Дебора срещу съда: 10 000 лева ли струва живота ми? Аз не смятам...

Дебора срещу съда: 10 000 лева ли струва живота ми? Аз не смятам...

7 Август, 2025 19:48 1 026 47

  • дебора-
  • насилник-
  • георги георгиев

Момичето сподели, че е преминало през много болка и страдание през всичките тези месеци

Дебора срещу съда: 10 000 лева ли струва живота ми? Аз не смятам... - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В случая аз съм затворник, защото стоя у нас, а престъпникът се разхожда на свобода за 10 000 лева. Аз не мисля, че животът ми струва 10 000 лева. И всички рани и белези, които са по мен, не говоря само за физическо състояние, а и за психическо.“

Това каза пред bTV Дебора Михайлова по повод освобождаването на Георги Георгиев от затвора.

„Притеснявам се страшно много за семейството си в момента, цялата треперя откакто съм разбрала. Ще си търся правата и ще се пазим“, добави тя и каза, че според нея не е удачно да излиза навън, защото „престъпник е на свобода, човекът, който можеше да ме убие“.

На първо място искам да кажа, че съм страшно притеснена и страшно разочарована от това, което се случи днес и което видях с очите си. Мисля, че е пълно безумие едно дело да продължава две години и да няма присъда, жертвата да е като затворник у тях, а престъпниците да се разхождат около нас на свобода“, разказа още Дебора.

Момичето сподели, че е преминало през много болка и страдание през всичките тези месеци.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бягай Дебора

    24 4 Отговор
    Баща му продаде половината добитък да отърве телето. Сега телето ще продаде другата половина, да се отърве от теб.

    19:51 07.08.2025

  • 2 Пламен

    21 3 Отговор
    Вежди Рашидов беше казал нещо за тая . Вярно е .

    19:52 07.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    10 8 Отговор
    Това е трудов спор.Полицията не се бърка в тях.Така ми казаха в районното когато се оплаках че сервитьор е задигнал оборота в заведението ми.

    Коментиран от #5

    19:53 07.08.2025

  • 4 Коко

    25 7 Отговор
    Кой е престъпник определят съдилищата, а не кифли с претенции за решение последна инстанция. Това дело много мирише откъм дамската част.

    19:54 07.08.2025

  • 6 очевидец

    12 1 Отговор
    Държавата е полицейска. Но постоянно има един профсъюзен бос, който боботи колко зле били силоваците. С 50% увеличени заплати, с привилегии, с вид на муджахидини, преливащи от/към Делта гард. И биещи недоволните - млади лекари или протестиращи.

    19:58 07.08.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 5 Отговор
    Нищо лично🤔
    Щяха да оценяват ЖИВОТА ТИ, ако беше го загубила и сега не си сред нас 🤔‼️

    Коментиран от #13

    19:58 07.08.2025

  • 8 1488

    11 6 Отговор
    не смяташ щото искаше 200 хил, а преди туй каза че не искаш нищо тоест не струваш нищо

    20:01 07.08.2025

  • 9 Койчо

    14 4 Отговор
    Видяхме я тая болка и страдание чалга клипове плажове щом се определяш че струваш 10 к начи тва е цената

    Коментиран от #25, #26

    20:05 07.08.2025

  • 10 Сатанисти са

    14 0 Отговор
    Сатанисти плащат на МВР, Прокуратура и Съд да мачкат всички Българи!Сатанисти от Чужда Държава!
    Крепят само роми навсякъде !

    20:06 07.08.2025

  • 11 Хмм

    11 1 Отговор
    кой е виновен, решава съдът, има доста смущаващи въпроси, защо разследването започва година след случая, защо съдиите напускат и не желаят да участват в делото

    20:07 07.08.2025

  • 12 Клошар

    12 2 Отговор
    Ще направи ли още една чалга песен по случая?

    Коментиран от #16

    20:10 07.08.2025

  • 13 Дебора

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Вдигнаха тарифата ми за вечер но няма желаещи

    20:11 07.08.2025

  • 14 таксиджия 🚖

    18 1 Отговор
    Малеее тая колко е погрозняла! Какво си е причинала на лицето простата чалгарка...Напомпана брадичка като кечист, издути бузи, хиалурон в челото да няма бръчки на 20 години...Проста като майка си, оная къде я снимаха в чалготеката какви ги върши с татуриани бадки.

    Коментиран от #19

    20:13 07.08.2025

  • 16 ✊ НеНаНасилието

    5 14 Отговор

    До коментар #12 от "Клошар":

    Позиция в подкрепа на Дебора Михайлова.
    Дебора не е "чалгаджийка", не е "драматична", не е "жадна за внимание".
    Дебора е жертва на брутално насилие. Жертва, която е оцеляла.
    И днес, когато нейната рана още кърви – от болка, от страх и от безсилие – тя отново е подложена на публично унижение и подигравки.
    Защо?
    Защото в тази държава все още е по-лесно да обвиниш жертвата, отколкото да изискаш справедливост от престъпника.
    Когато един насилник излезе на свобода срещу 10 000 лева, а жертвата му трепери заключена у дома – това не е правосъдие, това е абсурд.
    И когато тази жертва вдигне глас и каже истината – най-малкото, което обществото може да направи, е да я чуе, а не да се смее.
    Подигравките по адрес на Дебора не са просто "шеги".
    Те са форма на вторично насилие – още по-опасна, защото идва от обществото, което би трябвало да я защитава.
    Днес се подигравате с нея – утре ще бъде друга. И може да е вашата дъщеря, сестра, приятелка.
    Стоя зад Дебора, защото:
    Тя има право на справедлив процес.
    Тя има право на глас, без да бъде унижавана.
    Тя има право да живее без страх – както всеки от нас.
    Нека спрем да се подиграваме на жертвите.
    Нека поискаме справедливост за тях, а не внимание за себе си.

    Коментиран от #18, #22

    20:17 07.08.2025

  • 17 Засрами се!

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "Хаха":

    Подигравките към Дебора Михайлова в случая са израз на дълбок социален проблем – липса на емпатия, омраза към жертвите, и масова култура на цинизъм, особено в интернет.

    20:19 07.08.2025

  • 18 1488

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "✊ НеНаНасилието":

    "Днес се подигравате с нея – утре ще бъде друга. И може да е вашата дъщеря, сестра, приятелка."

    ама не е, щото моята дъщеря не е наркоманка чалгаджийка

    Коментиран от #21

    20:20 07.08.2025

  • 19 Култура на злорадство

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "таксиджия 🚖":

    Култура на злорадство и "виновни жертви"
    Много често в българското общество жертвата бива обвинявана, омаловажавана или дори осмивана. Типични реакции са:
    "Сама си е виновна."
    "Сигурно го е предизвикала."
    "Тя само се прави на жертва."
    Този тип мислене е форма на психологическа защита – когато хората не искат да приемат, че насилието може да се случи на всеки, те търсят вина в жертвата, за да се почувстват "в безопасност".

    20:21 07.08.2025

  • 20 Софийски селянин,

    14 1 Отговор
    Грозна циганка и един също брадат циганин талибан..

    Коментиран от #23

    20:21 07.08.2025

  • 21 Хммм

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "1488":

    Нищо не се знае в този живот...

    20:21 07.08.2025

  • 22 Клошар

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "✊ НеНаНасилието":

    Никой не се подиграва на жертвата, вместо да пишеш такива плачевни и емоционални коментари отговори, защо това момиче се хвърли да прави чалга песни по случай нападението и? Не смяташ ли, че цялата история е много съмнителна? Защо се хвърли в популизъм с трагедията, която и се е случила. Колко 18 годишни биват нарязани от съмнителен пичага, тя какво прави изобщо около него? Никой не оспорва, че този изрод трябва да е доживот в затвора, но моля ти се не ми обяснявай, че това силиконово и нашарено момиченце е ангел.

    Коментиран от #30

    20:21 07.08.2025

  • 23 Сандокан

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Софийски селянин,":

    Интернет и социалните мрежи дават платформа на хора, които в реалния живот не биха дръзнали да кажат подобни неща. Онлайн се чувстват безнаказани и дехуманизират жертвата – превръщат я в обект за шеги и "мемета".

    20:22 07.08.2025

  • 24 Айзомби

    11 0 Отговор
    Като и гледам охилената физиономия от морето по сторитата хич да не се прави на жертва.Момчето стоя 3 години в ареста реално без доказателства.Тя ще лежи ли за лъжесвидетелстване.

    20:23 07.08.2025

  • 25 Пейчо

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Койчо":

    Когато системата не работи – когато насилници излизат под гаранция, делата се влачат с години, а жертвите остават без защита – някои хора започват да се подиграват на всичко, като форма на безсилие или протест. Но за съжаление, насочват подигравките не към виновниците, а към най-лесната цел – жертвата.

    20:23 07.08.2025

  • 26 Ти си жесток

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Койчо":

    Подигравките към Дебора Михайлова не са самоцелна жестокост – те са симптом на болна обществена среда, в която емпатията е слаба, справедливостта е бавна, а публичните жертви са по-удобни за мишена, отколкото истинските престъпници.

    Коментиран от #29, #38

    20:24 07.08.2025

  • 27 Моме Калино

    0 0 Отговор
    В България и 10 000 не струва, ако няма гласност. Обикновено телефонна любов, уиски, мезета и някой лев. Колко може.

    20:26 07.08.2025

  • 28 ако иска справедливост плаща и

    2 1 Отговор
    все някой ще се наеме да го очисти

    20:27 07.08.2025

  • 29 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ти си жесток":

    Справедливостта не е бавна, тя я няма. Обществото е болно и озлобено. Точно поради липсата на един престъпник да получи справедливо наказание. Всичката пумия нинсв излива пред очоуи хората губят воля дори да се движат, да искат нормална среда, да се борят, да се обединяват.

    20:29 07.08.2025

  • 30 "✊ НеНаНасилието"

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "Клошар":

    Никой не казва, че Дебора е „ангел“. Но да бъдеш жертва на насилие не зависи от това дали си "чалгаджийка", с татуировки, с грим, силикон или минижуп.
    Бруталното насилие не пита кого харесваш, как изглеждаш или какво работиш.
    Да, тя е направила песен след случилото се. Това за някои може да изглежда странно, за други – неуместно.
    Но нека си зададем честно въпроса:
    Какво очакваме от една 18-годишна жена, която е преживяла травма – да мълчи? Да изчезне? Да страда „по твой вкус“?
    Дебора не е политик, не е прокурор, не е съдия. Тя е млада жена, с микрофон в ръка, която се е опитала да изрази болката си по единствения начин, който познава – през музика. Това е нейният глас. И има право да го използва.
    Престъплението е това, което е направил той.
    Ако тръгнем да мерим кой „какво е търсил“, значи автоматично прехвърляме част от вината върху жертвата. Това е опасно и нечовешко мислене.
    Да, Дебора не е перфектна – никой не е!!!!
    Но тя не дължи перфектност, за да има право на справедливост.
    Ако ти беше на нейно място – бих искал хората да гледат твоите рани, а не твоите селфита.

    Коментиран от #41

    20:29 07.08.2025

  • 31 Колко искаш да ти струва ма

    2 1 Отговор
    Дебора срещу съда: 10 000 лева ли струва живота ми?...... и не е живот а "болка и страдание" Няма как да е 25000....щото тогава по милион най малко трябва да е за живот

    20:30 07.08.2025

  • 32 Подкрепям Дебора!

    3 3 Отговор
    Да, нападателят трябва да бъде осъден!
    Да, делото не трябва да се бави!
    Да, Дебора има право на справедливост.

    20:32 07.08.2025

  • 33 5-ти коментар.

    4 0 Отговор
    Към този дето ме изтри. Ако шефа ти обещае за нова година 500 лева ако работиш, и след това не ти ги даде, как ще се чувстваш? Аз познавам човек от персонала, дето го плюе за тези 500 лева, но за теб, какво са 500 лева? Бълха те е ухапала. Жив и здрав да си. Искрено ти пожелавам на нова година, шефа ти да те курдиса да работиш, и да не ти плати за да разбереш.

    20:33 07.08.2025

  • 34 Пламен

    10 1 Отговор
    3 август 2025

    България блесна в Международната олимпиада по информатика: Наши ученици спечелиха 4 медала .
    В отборното класиране сме на 4-то място в света, изпреварвайки САЩ и Япония.
    Златните медали спечелиха Веселин Маркович (12 клас, МГ Варна) и Александър Гатев (12 клас, СМГ). Сребърните отличия завоюваха Андрей Стефанов (10 клас, ПЧМГ) и Борис Михов (12 клас, СМГ).

    А вие ни занимавате с някаква чалгаджийка .

    Коментиран от #39, #40

    20:34 07.08.2025

  • 36 Справедливостта просто я няма

    3 6 Отговор
    Обществото ни е болно. Болно от безнаказаност, от безразличие, от злоба.
    И това не се дължи на един случай – дължи се на цяла система, в която престъпниците се разхождат на свобода, а жертвите живеят в страх.
    Дебора е просто едно от лицата на тази трагедия.
    Ако справедливостта работеше, хората щяха да вярват в нея. Да търсят защита, а не да търпят.
    Щяха да се обединяват, а не да се подиграват на нечия болка.
    Щяха да се борят, а не да губят смисъл и сили още докато говорят.
    Но когато всичката помия на обществото се излива върху жертвата, хората просто спират.
    Престават да се движат. Престават да вярват, че е възможна нормална среда.
    Остава само отчаянието и тишината.
    А точно там, в тази тишина, безнаказаните стават още по-смели.

    20:36 07.08.2025

  • 37 ИВАН

    10 0 Отговор
    Насилника не го коментирам - талибан някакъв си, ама защо пък и тая ми е много гнусна и нямам съжаление към нея, явно нещо си е търсила ....

    20:36 07.08.2025

  • 38 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ти си жесток":

    А ти си с промит мозък от либералната пропаганда.
    Не правишразлика между причина и следствие и винаги плачеш за "жертвата" щото знаеш от талавизора, че когато правиш това, ти си добричък.
    Не се ли запита, защо тая е имала контакт с ОНЯ? Защо е "сервитирала/проституирала" по нощни заведения, макар по това време ЗАКОНОВО да не е имала право на това поради възрастта си?
    Тоя скот, ако я е дупчил и рязал е за убиване, но защо ти гледаш така едностранчиво на нещата? Не винаги бялото е докрай бяло. И не винаги когато телевизора ти каже, че нещо е черно, то е точно черно.

    Коментиран от #43

    20:36 07.08.2025

  • 39 Хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Пламен":

    Объркал си статията, мен!

    Коментиран от #42

    20:37 07.08.2025

  • 40 Клошар

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пламен":

    Може Дебора да направи чалга песен за болката, но и за успеха на децата. Кой знае??

    20:40 07.08.2025

  • 41 Механик

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от ""✊ НеНаНасилието"":

    Алоууу, болния!
    Ако тая не беше се завирала където не трябва, нямаше да е я режат като прясна салата.
    Вс едно да обвиниш печката, че някой бъркал в нея и се изгорил.
    Обвини водата дето е удавила много хора бе! Обвини студа, че някой мъртвопиян е замръзнал.
    Аман от облъчени!!!

    Коментиран от #45

    20:40 07.08.2025

  • 42 Пламен

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хаха":

    Не съм объркал статията .
    Просто се чудя защо тая трябва да е в Мейнстрийма , а за нашите деца-шампиони нищо не пише .

    Относно тая - БДСМ е аристократична суб-култура . Препоръчително е пияни и дрогирани селяндури да не се занимават с тези неща .

    20:42 07.08.2025

  • 44 Шенген

    7 1 Отговор
    Колко гнусна жена,се вижда че със низко социална култура,а другият маджухидин-талиб.

    20:43 07.08.2025

  • 45 Клошар

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Механик":

    Остави го тоя, той вероятно има икона на Професор Мутафчийски над леглото си и вярва на всяко снесено нещо, което му се поднесе пред овчият поглед.

    20:43 07.08.2025

  • 46 Факти

    2 5 Отговор
    Тези, които се подиграват на Дебора са същите, които подкрепят Путин и Хамас. България е пълна с uзpogu. За такова престъпление гаранцията трябва да е не 10 хиляди, а 10 милиона.

    20:51 07.08.2025

  • 47 Преиграваш

    2 0 Отговор
    Твърде много внимание ти обърнаха политиците за да печелят гласове и ти си помисли че някой му пука за теб. А ти преиграваш, и прекаляваш, защото не си затворена, не си спряла да обикаляш медиите и да се показваш като манекенка, както и що се отнася за цената на живота ти, никой не определя цена за него, защото си жива, а колко невинни млади животи си отидоха, тях кой ги оцени. Правосъдие за тях няма, но и тях ги няма на този свят за съжаление. Съжаляваха те хората, защитиха те, но не позите, не вестниците решават кого да съдят, има съд, който решава според доказателствата, това се нарича правосъдие.

    20:58 07.08.2025