Новини
Крими »
МВР се самосезира за инцидент с прострелян чужденец в София

МВР се самосезира за инцидент с прострелян чужденец в София

26 Октомври, 2025 16:08 821 7

  • мвр-
  • разследва-
  • прострелян-
  • чужденец-
  • софия

Предприети са всички необходими действия по изясняване на инцидента

МВР се самосезира за инцидент с прострелян чужденец в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

МВР се сезира след медийни публикации за инцидент с прострелян с въздушна пушка чужденец в София. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

От МВР посочват, че сигнал към столичната полиция не е подаван. Пострадалото лице пък не е оказало съдействие на служителите на СДВР.

Предприети са всички необходими действия по изясняване на инцидента. Работата по случая продължава.

По непотвърдена информация инцидентът е станал на 23 октомври в района на столичния булевард "Тодор Александров". Според Нова телевизия чужденецът е бил прострелян в главата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    9 2 Отговор
    МВР се самосезирало...Това го прави прокуратурата,ако има желание,но обикновено няма.

    16:12 26.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оня с коня

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "побърканяк":

    защото тука на мисирките не им искат поне 3 клас завършен

    16:17 26.10.2025

  • 4 мараТЪПОТО

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "побърканяк":

    нормален не чете статиите тук!Четат се само заглавията и коментарите!Да знаеш,за другия път...

    16:19 26.10.2025

  • 5 оня с коня

    9 0 Отговор
    Маро, тъпа Маро, сваляй очилата и отивай в кабинета на Милен, чака те да му ду хаш

    16:19 26.10.2025

  • 6 Ама

    4 0 Отговор
    защо с въздушна ?

    16:41 26.10.2025

  • 7 Помня

    3 0 Отговор
    След клипа с арабите набили момче и момиче на витошка, меревето каза, че няма подадена жалба и няма да разследва. Но виж ни дай си Боже ако някой по-някакъв начин нападне тарамбука ще разследваме дори и "жертвата" да не оказва съдействие.

    17:08 26.10.2025