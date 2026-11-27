Стивън Кинг призова президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде вкаран в затвора. Американският писател определи действията на държавния глава като заплаха за националната сигурност на страната.

„Това, което прави Тръмп, на практика е защита на фондовия пазар, в който той има сериозни инвестиции, за сметка на националната сигурност. Той трябва да бъде вкаран в затвора“, написа Кинг в Threads.

Поводът са икономическите данни

Изказването на писателя дойде след като Тръмп обвини федералното правителство на САЩ, че разпространява „фалшиви“ икономически данни преди междинните избори. Президентът не представи доказателства за твърдението си, но впоследствие поиска ново разследване.

Асошиейтед прес съобщи, че Тръмп е насочил обвиненията си към данните, публикувани от Министерството на търговията, и е поискал проверка на начина, по който са били изготвени и представени. Спорът се разрази след тежкото поражение на Републиканската партия на междинните избори.

Тръмп не за първи път поставя под съмнение икономически показатели, които не съвпадат с твърденията му за безпрецедентен икономически бум. Критиците му предупреждават, че подобни атаки могат да подкопаят доверието в официалните данни, използвани от бизнеса, инвеститорите и потребителите.

Критики заради отношението към Путин

В публикацията си Кинг коментира и по-широкия спор около поведението на Тръмп на международната сцена. Президентът на САЩ беше критикуван за близкото си отношение към руския президент Владимир Путин, когото нарече свой приятел.

Тръмп обясни, че жестът му е бил насочен към улесняване на евентуално мирно споразумение и към сдържане на Русия. Срещата между двамата се състоя по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай.

Украинският президент Володимир Зеленски също реагира на поведението на Тръмп. Той определи Путин като агресор и убиец и направи паралел с възможността Адолф Хитлер да бъде наричан приятел по време на Втората световна война. „Той не може да бъде приятел“, заяви Зеленски за Путин в интервю за Би Би Си.

Към момента призивът на Стивън Кинг остава политическо и обществено изказване. В публикацията не се посочват конкретни съдебни действия срещу Тръмп, свързани с твърденията за икономическите данни или с отношенията му с Русия.

Източници: news.bg, apnews.com