Иран изгражда нов укрепен подземен комплекс край Бехджатабад, в централната част на страната, между ядрените обекти в Исфахан и Натанз. За строителството съобщи базираният във Вашингтон Институт за наука и международна сигурност (ISIS), който анализира нови сателитни снимки.

Обектът се намира приблизително на 62-65 километра от комплекса в Исфахан и от планината Пикакс, близо до Натанз. На изображенията от 24 ноември 2026 г. се виждат започнала защитна ограда, няколко контролно-пропускателни пункта и най-малко четири входа към тунели. В близост има и площадка, която според експертната оценка вероятно е предназначена за съхранение на взривни вещества.

„Не може да се изключи, че обектът е свързан с ядрената програма“, посочват експертите от института. Те обаче подчертават, че наличните изображения не позволяват да бъде установено точното предназначение на съоръжението.

Строителството продължава от края на 2025 г.

Хронологията, проследена чрез сателитни изображения, показва, че първите разчистени терени са се появили между 7 и 12 декември 2025 г. Те са били предназначени за административна зона и главен вход. До 11 януари 2026 г. е изграден път към бъдещия тунелен комплекс.

Следи от работа по източния тунелен участък са забелязани на 3 април, а на 28 април вече се е виждала купчина изкопана скална маса. Втори тунелен участък в западната част на обекта започва да се оформя през юни. Според ISIS темпът на строителството е необичайно бърз за подобен тип иранска инфраструктура.

Планираната защитена зона може да обхваща около 5000 хектара, или приблизително 49-50 квадратни километра. Този размер включва не само тунелите, а и прилежащите пътища, административни съоръжения и охраняем периметър.

Възможна ракетна база или ядрен обект

Местоположението, организацията на входовете и мерките за сигурност напомнят на други подземни военни съоръжения в Иран. Затова анализаторите допускат, че комплексът може да бъде предназначен за ракетни системи или друга стратегическа военна инфраструктура.

В същото време близостта до Исфахан и Натанз поддържа възможността обектът да има отношение към ядрената програма. Исфахан включва съоръжения за производство на ядрено гориво, химически лаборатории и производство на центрофуги, а Натанз е най-големият известен ирански център за обогатяване на уран.

Последният публикуван от Международната агенция за атомна енергия отчет, обхващащ 13 юни 2025 г., оценява запасите на Иран на 440,9 килограма уран, обогатен до 60 процента. Това количество е значително над нивото, обичайно необходимо за граждански ядрени програми, но само по себе си не доказва предназначението на новия обект.

Иран не е обявил официално за какво ще бъде използван комплексът край Бехджатабад. Институтът за наука и международна сигурност заявява, че ще публикува допълнителни изображения и анализи, които могат да дадат повече информация за строителството.

Източници: focus-news.net, cdn.iranintl.com, theinsightinternational.com