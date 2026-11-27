Сигнал за поставено взривно устройство е получен в сградата на Община Варна около 9:00 часа. Полицията извършва проверка, а към момента няма данни, които да потвърждават заплахата.

„Към момента няма данни, които да потвърждават сигнала“, съобщиха от ОДМВР – Варна. Не е съобщено за открито взривно устройство или съмнителен предмет. Проверката продължава.

Сигналът е получен непосредствено преди планиран за 9:30 часа брифинг на Благомир Коцев в сградата на общината. Срещата е била свързана с решението на Административния съд във Варна по казуса с предсрочното прекратяване на мандата му. На този етап няма официално съобщение кога ще бъде проведен брифингът.

Подобни сигнали имаше и преди

Това не е първият сигнал за бомба в общинската сграда през последните месеци. На 5 октомври подобно съобщение прекъсна за близо два часа административното обслужване. Тогава служителите и посетителите бяха евакуирани, а работата на гишетата беше възстановена около 11:00 часа след приключване на огледа, съобщи Радио Варна.

На 3 ноември сигнали за взривни устройства бяха получени в Община Варна, Националната агенция за приходите и други институции в града. При проверките тогава не бяха открити съмнителни предмети или потвърдена реална заплаха.

Източници: novavarna.net, bnrnews.bg