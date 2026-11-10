Трима са с опасност за живота след верижната катастрофа на „Тракия“

Трима души са в шокова зала с опасност за живота след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Те са пострадали при сблъсъците в района на пътен възел „Зимница“, при 298-ия километър.
„Трима души, пострадали в тежката верижна катастрофа на магистрала „Тракия“, са в шокова зала с риск за живота“, каза пред bTV д-р Валентин Вълчев, заместник-директор на МБАЛ-Ямбол.
По думите му в болницата са извикани всички екипи от реанимация, линейки и дежурни лекари.
Десетки автомобили са се ударили и в двете посоки
Катастрофата е станала около 7:00 часа при гъста мъгла. Според полицията в Ямбол са се ударили десетки автомобили на пътния възел „Зимница“, като инцидентите са в двете посоки на магистралата.
В сблъсъците участват както леки автомобили, така и тежкотоварни превозни средства. Към момента потвърдената информация е за трима пострадали, настанени в шокова зала с опасност за живота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гешевче
Коментиран от #15
09:14 10.11.2026
2 КАТър
09:14 10.11.2026
3 Последния Софиянец
09:14 10.11.2026
4 10 трупа
Коментиран от #13
09:17 10.11.2026
5 това става на всяка магистрала по света
09:17 10.11.2026
6 Чума
Коментиран от #12
09:21 10.11.2026
7 той
Коментиран от #8, #11
09:22 10.11.2026
8 нннн
До коментар #7 от "той":Виновна е мъглата. Нея ще осъдят, а не шофьорите, карали като бесни.
И полицията, задето не е спряла мъглата,.е виновна.
09:27 10.11.2026
9 Овчи глава с едно око
09:27 10.11.2026
10 ЛУКРЕЦИЯ ОТ С.ВЛАХИ
09:27 10.11.2026
11 ЛУКРЕЦИЯ ОТ С.ВЛАХИ
До коментар #7 от "той":Абсолютно
И то в гууантанаму☝
09:28 10.11.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Чума":Полицията от Ямбол е във Варна да пази Урсула от народната любов.
09:29 10.11.2026
13 ЛУКРЕЦИЯ ОТ С.ВЛАХИ
До коментар #4 от "10 трупа":Абсолютно
Вдига двеста кила в изхвърляне👍
09:30 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ШМАТАРООК
До коментар #1 от "Гешевче":Е КОЙ ДА ЙЕ ВИНОВЕН...маглата ли
Коментиран от #21
09:32 10.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пищяла ли е чалгата
09:55 10.11.2026
18 Илко Филев
09:59 10.11.2026
19 Бро от Дружба едно
09:59 10.11.2026
20 Брюксел
10:09 10.11.2026
21 Tочно така казаха
До коментар #15 от "ШМАТАРООК":По новините, мъглата виновна, в таа държава не им тряя война, нито терористи, пускай мъглата, дай им пиячка и кокайн, по бързо ще свършат,понеже са коравоглави люде... А съдете мъглата сега
10:09 10.11.2026