Под ръководството на Районна прокуратура – Ботевград се води разследване по досъдебно производство за палеж на имущество със значителна стойност –престъпление по чл. 330, ал.1 от НК.

Около 21,50 ч. на 26.11.2026 г. в двора на недвижим имот в с. Новачене, община Ботевград, бил запален лек автомобил, марка „Ауди“, собственост на физическо лице.

В хода на разследването са разпитани свидетели, прегледани са записи от камери за видеонаблюдение и са приобщени писмени доказателства.

В резултат на предприетите неотложни действия по разследването са събрани доказателства за съпричастността към извършеното деяние на А.Н., на 29 години.

С постановление на разследващия орган той е привлечен в качеството на обвиняем по наказателното производство.

Обвиняемият А.Н. е осъждан. Деянието, за което е привлечен към наказателна отговорност, е извършено по-малко от година след влизането в сила на присъда по предходно дело и в рамките на изпитателния срок на наложеното му условно наказание.

По искане на Районна прокуратура – Ботевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.