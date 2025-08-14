Апелативният съд потвърди домашен арест за петимата от "Хелс Ейнджълс"

Великотърновският апелативен съд потвърди окончателно мярката "домашен арест" за петимата обвиняеми от рокерската групировка "Хелс Ейнджълс". Решението беше взето днес след открито съдебно заседание, при което съдът отхвърли протеста на Окръжната прокуратура във Велико Търново.

Апелативният съд прие, че от събраните по делото доказателства е налице обосновано предположение за участието на всеки един от обвиняемите в разследваната престъпна дейност. Съдът обаче прецени, че опасността от извършване на друго престъпление от обвиняемите е с по-нисък интензитет от изискуемия за вземане на най-тежката мярка "задържане под стража".

"Разследването по делото е продължило повече от седем години, в рамките на което са събрани почти всички относими доказателства", се посочва в мотивите на съда.

Отричане на лидерството

В залата днес Емил Йорданов - Черния, Мирослав Пашов - Пашата и двамата техни защитници заявиха, че искат изменение на домашния им арест с най-леката мярка - подписка. Те категорично отрекоха да са лидери на престъпна група.

"Ще заявим анализ на доказателствата и това, че определената от Окръжния съд мярка е незаконосъобразна и тежка", заяви Венцислав Фоти, адвокат на Емил Йорданов.

Мирослав Пашов - Пашата посочи, че вярва в съдебната система и очаква съдът да бъде обективен. Неговият адвокат Милен Николов добави, че последната дата, която е инкриминирана в обвинителния акт, е за 2018 година.

Мотивите на апелативния съд

Според апелативната инстанция не може да се приеме, че съществува реален риск при мярка различна от задържане под стража обвиняемите да укрият значими за разследването доказателства или да въздействат върху свидетели. Този извод съдът направи с оглед обстоятелството, че разследването продължава вече над седем години.

През този период са разпитани свидетели, включително и пред съдия, приобщени са множество писмени доказателства и са събрани почти всички относими за случая факти.

Обвиненията срещу групата

По досъдебното производство като обвиняеми са привлечени общо 12 лица, от които петима за участие в организирана престъпна група, формирана през 2014 година и действала до 2025 година. Останалите седем души са обвинени за извършване на различни престъпления по поръчение на организацията - грабежи, принуда, заплаха с насилие и причиняване на телесни повреди.

Групата беше разбита на 7 август при мащабна акция на ГДБОП във Велико Търново. При операцията бяха иззети хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници, големи суми пари, мобилни телефони и компютърна техника.

Лидерите на групата са заплашени с наказания между 5 и 15 години затвор, както и с конфискация на имущество и глоби.