентът е станал при гъста мъгла

Трима са с опасност за живота след верижната катастрофа на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трима души са в шокова зала с опасност за живота след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Те са пострадали при сблъсъците в района на пътен възел „Зимница“, при 298-ия километър.

„Трима души, пострадали в тежката верижна катастрофа на магистрала „Тракия“, са в шокова зала с риск за живота“, каза пред bTV д-р Валентин Вълчев, заместник-директор на МБАЛ-Ямбол.

По думите му в болницата са извикани всички екипи от реанимация, линейки и дежурни лекари.

Десетки автомобили са се ударили и в двете посоки

Катастрофата е станала около 7:00 часа при гъста мъгла. Според полицията в Ямбол са се ударили десетки автомобили на пътния възел „Зимница“, като инцидентите са в двете посоки на магистралата.

В сблъсъците участват както леки автомобили, така и тежкотоварни превозни средства. Към момента потвърдената информация е за трима пострадали, настанени в шокова зала с опасност за живота.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гешевче

    9 3 Отговор
    Къде е мирчев да обяви радев за виновен...

    Коментиран от #15

    09:14 10.11.2026

  • 2 КАТър

    12 0 Отговор
    Откак карат на ламби денем по малко се джаскат, ама требе да карат и на би битка 🤣🥳

    09:14 10.11.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Стотици хора умират заклещени в колите а полицията от областната е във Варна да пази Урсула.

    09:14 10.11.2026

  • 4 10 трупа

    3 0 Отговор
    Ганьо е велик

    Коментиран от #13

    09:17 10.11.2026

  • 5 това става на всяка магистрала по света

    3 0 Отговор
    това са минусите на магистралите....старите шофьори оцелели дълги години сред вас,бг не карат по магистрали ,ако има и други пътища.

    09:17 10.11.2026

  • 6 Чума

    12 0 Отговор
    Господин Динко Вълев - изведете смачканите мепесата за отпадъци и части! Освободете пътя, че държавата няма съответният капацитет! При мъгла, над Ямбол в небето над магистралата да светва пътен знак, ограничаващ макс. скорос до 50 км в час! Не е нужно всеки петък да си ходите от София по родните села!

    Коментиран от #12

    09:21 10.11.2026

  • 7 той

    6 0 Отговор
    Виновните водачи по 3 г в пандиза без присъда.Ако се установи слаба подготовка от инструкторите веднага да им се отнемат лицензите.Всичко друго е мижи да те лъжем.

    Коментиран от #8, #11

    09:22 10.11.2026

  • 8 нннн

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "той":

    Виновна е мъглата. Нея ще осъдят, а не шофьорите, карали като бесни.
    И полицията, задето не е спряла мъглата,.е виновна.

    09:27 10.11.2026

  • 9 Овчи глава с едно око

    13 0 Отговор
    Карам с 140км. и оп гледам мъгла пред мен, давам газ до дупка да е изпреваря.

    09:27 10.11.2026

  • 10 ЛУКРЕЦИЯ ОТ С.ВЛАХИ

    2 0 Отговор
    Над зимница е зима...😀

    09:27 10.11.2026

  • 11 ЛУКРЕЦИЯ ОТ С.ВЛАХИ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "той":

    Абсолютно
    И то в гууантанаму☝

    09:28 10.11.2026

  • 12 Последния Софиянец

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чума":

    Полицията от Ямбол е във Варна да пази Урсула от народната любов.

    09:29 10.11.2026

  • 13 ЛУКРЕЦИЯ ОТ С.ВЛАХИ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "10 трупа":

    Абсолютно
    Вдига двеста кила в изхвърляне👍

    09:30 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ШМАТАРООК

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гешевче":

    Е КОЙ ДА ЙЕ ВИНОВЕН...маглата ли

    Коментиран от #21

    09:32 10.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пищяла ли е чалгата

    2 0 Отговор
    В мъглата😅😅😅

    09:55 10.11.2026

  • 18 Илко Филев

    3 0 Отговор
    Всички коментират - мъглата, та мъглата. А къде е главата - да преценява обстановката и да се сеща и да знае какво се прави и как се кара при мъгла - преди 50 години ни учеха и на това.

    09:59 10.11.2026

  • 19 Бро от Дружба едно

    1 0 Отговор
    Седим си в панела, бро. Няма кинти за нафта.

    09:59 10.11.2026

  • 20 Брюксел

    0 0 Отговор
    Фирмите на тиквата от Банкя що не са опясъчили заледения участък?

    10:09 10.11.2026

  • 21 Tочно така казаха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ШМАТАРООК":

    По новините, мъглата виновна, в таа държава не им тряя война, нито терористи, пускай мъглата, дай им пиячка и кокайн, по бързо ще свършат,понеже са коравоглави люде... А съдете мъглата сега

    10:09 10.11.2026