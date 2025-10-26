МВР се самосезира за инцидент с прострелян чужденец в София

МВР се сезира след медийни публикации за инцидент с прострелян с въздушна пушка чужденец в София. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

От МВР посочват, че сигнал към столичната полиция не е подаван. Пострадалото лице пък не е оказало съдействие на служителите на СДВР.

Предприети са всички необходими действия по изясняване на инцидента. Работата по случая продължава.

По непотвърдена информация инцидентът е станал на 23 октомври в района на столичния булевард "Тодор Александров". Според Нова телевизия чужденецът е бил прострелян в главата.