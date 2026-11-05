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Прокуратурата решава за обвиненията срещу тримата от Рилци

Прокуратурата решава за обвиненията срещу тримата от Рилци

5 Ноември, 2026 06:43 371 0

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След акцията в хале край Благоевград са иззети машини и материали за производство на цигари. Разследването трябва да установи дали оборудването е било използвано

Прокуратурата решава за обвиненията срещу тримата от Рилци - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Прокуратурата в Благоевград предстои да реши дали да повдигне обвинения на тримата задържани при акцията срещу оборудване за нелегално производство на цигари в село Рилци. Те са задържани по Закона за МВР, а досъдебното производство е под надзора на Районната прокуратура в Благоевград.

Специализираната операция на ГДБОП и ОДМВР – Благоевград е проведена на 3 ноември. В хале край селото са открити машини, техника, съоръжения, материали и консумативи за производство и пакетиране на цигари. Иззети са модули от поточна линия, филтри, фолио, станиоли, хартия за цигари и други материали. Претърсени са два адреса и автомобил.

„В това помещение зад нас установихме така голям брой машини, техника, съоръжения, материали и консумативи точно за производство на тютюни в изделия, цигари“, заявява Иван Стоилов, началник на отдел в ГДБОП.

Един от задържаните е определен от антимафиотите като знакова фигура в изграждането и оборудването на нелегални фабрики за цигари. По случая обаче все още се изяснява дали намерената техника е била използвана за реално производство, или е била съхранявана в халето.

„Реално трябва да има регламентацията по Закона за акцизите и данъчните складове, трябва да има регистрация в агенция „Митници“. Такава регистрация не е установена по отношение на машините, които са иззети по досъдебното производство“, казва Елица Калпачка, административен ръководител и районен прокурор на Благоевград.

Именно липсата на необходимата регистрация е част от предмета на разследването. Районната прокуратура трябва да прецени дали събраните доказателства са достатъчни за повдигане на обвинения и какви мерки за неотклонение да бъдат поискани. Разследването продължава.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg


Благоевград / България
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