Трима са с опасност за живота след верижната катастрофа на „Тракия“

Трима души са в шокова зала с опасност за живота след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Те са пострадали при сблъсъците в района на пътен възел „Зимница“, при 298-ия километър.

„Трима души, пострадали в тежката верижна катастрофа на магистрала „Тракия“, са в шокова зала с риск за живота“, каза пред bTV д-р Валентин Вълчев, заместник-директор на МБАЛ-Ямбол.

По думите му в болницата са извикани всички екипи от реанимация, линейки и дежурни лекари.

Десетки автомобили са се ударили и в двете посоки

Катастрофата е станала около 7:00 часа при гъста мъгла. Според полицията в Ямбол са се ударили десетки автомобили на пътния възел „Зимница“, като инцидентите са в двете посоки на магистралата.

В сблъсъците участват както леки автомобили, така и тежкотоварни превозни средства. Към момента потвърдената информация е за трима пострадали, настанени в шокова зала с опасност за живота.