Испанският премиер Педро Санчес гласува в Мадрид на предсрочните парламентарни избори, които ще определят дали социалистическото му правителство ще остане на власт. Вотът се провежда на фона на прогнози за преднина на консервативната Народна партия и възможно управление с участието на крайнодясната „Вокс“.

Санчес, който е лидер на Испанската социалистическа работническа партия и кандидат за нов мандат, упражни правото си на глас в избирателна секция в Мадрид. След това той призова испанците да участват активно във вота и заяви, че „най-голямата сила е гласът“.

Над 38,6 милиона избиратели

Изборният ден започна в 9:00 часа местно време. Над 38,6 милиона испански граждани са призовани да гласуват за състава на Конгреса на депутатите и Сената. Първите официални резултати се очакват след затварянето на секциите.

Предсрочният вот беше насрочен за 29 ноември, след като правителството на Санчес загуби парламентарна подкрепа за ключови мерки, свързани с жилищната криза. Решението даде възможност на премиера да потърси нов мандат, но превърна изборите и в тест за управлението му.

Жилищата и имиграцията са водещи теми

По време на кампанията основно място заеха недостигът на жилища, ръстът на наемите и имиграцията. Опозицията атакува кабинета и заради последиците от две смъртоносни влакови катастрофи през годината, както и заради националното прекъсване на електрозахранването през април 2025 г.

Според предварителните проучвания Народната партия има шанс да стане първа политическа сила, но може да не получи самостоятелно мнозинство. При такъв сценарий подкрепата на „Вокс“ би могла да се окаже решаваща за съставянето на следващото испанско правителство.

Резултатът ще покаже и дали Санчес ще успее да запази властта след години на управление чрез сложни парламентарни договорености. Ако нито един блок не събере достатъчна подкрепа, преговорите за коалиция и парламентарно мнозинство ще определят следващия етап от политическата криза.

Източници: aljazeera.com, rtve.es, apnews.com