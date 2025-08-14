Новини
Крими »
Апелативният съд потвърди домашен арест за петимата от "Хелс Ейнджълс"

Апелативният съд потвърди домашен арест за петимата от "Хелс Ейнджълс"

14 Август, 2025 17:09 730 13

  • апелативният съд-
  • потвърди-
  • домашен арест-
  • петимата-
  • хелс ейнджълс

Емил Йорданов и Мирослав Пашов отрекоха да са лидери на престъпна група

Апелативният съд потвърди домашен арест за петимата от "Хелс Ейнджълс" - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великотърновският апелативен съд потвърди окончателно мярката "домашен арест" за петимата обвиняеми от рокерската групировка "Хелс Ейнджълс". Решението беше взето днес след открито съдебно заседание, при което съдът отхвърли протеста на Окръжната прокуратура във Велико Търново.

Апелативният съд прие, че от събраните по делото доказателства е налице обосновано предположение за участието на всеки един от обвиняемите в разследваната престъпна дейност. Съдът обаче прецени, че опасността от извършване на друго престъпление от обвиняемите е с по-нисък интензитет от изискуемия за вземане на най-тежката мярка "задържане под стража".

"Разследването по делото е продължило повече от седем години, в рамките на което са събрани почти всички относими доказателства", се посочва в мотивите на съда.

Отричане на лидерството

В залата днес Емил Йорданов - Черния, Мирослав Пашов - Пашата и двамата техни защитници заявиха, че искат изменение на домашния им арест с най-леката мярка - подписка. Те категорично отрекоха да са лидери на престъпна група.

"Ще заявим анализ на доказателствата и това, че определената от Окръжния съд мярка е незаконосъобразна и тежка", заяви Венцислав Фоти, адвокат на Емил Йорданов.

Мирослав Пашов - Пашата посочи, че вярва в съдебната система и очаква съдът да бъде обективен. Неговият адвокат Милен Николов добави, че последната дата, която е инкриминирана в обвинителния акт, е за 2018 година.

Мотивите на апелативния съд

Според апелативната инстанция не може да се приеме, че съществува реален риск при мярка различна от задържане под стража обвиняемите да укрият значими за разследването доказателства или да въздействат върху свидетели. Този извод съдът направи с оглед обстоятелството, че разследването продължава вече над седем години.

През този период са разпитани свидетели, включително и пред съдия, приобщени са множество писмени доказателства и са събрани почти всички относими за случая факти.

Обвиненията срещу групата

По досъдебното производство като обвиняеми са привлечени общо 12 лица, от които петима за участие в организирана престъпна група, формирана през 2014 година и действала до 2025 година. Останалите седем души са обвинени за извършване на различни престъпления по поръчение на организацията - грабежи, принуда, заплаха с насилие и причиняване на телесни повреди.

Групата беше разбита на 7 август при мащабна акция на ГДБОП във Велико Търново. При операцията бяха иззети хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници, големи суми пари, мобилни телефони и компютърна техника.

Лидерите на групата са заплашени с наказания между 5 и 15 години затвор, както и с конфискация на имущество и глоби.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама

    9 0 Отговор
    Пуснете ги ,те момчетата са невинни,и тежко болни

    17:17 14.08.2025

  • 2 Сатана Z

    1 3 Отговор
    Изписвайте името на английски "The Hells Angels Motorcycle Club"ако се отнася за тях,а не правете съчинения по картинка.

    Коментиран от #4

    17:18 14.08.2025

  • 3 уж протестираме за да върви далаверата

    8 0 Отговор
    съдът отхвърли протеста на Окръжната прокуратура във Велико Търново.

    за проблемите тук са виновни
    наивните преизбиратели на тиквата

    Коментиран от #6

    17:20 14.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Точна статия

    3 0 Отговор
    От Велико Тътноео! В града се говори че акцията е с цел да бъдат окончателно оневинени че не извършват престъпна дейност по производството започнато преди 3 години от вътрешния министър тогава Бойко Рашков. А Емил Кънчев Йорданов е излязъл на тренировка демонстративно. Цяло видео е в което завършва "ГЕРБ е на власт ,всичко е точно и под контрол"

    17:25 14.08.2025

  • 6 Тикфоний 3 ти

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "уж протестираме за да върви далаверата":

    Виновен е матриала

    17:26 14.08.2025

  • 7 На коментар 5 публикувах снимка

    3 0 Отговор
    Какви са фактите зловещи за народа -

    От Велико Тътноео! В града се говори че акцията е с цел да бъдат окончателно оневинени че не извършват престъпна дейност по производството започнато преди 3 години от вътрешния министър тогава Бойко Рашков. А Емил Кънчев Йорданов е излязъл на тренировка демонстративно. Цяло видео е в което завършва "ГЕРБ е на власт ,всичко е точно и под контрол"

    17:26 14.08.2025

  • 8 БеГемот

    2 0 Отговор
    Палячовци ...правят се интересни на село....

    17:27 14.08.2025

  • 9 А ти

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ти що":

    Що не си е б еш майката?

    17:30 14.08.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    От тези гадини беше пропищяло цяло Търново и областта.

    17:30 14.08.2025

  • 11 Територията

    1 0 Отговор
    Такива утрепки при Бай Тошо чукаха камъни и гниеха в урановите мини.Това не е демокрация, а анархия.

    17:32 14.08.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    В МИЧИГАН НЯМА ХЕЛ ЕЙНДЖЪЛС ПОНЕЖЕ ИМА
    ОУТ ЛОУС МОТОРЕН КЛУБ
    .....
    И РЕДОВЕ ОТСТРЕЛ :)

    17:43 14.08.2025

  • 13 ИДВАТ ИЗБОРИ

    0 0 Отговор
    БОКО СТЯГА РЕДИЦИТЕ НА НЕПОСЛУШНИТЕ

    17:53 14.08.2025