Разкриха два палежа за броени дни в Стара Загора

Два палежа са разкрити за броени дни в Стара Загора и Гълъбово, съобщиха от ОДМВР-Стара Загора. По единия случай 56-годишен мъж е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Сигналът за горящ автомобил в Гълъбово е подаден на 1 ноември в 01:57 часа в районното управление. На място е установено, че е запален автомобил „Рено“, собственост на 43-годишна жена. В непосредствена близост пламъците са обхванали и покрива на стопанска постройка, собственост на 39-годишен мъж.

След проведени оперативно-издирвателни действия служителите на РУ-Гълъбово, сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Стара Загора и отдел „Разследване“ са установили 56-годишен мъж като предполагаем извършител. Според прокуратурата той е обвиняем по случая и е задържан с постановление на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

Вторият пожар е възникнал в къща в Стара Загора. Сигналът е постъпил във Второ РУ-Стара Загора на 1 ноември в 20:40 часа. При огледа е установено, че е изгорял покривът на сградата. Къщата е собственост и се обитава от 29-годишен мъж и 27-годишна жена.

По данни на полицията при проведен разпит 29-годишният мъж е заявил, че е запалил къщата. Той е задържан за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Обстоятелствата около двата пожара се изясняват в рамките на образуваните производства. До произнасяне на съда обвиняемият се счита за невиновен.