Столичната полиция спря имотна измама за стотици хиляди левове

16 Декември, 2025 21:08 1 102 8

При сделка за покупко-продажба на имота, пред нотариус са представени документи, които пораждат съмнения в тяхната истинност. Нотариусът подава сигнал, а разследващите установяват, че нотариалният акт не съществува в архивите на Агенцията по вписванията. Площта на имота е около 760 кв. метра.

Столичната полиция спря имотна измама за стотици хиляди левове - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова

При специализирана операция днес е предотвратена имотна измама за стотици хиляди левове във връзка с имот в столичния квартал „Малинова долина“. Това съобщи на брифинг Кристиян Костов, заместник-началник на отдел „Икономическа полиция“ към СДВР, предават от БТА

При сделка за покупко-продажба на имота, пред нотариус са представени документи, които пораждат съмнения в тяхната истинност. Нотариусът подава сигнал, а разследващите установяват, че нотариалният акт не съществува в архивите на Агенцията по вписванията. Площта на имота е около 760 кв. метра.

По случая са арестувани двама души – жена на 49 години, която не е известна на МВР, и мъж на 52 години с множество полицейски регистрации. Те са задържани за срок до 72 часа, като материалите по разследването са докладвани на прокуратурата.

Кристиян Костов, посочи, че органите на МВР осъществяват постоянно наблюдение върху хора от оперативен интерес по линия на имотните измами и взаимодейства тясно с други контролни органи и институции.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тези

    7 2 Отговор
    Па що си дават зор? Няма да им вдигнат заплатите! Нека айдуците да вършеят около паветата, нали тъпите победиха! От МВР няма нужда, да се трепят с мачете!

    21:12 16.12.2025

  • 2 Познат на полицията

    7 0 Отговор
    Този трябва да го дерат пред всички и да видим следващите как ще действат.

    21:16 16.12.2025

  • 3 Хипотетично

    1 6 Отговор
    Кой държеше сделките с автомобили за гражданите да изключват услуга от нотариус за спестяване от сделка през петилетки? Авто къщите продават с фактура без нотариус.
    Нотариусите имат усет при съмнителни клиенти и слагат лупата над документите.

    Коментиран от #4

    21:24 16.12.2025

  • 4 Бегай

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хипотетично":

    Бе, нотариус! В цяла Европа не хранят такива като тебе излишно!

    Коментиран от #5

    21:26 16.12.2025

  • 5 Хипотетично

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бегай":

    Когато разбереш някоя сутрин, поглеждайки към паркинга, че си си продал автомобила, ще осъзнаеш разликата между европейските държави.

    21:29 16.12.2025

  • 7 Нотариалните актове са ценни книжа и

    0 0 Отговор
    Трябва да се правят специални бланки с холографска лента и да са прономерувани и да стоят в сейфове в нотариалните кантори да не пиша че и водни знаци трябва да имат така всеки нотариален акт ще е уникален

    21:46 16.12.2025

  • 8 Интересното е че нотариус е сигнализирал

    0 0 Отговор
    Полицията а не полицията нотариуса да не допуска сделката
    На полицаите защо им вдигнаха заплатите и не си вършат работата а чакат на сигнали от роди или онзи или от Сульо и пульо

    21:50 16.12.2025