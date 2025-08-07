Дебора срещу съда: 10 000 лева ли струва живота ми? Аз не смятам...

„В случая аз съм затворник, защото стоя у нас, а престъпникът се разхожда на свобода за 10 000 лева. Аз не мисля, че животът ми струва 10 000 лева. И всички рани и белези, които са по мен, не говоря само за физическо състояние, а и за психическо.“
Това каза пред bTV Дебора Михайлова по повод освобождаването на Георги Георгиев от затвора.
„Притеснявам се страшно много за семейството си в момента, цялата треперя откакто съм разбрала. Ще си търся правата и ще се пазим“, добави тя и каза, че според нея не е удачно да излиза навън, защото „престъпник е на свобода, човекът, който можеше да ме убие“.
„На първо място искам да кажа, че съм страшно притеснена и страшно разочарована от това, което се случи днес и което видях с очите си. Мисля, че е пълно безумие едно дело да продължава две години и да няма присъда, жертвата да е като затворник у тях, а престъпниците да се разхождат около нас на свобода“, разказа още Дебора.
Момичето сподели, че е преминало през много болка и страдание през всичките тези месеци.
Бягай Дебора
19:51 07.08.2025
Пламен
19:52 07.08.2025
Последния Софиянец
Коментиран от #5
19:53 07.08.2025
Коко
19:54 07.08.2025
очевидец
19:58 07.08.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Щяха да оценяват ЖИВОТА ТИ, ако беше го загубила и сега не си сред нас 🤔‼️
Коментиран от #13
19:58 07.08.2025
1488
20:01 07.08.2025
Койчо
Коментиран от #25, #26
20:05 07.08.2025
10 Сатанисти са
Крепят само роми навсякъде !
20:06 07.08.2025
Хмм
20:07 07.08.2025
Клошар
Коментиран от #16
20:10 07.08.2025
Дебора
До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Вдигнаха тарифата ми за вечер но няма желаещи
20:11 07.08.2025
таксиджия 🚖
Коментиран от #19
20:13 07.08.2025
✊ НеНаНасилието
До коментар #12 от "Клошар":Позиция в подкрепа на Дебора Михайлова.
Дебора не е "чалгаджийка", не е "драматична", не е "жадна за внимание".
Дебора е жертва на брутално насилие. Жертва, която е оцеляла.
И днес, когато нейната рана още кърви – от болка, от страх и от безсилие – тя отново е подложена на публично унижение и подигравки.
Защо?
Защото в тази държава все още е по-лесно да обвиниш жертвата, отколкото да изискаш справедливост от престъпника.
Когато един насилник излезе на свобода срещу 10 000 лева, а жертвата му трепери заключена у дома – това не е правосъдие, това е абсурд.
И когато тази жертва вдигне глас и каже истината – най-малкото, което обществото може да направи, е да я чуе, а не да се смее.
Подигравките по адрес на Дебора не са просто "шеги".
Те са форма на вторично насилие – още по-опасна, защото идва от обществото, което би трябвало да я защитава.
Днес се подигравате с нея – утре ще бъде друга. И може да е вашата дъщеря, сестра, приятелка.
Стоя зад Дебора, защото:
Тя има право на справедлив процес.
Тя има право на глас, без да бъде унижавана.
Тя има право да живее без страх – както всеки от нас.
Нека спрем да се подиграваме на жертвите.
Нека поискаме справедливост за тях, а не внимание за себе си.
Коментиран от #18, #22
20:17 07.08.2025
Засрами се!
До коментар #15 от "Хаха":Подигравките към Дебора Михайлова в случая са израз на дълбок социален проблем – липса на емпатия, омраза към жертвите, и масова култура на цинизъм, особено в интернет.
20:19 07.08.2025
1488
До коментар #16 от "✊ НеНаНасилието":"Днес се подигравате с нея – утре ще бъде друга. И може да е вашата дъщеря, сестра, приятелка."
ама не е, щото моята дъщеря не е наркоманка чалгаджийка
Коментиран от #21
20:20 07.08.2025
Култура на злорадство
До коментар #14 от "таксиджия 🚖":Култура на злорадство и "виновни жертви"
Много често в българското общество жертвата бива обвинявана, омаловажавана или дори осмивана. Типични реакции са:
"Сама си е виновна."
"Сигурно го е предизвикала."
"Тя само се прави на жертва."
Този тип мислене е форма на психологическа защита – когато хората не искат да приемат, че насилието може да се случи на всеки, те търсят вина в жертвата, за да се почувстват "в безопасност".
20:21 07.08.2025
Софийски селянин,
Коментиран от #23
20:21 07.08.2025
Хммм
До коментар #18 от "1488":Нищо не се знае в този живот...
20:21 07.08.2025
Клошар
До коментар #16 от "✊ НеНаНасилието":Никой не се подиграва на жертвата, вместо да пишеш такива плачевни и емоционални коментари отговори, защо това момиче се хвърли да прави чалга песни по случай нападението и? Не смяташ ли, че цялата история е много съмнителна? Защо се хвърли в популизъм с трагедията, която и се е случила. Колко 18 годишни биват нарязани от съмнителен пичага, тя какво прави изобщо около него? Никой не оспорва, че този изрод трябва да е доживот в затвора, но моля ти се не ми обяснявай, че това силиконово и нашарено момиченце е ангел.
Коментиран от #30
20:21 07.08.2025
Сандокан
До коментар #20 от "Софийски селянин,":Интернет и социалните мрежи дават платформа на хора, които в реалния живот не биха дръзнали да кажат подобни неща. Онлайн се чувстват безнаказани и дехуманизират жертвата – превръщат я в обект за шеги и "мемета".
20:22 07.08.2025
Айзомби
20:23 07.08.2025
Пейчо
До коментар #9 от "Койчо":Когато системата не работи – когато насилници излизат под гаранция, делата се влачат с години, а жертвите остават без защита – някои хора започват да се подиграват на всичко, като форма на безсилие или протест. Но за съжаление, насочват подигравките не към виновниците, а към най-лесната цел – жертвата.
20:23 07.08.2025
Ти си жесток
До коментар #9 от "Койчо":Подигравките към Дебора Михайлова не са самоцелна жестокост – те са симптом на болна обществена среда, в която емпатията е слаба, справедливостта е бавна, а публичните жертви са по-удобни за мишена, отколкото истинските престъпници.
Коментиран от #29, #38
20:24 07.08.2025
Моме Калино
20:26 07.08.2025
ако иска справедливост плаща и
20:27 07.08.2025
Така е
До коментар #26 от "Ти си жесток":Справедливостта не е бавна, тя я няма. Обществото е болно и озлобено. Точно поради липсата на един престъпник да получи справедливо наказание. Всичката пумия нинсв излива пред очоуи хората губят воля дори да се движат, да искат нормална среда, да се борят, да се обединяват.
20:29 07.08.2025
"✊ НеНаНасилието"
До коментар #22 от "Клошар":Никой не казва, че Дебора е „ангел“. Но да бъдеш жертва на насилие не зависи от това дали си "чалгаджийка", с татуировки, с грим, силикон или минижуп.
Бруталното насилие не пита кого харесваш, как изглеждаш или какво работиш.
Да, тя е направила песен след случилото се. Това за някои може да изглежда странно, за други – неуместно.
Но нека си зададем честно въпроса:
Какво очакваме от една 18-годишна жена, която е преживяла травма – да мълчи? Да изчезне? Да страда „по твой вкус“?
Дебора не е политик, не е прокурор, не е съдия. Тя е млада жена, с микрофон в ръка, която се е опитала да изрази болката си по единствения начин, който познава – през музика. Това е нейният глас. И има право да го използва.
Престъплението е това, което е направил той.
Ако тръгнем да мерим кой „какво е търсил“, значи автоматично прехвърляме част от вината върху жертвата. Това е опасно и нечовешко мислене.
Да, Дебора не е перфектна – никой не е!!!!
Но тя не дължи перфектност, за да има право на справедливост.
Ако ти беше на нейно място – бих искал хората да гледат твоите рани, а не твоите селфита.
Коментиран от #41
20:29 07.08.2025
Колко искаш да ти струва ма
20:30 07.08.2025
32 Подкрепям Дебора!
Да, делото не трябва да се бави!
Да, Дебора има право на справедливост.
20:32 07.08.2025
5-ти коментар.
20:33 07.08.2025
Пламен
България блесна в Международната олимпиада по информатика: Наши ученици спечелиха 4 медала .
В отборното класиране сме на 4-то място в света, изпреварвайки САЩ и Япония.
Златните медали спечелиха Веселин Маркович (12 клас, МГ Варна) и Александър Гатев (12 клас, СМГ). Сребърните отличия завоюваха Андрей Стефанов (10 клас, ПЧМГ) и Борис Михов (12 клас, СМГ).
А вие ни занимавате с някаква чалгаджийка .
Коментиран от #39, #40
20:34 07.08.2025
36 Справедливостта просто я няма
И това не се дължи на един случай – дължи се на цяла система, в която престъпниците се разхождат на свобода, а жертвите живеят в страх.
Дебора е просто едно от лицата на тази трагедия.
Ако справедливостта работеше, хората щяха да вярват в нея. Да търсят защита, а не да търпят.
Щяха да се обединяват, а не да се подиграват на нечия болка.
Щяха да се борят, а не да губят смисъл и сили още докато говорят.
Но когато всичката помия на обществото се излива върху жертвата, хората просто спират.
Престават да се движат. Престават да вярват, че е възможна нормална среда.
Остава само отчаянието и тишината.
А точно там, в тази тишина, безнаказаните стават още по-смели.
20:36 07.08.2025
ИВАН
20:36 07.08.2025
Механик
До коментар #26 от "Ти си жесток":А ти си с промит мозък от либералната пропаганда.
Не правишразлика между причина и следствие и винаги плачеш за "жертвата" щото знаеш от талавизора, че когато правиш това, ти си добричък.
Не се ли запита, защо тая е имала контакт с ОНЯ? Защо е "сервитирала/проституирала" по нощни заведения, макар по това време ЗАКОНОВО да не е имала право на това поради възрастта си?
Тоя скот, ако я е дупчил и рязал е за убиване, но защо ти гледаш така едностранчиво на нещата? Не винаги бялото е докрай бяло. И не винаги когато телевизора ти каже, че нещо е черно, то е точно черно.
Коментиран от #43
20:36 07.08.2025
Хаха
До коментар #34 от "Пламен":Объркал си статията, мен!
Коментиран от #42
20:37 07.08.2025
Клошар
До коментар #34 от "Пламен":Може Дебора да направи чалга песен за болката, но и за успеха на децата. Кой знае??
20:40 07.08.2025
Механик
До коментар #30 от ""✊ НеНаНасилието"":Алоууу, болния!
Ако тая не беше се завирала където не трябва, нямаше да е я режат като прясна салата.
Вс едно да обвиниш печката, че някой бъркал в нея и се изгорил.
Обвини водата дето е удавила много хора бе! Обвини студа, че някой мъртвопиян е замръзнал.
Аман от облъчени!!!
Коментиран от #45
20:40 07.08.2025
Пламен
До коментар #39 от "Хаха":Не съм объркал статията .
Просто се чудя защо тая трябва да е в Мейнстрийма , а за нашите деца-шампиони нищо не пише .
Относно тая - БДСМ е аристократична суб-култура . Препоръчително е пияни и дрогирани селяндури да не се занимават с тези неща .
20:42 07.08.2025
Шенген
20:43 07.08.2025
Клошар
До коментар #41 от "Механик":Остави го тоя, той вероятно има икона на Професор Мутафчийски над леглото си и вярва на всяко снесено нещо, което му се поднесе пред овчият поглед.
20:43 07.08.2025
Факти
20:51 07.08.2025
Преиграваш
20:58 07.08.2025