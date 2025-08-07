Простреляха мъж с въздушна пушка в Морската градина във Варна

Мъж е бил прострелян в крака с пневматично оръжие в Морската градина във Варна. За случката разказа самият той в социалните мрежи, а от полицията потвърдиха за инцидента.
Както се разхождал вчера около 18, 45 часа на алеята между Аквариума и Обсерваторията, Юсеин Бейлюл е бил прострелян в крака.
Наложи се операция по спешност, при която от коляното ми беше изваден голям калибър въздушен ,,куршум". Благодаря на бързата реакция на Бърза помощ и МВР. Ще са ми необходими поне 3 седмици за възстановяването. Моля, ако някой е виждал хора, които стрелят с пневматично оръжие в района на Морската градина да пише, за да съдействаме на органите на МВР, разказва мъжът.
Той изказва притеснение, че ако този изстрел беше попаднал в друга част на тялото или в някое дете изходът можеше да е фатален.
Алеята беше супер натоварена с хора, които слизат или се качват от морето. В момента на инцидента видях голяма група с мощни тротинетки с напълно прикрити лица да преминават покрай мен. Но не видях нищо. Прострелването е точно от страната на алеята. Изключително важно е да поясня, че нямам и не съм влизал в конфликт с никого. Дори не живея във Варна, а съм от съседен друг град. Но в свободното си време избирам Морската градина и крайбрежната алея за разходки. В момента на изстрела се спрях да говоря по телефона, като навлязох на около метър в тревната площ в страни от пътя, за да стоя в центъра на движението, допълва Бейлюл.
По случая е образувана преписка, ще се търсят и камери в района, които биха могли да са документирали случилото се, предава 24 часа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
А научете го тоя български бе! Никак не е труден.
До коментар #4 от "Дедо":В столицата на копейкаджиите и помашките мутри от тим ( путинофилски организации с антибългарска ориентация ) всичко е възможно !!! Вие сте Задунайската губерния на орките , какво очаквате , запади маниери и европейска музика ли ??!
