Сигнал за бомба на жп гара Пловдив

25 Август, 2025 11:15 920 5

  • пловдив-
  • гара-
  • жп гара-
  • сигнал за бомба

Мястото е отцепено

Сигнал за бомба на жп гара Пловдив - 1
Снимка: Факти
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигнал за възможно взривно устройство на железопътна гара в Пловдив предизвика незабавна реакция от страна на властите. Тази ключова транспортна точка, една от най-натоварените в страната, стана сцена на интензивни действия от страна на специализираните екипи. Веднага след получаването на сигнала, експертни екипи бяха изпратени на място, за да извършат щателна проверка и да неутрализират всяка потенциална заплаха.

Безопасността на гражданите и пътниците е от първостепенно значение, а властите работят неуморно, за да гарантират спокойствието и сигурността на всички. Докато разследването на инцидента продължава, пътниците са призовани да проявят търпение и да следват указанията на персонала на гарата. До момента няма съобщения за пострадали хора или нанесени материални щети.


Пловдив / България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    4 0 Отговор
    Пак са обезвредили сака с буркани на някоя бабка с робокопа, дето го изписва по млн за час "работа".

    11:18 25.08.2025

  • 2 Тийнейджърска бъзикня...

    4 0 Отговор
    ...след обилна консумация на алкохол и наркотици...!

    11:20 25.08.2025

  • 3 Сандо

    3 0 Отговор
    Преди много,много години - толкова много,че сегашните управляващи не могат и не искат да си спомнят - турски терористи не само бяха заложили бомба,ами я задействаха и имаше жертви на същата тая гара.Но сега медиите гърмят и трещят за някакви там възпоменания по едни краища на Родината ни,а за този и още няколко други ни дума,ни вопъл,ни стон.

    11:32 25.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Добре, че не е при мен, на Централна...
    Отиде ми заведението....

    11:34 25.08.2025

  • 5 Иван

    4 0 Отговор
    Вкарайте някой едни 5 години за фалшиво звънене да видим тогава кон боб яде ли щото иначе този цирк няма край

    11:35 25.08.2025