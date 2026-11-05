Демерджиев: Брифингът за фабриката за цигари е отложен

Брифингът за разкритата нелегална фабрика за производство на цигари в благоевградското село Рилци не е бил отменен, а отложен за 14 часа същия ден. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

Повод за обяснението стана въпрос на заместник-председателя на парламентарната група на „Демократична България“ Божидар Божанов. Той попита каква е причината за промяната в плановете и дали тя има връзка с информацията, че собственикът на имота, в който е била открита фабриката, е дарител на „Прогресивна България“.

Демерджиев отхвърли тази връзка и представи хронологията на действията на службите. По думите му по случая паралелно са работили Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Прокуратурата поискала съвместен брифинг

„Брифингът никога не е бил отменян, а беше отложен за 14 часа същия ден“, заяви Иван Демерджиев.

Министърът обясни, че целта на паралелната работа на двете структури е била да се изясни по-пълно дейността на обекта. Една от службите е предприела действия първа, след което установеното при операцията е станало публично.

След това МВР е поискало да бъде организиран брифинг. Районна прокуратура-Благоевград обаче е настояла събитието да бъде съвместно, за да участват представители и на държавното обвинение.

Според Демерджиев административният ръководител на прокуратурата е пожелал първо да се запознае с материалите по случая, преди да участва в представянето на информацията. Именно по тази причина брифингът е бил преместен за по-късен час.

„От наша гледна точка имахме и желание, и възможност, и готовност брифингът да бъде проведен още същия ден“, каза министърът. Той допълни, че МВР „няма никакво касателство“ към отлагането.

Въпросът за имота остава част от политическия спор

Въпросът на Божидар Божанов свърза организацията на брифинга с публично разпространена информация за собствеността на имота и евентуални политически зависимости. В изказването си Демерджиев не потвърди подобна връзка и насочи вниманието към координацията между МВР и прокуратурата.

По случая продължават действията на компетентните органи. От изявлението на министъра не следва информация за конкретни обвинения или за други процесуални решения спрямо лица, свързани с разследването.

Източници: novini.bg