Турската компания „Кърач галваниз“ е сключила договор за ремонт и поддръжка на мантинели в Северозападна и Югозападна България. Споразумението е подписано на 26 ноември чрез консорциум, създаден от дружеството в България, а срокът му е една година.

По информация на NOVA и БТА стойността на договора е 32,125 млн. евро с ДДС. Actualno и 24 часа, позовавайки се на борсовото уведомление на компанията, посочват същата сума без ДДС, което би означавало 38,550 млн. евро с включен данък. В публичните съобщения не е посочено името на българския партньор в консорциума.

Изпълнението се очаква да започне на 1 декември. Дейностите включват ремонт и поддръжка на пътни ограничителни системи, сред които са мантинелите по пътищата в двата региона. От „Кърач галваниз“ определят договора като важна част от стратегията си за разширяване на международния бизнес.

Въпроси около възложителя

„Дейността ни в България е важна част от стратегията за международна експанзия и разширяване на бизнеса през следващите години“, заявяват от компанията.

Сделката предизвика допълнителен интерес заради начина, по който е сключена. Институтът за пътна безопасност е изпратил въпроси до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ и държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД. Организацията иска да разбере кой е възложителят, кои са българските партньори в консорциума и как е формирана цената.

Actualno съобщава, че в публикуваните договори на АПИ не се вижда директен договор с консорциум, в който участва „Кърач галваниз“. 24 часа допълва, че процедура за доставка на мантинели за двата региона е била публикувана от „Автомагистрали“, но към момента на публикацията не са били обявени кандидатите, отварянето на офертите или сключването на договора.

Компанията чака резултатите от още две поръчки

„Кърач галваниз“ участва и в още две обществени поръчки в България, по които оценяването на офертите продължава. През юли АПИ прекрати голяма процедура за ограничителни системи по републиканските пътища, след което доставката на мантинели беше предвидено да бъде включена в договорите за текущо поддържане на пътищата.

Още през юли турската компания обяви отделно споразумение с базирана в България фирма за поддръжка, ремонт и аварийно възстановяване на повредени мантинели до приключването на новите процедури. Прогнозната стойност на това споразумение е 10 млн. евро, съобщи Actualno.

Източници: nova.bg, actualno.com, 24plovdiv.bg