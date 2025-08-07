Новини
Простреляха мъж с въздушна пушка в Морската градина във Варна

Простреляха мъж с въздушна пушка в Морската градина във Варна

7 Август, 2025

Както се разхождал вчера около 18, 45 часа на алеята между Аквариума и Обсерваторията, Юсеин Бейлюл е бил прострелян в крака

Простреляха мъж с въздушна пушка в Морската градина във Варна - 1
Мария Атанасова

Мъж е бил прострелян в крака с пневматично оръжие в Морската градина във Варна. За случката разказа самият той в социалните мрежи, а от полицията потвърдиха за инцидента.

Както се разхождал вчера около 18, 45 часа на алеята между Аквариума и Обсерваторията, Юсеин Бейлюл е бил прострелян в крака.

Наложи се операция по спешност, при която от коляното ми беше изваден голям калибър въздушен ,,куршум". Благодаря на бързата реакция на Бърза помощ и МВР. Ще са ми необходими поне 3 седмици за възстановяването. Моля, ако някой е виждал хора, които стрелят с пневматично оръжие в района на Морската градина да пише, за да съдействаме на органите на МВР, разказва мъжът.

Той изказва притеснение, че ако този изстрел беше попаднал в друга част на тялото или в някое дете изходът можеше да е фатален.

Алеята беше супер натоварена с хора, които слизат или се качват от морето. В момента на инцидента видях голяма група с мощни тротинетки с напълно прикрити лица да преминават покрай мен. Но не видях нищо. Прострелването е точно от страната на алеята. Изключително важно е да поясня, че нямам и не съм влизал в конфликт с никого. Дори не живея във Варна, а съм от съседен друг град. Но в свободното си време избирам Морската градина и крайбрежната алея за разходки. В момента на изстрела се спрях да говоря по телефона, като навлязох на около метър в тревната площ в страни от пътя, за да стоя в центъра на движението, допълва Бейлюл.

По случая е образувана преписка, ще се търсят и камери в района, които биха могли да са документирали случилото се, предава 24 часа.


  • 1 Ами да, то

    7 1 Отговор
    в морската градина така се прави...

    10:55 07.08.2025

  • 2 педиатър Ангел Кунчев

    5 5 Отговор
    Дано да е ваксиниран, за да го изкара по-леко. Иначе яко ще се мре.

    10:56 07.08.2025

  • 3 Мюмюн

    9 4 Отговор
    Извинявай Юсеине! Тъмно беше.Грешка.Другия път не сваляй чалмата

    10:57 07.08.2025

  • 4 Дедо

    19 0 Отговор
    Аз друго искам да питам . Нормално ли е на плажа на Алеята във Варна , 30 братчеда от махалата ,да опънат 6 метрова шатра , да сложат под нея 3 големи маси пълни с тави и тенджери и да надуят джунгалската си музика на макс. И полицаите като минават да си обръщат главата на другата страна. Защо концесионера разрешава такова нещо на плажа , да се правят такива катуни .

    Коментиран от #8

    11:05 07.08.2025

  • 5 00014

    8 7 Отговор
    Наказан е защото е влязъл в тревната площ. Това не е ливадата от село бе. Преди време в "Чайка" така отстреляха продавача на денонощно магазинче в 3 след полунощ, защото събираше приятели и вдигаха гюрултия.

    11:11 07.08.2025

  • 6 Ха ха ха

    5 0 Отговор
    На варналии не им са нужни м@нгяни в градината. И бургаската е пълна с просещи нагли скандалджии и кресливи тумби.

    11:20 07.08.2025

  • 7 Механик

    5 0 Отговор
    Ми така ще е щом ходи с въздушна пушка.
    п.п.
    А научете го тоя български бе! Никак не е труден.

    11:21 07.08.2025

  • 8 Сила

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо":

    В столицата на копейкаджиите и помашките мутри от тим ( путинофилски организации с антибългарска ориентация ) всичко е възможно !!! Вие сте Задунайската губерния на орките , какво очаквате , запади маниери и европейска музика ли ??!

    11:25 07.08.2025

  • 9 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Сега малоумницитегерп ще забранят въздушните пушки

    12:13 07.08.2025

  • 10 Анонимен

    0 0 Отговор
    Няма ли регистрация на тези пушки?

    12:41 07.08.2025

  • 11 Коста

    0 0 Отговор
    Кога кмета на Варна ще прати ЧСИ на баща си Коцев, на Хоризонт шефа, за 400000 лева дълг към Общината? Или чакаме да мине 3 год давност след няколко месеца и Общината да вземе парите от Варненците

    12:46 07.08.2025