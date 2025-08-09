Новини
Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“

9 Август, 2025 19:59 963 22

  • хелс ейнджълс-
  • рокери-
  • арест-
  • престъпна група

Мерките ще се следят с електронни гривни, прокуратурата искаше постоянен арест за бандата, действала от 2014 г.

Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд във Велико Търново пусна под домашен арест петимата членове на рокерския клуб „Хелс Ейнджълс“, обвинени за участие в организирана престъпна група и извършване на тежки умишлени престъпления – рекет, грабежи, побои и принуда.

Съдия Емануел Вардаров постанови решението да се изпълни незабавно, като обвиняемите напуснаха съдебната зала без белезници. Контролът върху изпълнението на мярката ще се осъществява чрез електронни гривни.

„Справедливостта възтържествува“, заяви при излизането си Мирослав Пашов – Пашата, сочен за един от лидерите на бандата.

След шестчасово заседание съдът не уважи искането на прокуратурата за постоянно задържане.

Обвиняеми са Емил Йорданов – Черния, Мирослав Пашов – Пашата, Найден Найденов, Милен Петров и датчанинът Бесльов Карстен, постоянно пребиваващ в село Павел, община Полски Тръмбеш. Всеки от тях е обвинен в повече от 20 престъпления, а един – в 27.

Групата беше разбита на 7 август при акция на ГДБОП във Велико Търново. При операцията бяха иззети хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници, големи суми пари, мобилни телефони и компютърна техника. Според разследването, бандата е действала от 2014 година.

Сред обвиненията са изнудване, рекет, грабежи, побои и принудително застраховане. Според прокуратурата „Черния“ и „Пашата“ нямат официална връзка с охранителна фирма, регистрирана на името на техните съпруги.

Лидерите на групата са заплашени с наказания между 5 и 15 години затвор, както и с конфискация на имущество и глоби.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    23 1 Отговор
    И на края както винаги едно ГОЛЯМО НИЩО

    Коментиран от #9

    20:02 09.08.2025

  • 2 РАЗБИРАЧ

    15 0 Отговор
    Отчели са се.

    20:05 09.08.2025

  • 3 Значи от

    15 0 Отговор
    2014 година досега са натрупали доста пари от престъпна дейност за да могат да си позволят толкова добър адвокат, който да ги изкара от ареста...

    20:07 09.08.2025

  • 4 Това е неработещото правосъдие

    21 1 Отговор
    Престъпната група действала вече 11 години ,жертвите не могат да се преброят а те ги пускат ,сега ще има заплахи към свидетелите и те няма да свидетелстват ,защото държавата няма да ги защити по никакъв начин

    Коментиран от #16

    20:07 09.08.2025

  • 5 Гост

    12 0 Отговор
    Винаги можеш да си купиш всякакви наркотици, дори и сега, преялите държавни "Органи"😂, с наднормено тегло, приличащи повече на животни, отколкото на хора, удобно се правят, че не разбират…🤣

    20:07 09.08.2025

  • 6 ВЪЗПИТАТЕЛ

    13 2 Отговор
    Обяснили съм им, че без разрешение от полицията никой не може да върти дрогата.

    20:07 09.08.2025

  • 7 Нищо ново

    7 0 Отговор
    в България.

    20:12 09.08.2025

  • 8 Типичният българин

    6 1 Отговор
    Отпадъци...

    20:12 09.08.2025

  • 9 Гост

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Какво очакваш, когато от сутрин до вечер българските медии отразяват какво е казала Дебелата Гнусна Свиня и крадливата Тиква, защото им плащат с откраднатите от нас пари...☺ Скоро ще свършат откраднатите пари и ще трябва да умрат, имай търпение…😋

    20:12 09.08.2025

  • 10 12340

    1 1 Отговор
    Дреме им.

    20:25 09.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нормално

    4 2 Отговор
    Милиционерите на Тиквата пак се издъниха.

    20:29 09.08.2025

  • 14 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    Така е като не питат Шиши и Боко

    20:29 09.08.2025

  • 15 ТИГО

    3 0 Отговор
    В човката факти!В полит корект-ната човка факти.

    20:29 09.08.2025

  • 16 И Киев е Руски

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Това е неработещото правосъдие":

    Държавата се издържа от таквиз

    20:31 09.08.2025

  • 17 Групата беше разбита на 7 авг при акция

    5 0 Отговор
    писарке неуморна и често допускаща грешки
    усещаш ли се какви ги бръщолевиш?

    какво разбиване като ги пускат

    20:35 09.08.2025

  • 18 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Кога ще забраняваме моторетките?

    20:35 09.08.2025

  • 19 Стефан

    4 2 Отговор
    Отчели са се в Чекмеджето на Мутрата

    20:36 09.08.2025

  • 20 Умния съд знае че така трябва

    2 0 Отговор
    Да се прави ,рекета е добра и доходна професия ,рекетьорите също си плащат рекет на определени държавни служители иначе няма начин да ги оставят да работят толкова дълго време над 10 години

    20:43 09.08.2025

  • 21 малко бягат фактите

    2 0 Отговор
    От първия ден прокуратурата ясно каза, че НЕ СА ЧЛЕНОВЕ на Хелс енджърс, а са се представяли за такива. Явно някой си пише новини без да е наясно с фактите

    20:44 09.08.2025

  • 22 Все тая

    2 0 Отговор
    Цирк България

    20:45 09.08.2025