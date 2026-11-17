Служители на Националната полиция са влезли в офис на голям търговец на злато в центъра на София. Акцията се провежда в сграда на булевард „Тодор Александров“ 20.

По първоначална информация, цитирана от агенция „Фокус“, полицейските действия са на седмия етаж, където се извършва обиск. Не са обявени подробности за причините за операцията.

Към момента няма официална информация за задържани лица, иззети вещи или документи. Не е потвърдено и дали акцията е свързана с други адреси или фирми.

От Министерството на вътрешните работи се очаква да съобщи допълнителни данни за операцията и резултатите от нея. Дотогава информацията за разследването остава ограничена до първоначалните данни за действията на полицията.