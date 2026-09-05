Защо майката в Исперих оттегля трите сигнала за насилие?

Разследването на потресаващата трагедия в Исперих, при която 42-годишен мъж уби с нож двете си дъщери на 10 и 17 години и се обеси, извади наяве сериозни системни дефекти при защитата от домашно насилие.

Основният въпрос, който вълнува обществото и проверяващите органи, е: защо институциите не са реагирали навреме, след като е имало данни за агресия в семейството?

Хронология на страха: Защо сигналите са останали без последствие?

Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров потвърди пред медиите, че майката на двете момичета многократно е посещавала Районното управление (РУ) в Исперих, за да се оплаква от физически и психически тормоз. Парадоксът в случая е, че почти веднага след подаването им, жената лично е оттегляла своите показания и жалби. Поради тази причина насилникът е останал с чисто криминално досие и без официална регистрация в полицията.

Според експерти по защита от домашно насилие, цитирани в националния ефир, това поведение е класически модел при жертвите на тежък тормоз. Причините за оттеглянето на сигналите най-често се коренят в:

Страх от отмъщение: Насилникът често е ескалирал заплахите си след намеса на полицията.

Насилникът често е ескалирал заплахите си след намеса на полицията. Икономическа зависимост: Извършителят е работил като таксиметров шофьор и въпреки хазартните си зависимости, е осигурявал минимални средства за децата.

Извършителят е работил като таксиметров шофьор и въпреки хазартните си зависимости, е осигурявал минимални средства за децата. Психологически натиск: Майката е била манипулирана и системно заплашвана, че децата ще ѝ бъдат отнети.

Институционален срив или спазен алгоритъм?

Случаят предизвика остра реакция на най-високо държавно ниво. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви спешна проверка на действията на местната полиция. Пред журналисти той подчерта, че МВР има сключено споразумение със социалните служби за незабавен обмен на информация, но ще се инспектира дали регионалният екип е спазил утвърдения алгоритъм за оценка на риска при първоначалните сигнали. Демерджиев допълни, че извършителят е страдал от депресивно разстройство, което в комбинация с хазартна зависимост и дългове е довело до фаталния изход.

Прокуратурата посочва като основен тригер за престъплението факта, че майката е напуснала дома преди два месеца и наскоро е изпратила съобщение на голямата си дъщеря, че има нов партньор. Това е отключило панически страх у бащата, че ще изгуби родителските права, което го е тласнало към крайното решение.

Община Исперих обяви тридневен траур в памет на двете невинни деца, който ще продължи от 6 до 8 септември. Психолози вече са мобилизирани да работят със съучениците на убитите момичета в местното училище „Васил Априлов“.