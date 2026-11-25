Омбудсманът Велислава Делчева настоя Районната прокуратура в Кюстендил да извърши спешна проверка по случай на физическо насилие над дете с увреждания, настанено в държавна здравно-социална услуга. Данните са установени при внезапна проверка на екип от Националния превантивен механизъм.

Според констатациите психолог в Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи е скубал детето, ритал го по тялото и го влачил по земята. Случаят е от 24 октомври 2025 г.

На 1 декември 2025 г. на служителя е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ – най-леката санкция, предвидена в Кодекса на труда. Прокуратурата трябва да установи има ли данни за престъпление и как са действали отговорните длъжностни лица.

„Подобно отношение... може да се квалифицира като жестоко, нечовешко и унизително“, заявява омбудсманът Велислава Делчева.

При проверката не е установено дали ръководството е уведомило своевременно Държавната агенция за закрила на детето и отдела „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ в Кюстендил. Не са предприети и адекватни последващи действия за подкрепа на децата и служителите.

Проблеми с персонала и условията

В центъра са настанени осем деца, а капацитетът му е изцяло запълнен. От предвидени 40 щатни бройки са разкрити 39, но остават свободни ключови длъжности – за детски психиатър, старша медицинска сестра, медицинска сестра, психолог и педагог.

За около година в услугата са сменени петима психолози. Част от назначените специалисти не разполагат с необходимия опит за работа с деца с психиатрични заболявания и тежки поведенчески проблеми. Екипът на Националния превантивен механизъм определя психосоциалния климат като „изключително лош“.

Докладът посочва и пропуски в материалната база и сигурността. Необходими са ремонт заради течове, укрепване на оградата, жива охрана и служебен автомобил. Установено е също, че на децата не се предоставят средства за джобни разходи, въпреки нормативните изисквания.

Делчева е поискала от Министерството на здравеопазването комплексна проверка на центровете в Кюстендил и Благоевград, включително на работата на ръководствата и процедурите за подбор на персонал. Омбудсманът настоява проверки да извършат и Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за качеството на социалните услуги.

Сред препоръките са спешно обучение на служителите за деескалация на кризисни ситуации, работа с деца с травматичен опит, подобряване на сигурността и отстраняване на проблемите в сградата.

Източници: novini.bg, infomreja.bg