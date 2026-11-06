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Нов опит за начало на делото срещу Мирослав Беляшки
  Тема: Икономика

Нов опит за начало на делото срещу Мирослав Беляшки

6 Ноември, 2026 06:50 653 0

  • мирослав беляшки-
  • митница пловдив-
  • капитан андреево-
  • окръжен съд хасково-
  • акциз

Окръжният съд в Хасково отново ще проведе разпоредително заседание по обвинението за конвой на камион с цигари от „Капитан Андреево“ до „Видин“. През юли делото не тръгна заради неявяването на защитника

Нов опит за начало на делото срещу Мирослав Беляшки - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжният съд в Хасково отново ще проведе разпоредително заседание по делото срещу бившия директор на Териториална дирекция „Митница Пловдив“ Мирослав Беляшки. Той е подсъдим за длъжностно престъпление, свързано със случай на граничния пункт „Капитан Андреево“ през пролетта на 2025 г.

По данни на прокуратурата Беляшки е разпоредил камион, превозващ цигари, да бъде предаден и придружен под митнически конвой до Митнически пункт „Видин“. Според разследващите оттам товарът е трябвало да напусне страната, като целта е била да се избегне плащането на акциз за близо 1,5 млн. евро.

Обвинителната теза се отнася до действия на Беляшки на „Капитан Андреево“ на 17 април 2025 г., когато той е бил директор на пловдивската митница. По предходното заседание БНТ съобщи, че делото не е започнало заради неявяването на адвоката му. Тогава съдът е насрочил нов опит за разглеждане на разпоредителното заседание.

Беляшки отрича да е извършил нарушение. След заседанието през юли той заяви: „Там бях да упражня легитимните си задължения, които имам като ръководител“. По думите му възложеното придружаване на товара не е незаконно и не е увреждало държавния фиск.

На разпоредителното заседание съдът трябва да обсъди обвинителния акт и процесуалните предпоставки за започване на делото по същество. До произнасянето на съда обвинението срещу Беляшки не е доказана вина.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg


Хасково / България
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