Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“

Окръжният съд във Велико Търново пусна под домашен арест петимата членове на рокерския клуб „Хелс Ейнджълс“, обвинени за участие в организирана престъпна група и извършване на тежки умишлени престъпления – рекет, грабежи, побои и принуда.
Съдия Емануел Вардаров постанови решението да се изпълни незабавно, като обвиняемите напуснаха съдебната зала без белезници. Контролът върху изпълнението на мярката ще се осъществява чрез електронни гривни.
„Справедливостта възтържествува“, заяви при излизането си Мирослав Пашов – Пашата, сочен за един от лидерите на бандата.
След шестчасово заседание съдът не уважи искането на прокуратурата за постоянно задържане.
Обвиняеми са Емил Йорданов – Черния, Мирослав Пашов – Пашата, Найден Найденов, Милен Петров и датчанинът Бесльов Карстен, постоянно пребиваващ в село Павел, община Полски Тръмбеш. Всеки от тях е обвинен в повече от 20 престъпления, а един – в 27.
Групата беше разбита на 7 август при акция на ГДБОП във Велико Търново. При операцията бяха иззети хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници, големи суми пари, мобилни телефони и компютърна техника. Според разследването, бандата е действала от 2014 година.
Сред обвиненията са изнудване, рекет, грабежи, побои и принудително застраховане. Според прокуратурата „Черния“ и „Пашата“ нямат официална връзка с охранителна фирма, регистрирана на името на техните съпруги.
Лидерите на групата са заплашени с наказания между 5 и 15 години затвор, както и с конфискация на имущество и глоби.
До коментар #1 от "Иван":Какво очакваш, когато от сутрин до вечер българските медии отразяват какво е казала Дебелата Гнусна Свиня и крадливата Тиква, защото им плащат с откраднатите от нас пари...☺ Скоро ще свършат откраднатите пари и ще трябва да умрат, имай търпение…😋
До коментар #4 от "Това е неработещото правосъдие":Държавата се издържа от таквиз
усещаш ли се какви ги бръщолевиш?
какво разбиване като ги пускат
