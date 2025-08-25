Сигнал за бомба на жп гара Пловдив

Сигнал за възможно взривно устройство на железопътна гара в Пловдив предизвика незабавна реакция от страна на властите. Тази ключова транспортна точка, една от най-натоварените в страната, стана сцена на интензивни действия от страна на специализираните екипи. Веднага след получаването на сигнала, експертни екипи бяха изпратени на място, за да извършат щателна проверка и да неутрализират всяка потенциална заплаха.

Безопасността на гражданите и пътниците е от първостепенно значение, а властите работят неуморно, за да гарантират спокойствието и сигурността на всички. Докато разследването на инцидента продължава, пътниците са призовани да проявят търпение и да следват указанията на персонала на гарата. До момента няма съобщения за пострадали хора или нанесени материални щети.