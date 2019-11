След месец - на 5 декември, ще бъде последното за тази година заседание по делото срещу бившия заместник-кмет на София Евгени Крусев за ремонта на столичната улица "Граф Игнатиев".

Днес в Специализирания наказателен съд показания дадоха последните свидетели на прокуратурата по обвинението, че през миналата година Крусев е нарушил служебните си задължения, като е променил вида на шумоизолиращата подложка на релсовия път по централната софийска улица, предаде БНР.

Cпoрeд държaвнoтo oбвинeниe oт 27-и юни дo 5-и дeкeмври 2018-a г. кaтo длъжнocтнo лицe Круceв e измeнил дoгoвoрa c „Джи Пи Груп“ AД зa oбщecтвeнaтa пoръчкa, cвързaнa c рeмoнтa нa рeлcoвия път нa „Грaфa“. Тaкa тoй e oщeтил oбщинaтa c близo 1 милиoн лeвa.

По искане на неговия адвокат Менко Менков съдът допусна за разпит още 12 души, сред които главният архитект на София Здравко Здравко и директорът на Метрополитена Стоян Братоев.

България